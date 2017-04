Behrn Arena, 2017-04-16 15:00

Örebro - Östersund

2-1



Cupbaksmälla.

Örebro - ÖFK 2-1

Bara tre dagar efter cupfinalen mot IFK Norrköping var det dags för bortamatch mot Örebro. Frågan var om laget kunde ladda om efter urladdningen på skärtorsdagen? Svaret blev nej.

Första halvlek:

Rätt tidigt syndes trötta ben och skallar på många håll i bortalaget, i jämförelse med hemmalaget som såg väldigt skärpta och taggade ut.

ÖFK rullade mycket boll och kom till ett par halvchanser, framförallt via Bertilsson som på en hörna fick fritt skottläge men prickade Jansson i Örebromålet.

Släkten är värst brukar man ju säga, och denna gång var det Omoh som gav uttrycket ett ansikte. Med en halvvolley prickar han in 1-0 till hemmalaget, inte alls oförtjänt med tanke på matchbilden.

Örebro fortsatte att skapa oreda i ÖFK-försvaret, och med facit i hand kanske Potter borde ha roterat ytterligare för att få in fler fräscha ben på planen.



Andra halvlek:

Börjar där första slutar: Örebromål i samband med hörna. Denna gång av för dagen duktige Ring som med en läcker vänsterslägga böjer in 2-0 bakom en chanslös Keita i ÖFK-målet. Påskgodis!

ÖFK flyttar efter målet uppåt i planen och börjar skapa en del halvchanser, framförallt genom inbytta Gero som ger ordentligt med tyngt till anfallsspelet. Det ska dock dröja till 86e minuten innan ÖFK får hål på Jansson i Örebromålet. Det är Nouri som med en högerkanon borrar in bollen i mål. ÖFK trycker sen på i slutminuterna för att få in en kvittering men förgäves. Matchen slutar 2-1 till hemmalaget, och ÖFK får fortsätta jaga bortaformen.





Örebro-Östersund Oscar Jansson

Martin Lorentzson

Michael Almeback

Brendan Hines-Ike

Sebastian Ring

Michael Omoh

Johan Maartensson

Nordin Gerzic

Filip Rogic

Kennedy Igboananike

Nahir Besara



Avbytare

Ferhad Ayaz

Anton Fagerstrom

Divine Naah

Damien Plessis

Maic Sema

Victor Skold

Logi Valgardsson

Aly Keita

Samuel Mensah

Sotirios Papagiannopoulos

Tom Pettersson

Tim Bjorkstrom

Curtis Edwards

Brwa Nouri

Douglas Bergqvist

Ken Sema

Saman Ghoddoos

Johan Bertilsson



Avbytare

Andreas Andersson

Darijan Bojanic

Alhaji Gero

Jamie Hopcutt

Ronald Mukiibi

Bobo Sollander

Dennis Widgren



0 KOMMENTARER 231 VISNINGAR 0 KOMMENTARER231 VISNINGAR REDAKTIONEN

2017-04-18 14:03:00

ANNONS:

Fler artiklar om Östersund

Östersund

2017-04-18 14:03:00

Östersund

2017-04-15 14:26:05

Östersund

2017-04-14 09:15:00

Östersund

2017-04-10 10:19:35

Östersund

2017-04-05 22:00:44

Östersund

2017-04-01 11:00:00

Östersund

2017-04-01 10:07:06

Östersund

2017-03-31 16:00:00

Östersund

2017-03-27 22:13:00

Östersund

2017-03-01 22:03:00

ANNONS:

Bara tre dagar efter cupfinalen mot IFK Norrköping var det dags för bortamatch mot Örebro. Frågan var om laget kunde ladda om efter urladdningen på skärtorsdagen? Svaret blev nej.Det kallades för den största fotbollsmatchen som spelats i Jämtland. Det var det nog också utan tvekan. En titel stod på spel. En match från att kalla oss mästare. En match från Europaspel.Östersunds FK har tagit sin första titel! Man kan nu titulera sig Svenska Cup-mästare efter att vunnit finalen mot IFK Norrköping med 4-1 inför nya rekordpubliken på Jämtkraft Arena, 8369 personer.ÖFK tog på söndagen säsongens första trepoängare i Allsvenskan då IFK Norrköping besegrades med 1-0 i hemmapremiären.Det var äntligen dags för premiär. Men det blev inte riktigt som vi tänkt oss. Vi gick in i dimman men kom aldrig riktigt ut.Äntligen april april. Senare idag är det premiär i den allsvenska säsongen 2017 men innan vi börjar ladda för match kommer här en tillbakablick på den gångna månaden!I dag är det äntligen dags! Premiär för Allsvenskan 2017! För vårat ÖFK är det nykomlingarna Halmstads BK på bortaplan som gäller.Mars månad börjar närma sig april och många börjar leta efter vårtecken. Ett klassiskt och tydligt vårtecken är när Allsvenskan drar igång. Snart är det dags igen! Om mindre än en vecka är det avspark för Allsvenskan 2017 igång. För ÖFK är det dags för ”det svåra andra året”. Som vi har väntat och längtat. Ja, ända sedan man lämnade Jämtkraft Arena i snöfallet i november har man nyfiket väntat. Nu är det dags att återigen fylla läktarna för att se ÖFK vinna matcher på sitt karaktäristiska sätt.Nu är det bara en månad kvar innan Allsvenskan drar igång den 1 april. Här kommer en sammanfattning från februari.