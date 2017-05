Östersunds FK-Kalmar FF 2-1

Solen sken över Jämtkraft Arena när ÖFK tog tre mycket viktiga poäng mot Kalmar FF. Segersiffrorna skrevs till 2-1 men borde varit större.

ÖFK startade med följande elva:Darijan Bojanic fick kliva rakt in i startelvan från frysboxen, eller var han nu varit och spela på Ken Sema s vänsterkant. Det gjorde att Sema började på högerkanten och redan i första minuten är han framme och oroar Kalmar försvaret. Men annars startar matchen på ett liknande sätt som matchbilden mot Sirius , stort bollinnehav men inga målchanser. ÖFK trycker tillbaka Kalmar och efter 20 minuters passningsspel börjar även målchanserna att komma. Bojanic som var naturligt pigg och spelsugen hade den första riktiga målchansen men Kalmar reder ut det. Han hade även ett bra skottläge senare men valde att passa och målchansen rann ut i sanden. Vi fick äntligen se skott utifrån då både Brwa Nouri och Alhaji Gero försökte. Kalmar hade inte mycket framåt och när de kom upp i anfall var Aly Keita lika stabil som vanligt. Mot slutet av halvleken bytte Graham Potter plats på Ken Sema och Bojanic. När Sema sedan fick yta på vänsterkanten i minut 40 så väntade sig alla ett pass innåt som vanligt. Men han ställde alla, kanske även målvakten, när han provade skott. Skottet kunde inte Lukas Hägg Johansson hålla utan Alhaji Gero kunde trycka in returen från nära håll. Efter den mållösa förra matchen och nästan hela första halvlek denna match kändes målet förlösande! Kalmar fick en möjlighet på slutet men ÖFK håller undan och leder i halvtid med 1-0, siffror som ändå var i underkant.ÖFK fortsätter att pressa Kalmar med stort bollinnehav och trycker tillbaka smålänningarna ordentligt. Efter 58 minuter hittar Bojanic Gero med en perfekt boll och målvakten går ut och ger Gero en rejäl flygtur och domaren pekar på straffpunkten. Från elva meter gör Brwa Nouri sällan något misstag och inte denna gången heller. 2-0 och det kändes otroligt stabilt. ÖFK fortsätter skapa målchanser och Saman Ghoddos är nära 2-3 gånger men Ghoddos har inte flytet just nu. I minut 74 får Kalmar frispark några meter utanför straffområdeslinjen och Romario står för ett av de snyggaste målen i Allsvenskan i år. I alla fall på frispark. En perfekt slagen som inte Aly Keita hinner dit på. Reducerat till 2-1 ocg den trygga ledningen kändes inte lika trygg längre. Med ÖFK:s historik denna säsong blev det nervöst ända in i slutet men den här gången kändes det stabilare och mer fokuserat. Kalmar är aldrig riktigt nära utan ÖFK tar tre otroligt viktiga poäng i en match som kanske borde slutat med större siffror.Kul att se Bojanic från start. Tycker inte han gjorde bort sig heller, hittade hela tiden passningsalternativ. Låg bakom bland annat straffen som gav 2-0. Klev av efter 73 minuter vid ett defensivt byte då Sotte kom in istället för honom.Fyllde 42 år dagen till ära. Norraste stå sjöng "Ja må han leva" och själv firade han med att prata svenska hela presskonferensen efteråt. Vilket han gjorde mycket bra!4465 åskådare. Det är riktigt, riktigt dåligt. Strålande sol, värme, lördagsmatch, favorittippat ÖFK. Jag förväntade mig minst 6500. Inte ens 5000 är otroligt dåligt.