Östersunds FK - Månadsbrev: April

April är över och vi kan numera titulera oss cupmästare!

Halmstad BK – Östersunds FK 1-0

Östersunds FK – IFK Östersund 2-1

Östersunds FK – IFK Norrköping 1-0

Östersunds FK – IFK Norrköping 4-1

Örebro SK-Östersunds FK 2-1

Östersunds FK – IFK Göteborg 1-1

AFC Eskilstuna – Östersunds FK 1-3

. Seriepremiären mot Halmstad på bortaplan slutade inte riktigt som vi hade hoppats. En tungsprungen naturgräsplan i samklang med ett nykomlingspeppat HBK gjorde att ÖFK inte alls kom upp i normal nivå. Det var en typisk 0-0 match som slutade 1-0 till hemmalaget. 17-årige supertalangen Sead Haksabanovic gjorde ett drömmål i den 39:e minuten och bröt dödläget. Halmstads enda skott på mål. Graham gjorde vad han kunde för att väcka laget med ett trippelbyte i 60:e men ÖFK stannade på ett avslut på mål denna dag och det var en ofarlig nick ifrån inbytte Alhaji Gero. Inte alls den starten på Allsvenskan vi ville ha och Fotbollskanalen kunde gotta sig åt vad de kallade en ”floppstart för tippade topplaget”.. Dåliga nyheter inför Norrköpingsmatcherna: Bachirou skadad på träning efter en tackling från Douglas Bergqvist och det är oklart hur allvarligt det är. På tisdagskvällen spelades en inofficiell träningsmatch i 2x30 minuter mot IFK Östersund. Spelare som Hopcutt, Lundbäck, Sotte och nyförvärvet Tim Björkström fick speltid. Det fick även Ludvig Fritzson som gjorde 1-0 målet en bit in i andra halvlek efter ett snyggt anfall. IFK utjämnade på hörna, innan Curtis Edwards pangade in 2-1 i krysset och avgjorde matchen.. Falkarna och The Rockin' Pots offentliggjorde projektet ”Vem du än är” som kommer att bidra till bättre stämning på hemmamatcherna under den kommande säsongen. Sparbanksstiftelsen i Jämtlands län gjorde projektet möjligt och bidrog med 20 st årskort. The Rockin' Pots är en kör ifrån asylboendet i Grytan och grundaren Jonas Hagström ser fram emot samarbetet:-Vi är mycket tacksamma över möjligheten att gå på ÖFK:s matcher. Falkarna är en fantastisk supporterklubb med fina värderingar och står för något nytt inom supporterkulturen. Med fokus på det positiva och gemenskap tror vi att Falkarna kommer revolutionera läktarkulturen i Sverige.. För 8:e året i rad sammanställde SVTdär årets publiksiffror i Allsvenskan och SHL redovisas. ÖFK hamnade på 16:e plats med ett snitt på 5914 åskådare och vi sticker ut som svensk idrotts stora publikraket med en ökning på hela 53 %. Se SVT:s inslag här ÖFK:s marknadsansvarige Göran Matzén gästade podden Östersund tillsammans med Jämtland Baskets styrelseordförande Erik Westin för att diskutera hur två elitlag i en mindre stad kan utvecklas, dra nytta av och hjälpa varandra. Lyssna här Nord-Lock har tecknat ett tvåårigt avtal med ÖFK. Företaget är världsledande på skruvsäkringssystem och har sin tillverkning i Mattmar.. Inför matchen mot IFK Norrköping fick Falkarna ta emot pris ifrån Stöldskyddsföreningen i Jämtland Härjedalen som årets brottsförebyggare i Jämtland! Rött och Svart pumpar Hjärtat debuterade som inmarschlåt när det första av två möten på fem dagar mot IFK Norrköping spelades på Jämtkraft Arena. Tom Pettersson och Dennis Widgren nickade ihop efter en minut och medan den sistnämnde plåstrades om vid sidan av planen så snurrade Ken Sema sin försvarare på vänsterkanten. På andra sidan dök Hosam Aiesh upp och fick öppet mål. 1-0 redan i 5:e minuten. Backlinjen bestående av Sotte-Douglas-Tom var strålande matchen igenom och släppte egentligen inte till några farligheter alls. ÖFK däremot, borde gjort fler mål. Nouri testade utifrån. Sema hade två bra lägen. Ghoddos brände straff via ribban. Bertilsson, som hade flera chanser, sköt i ribban. Bobo kom in i slutskedet och fick ett kanonläge men strax utanför. Vore det inte för vår ineffektivitet samt Peking-keepern Langers insats hade det här blivit en storseger.. ÖFK och Darfur United har haft en bra relation sedan fotbolls-VM för minoriteter spelades i Östersund 2014 och nu startar ÖFK projektet Zero Point One. De anställda inom föreningen kommer varje månad skänka 1 procent av lönen till att stötta arbetet och fotbollsskolorna i flyktinglägren i Tchad, dit många tvingats fly på grund av Darfurkonflikten.. Skärtorsdagen 2017 kommer för alltid finnas kvar i Östersunds FK:s historieböcker. Final i Svenska Cupen och nytt publikrekord på Jämtkraft Arena med 8369 åskådare! Graham Potter hade, för första gången, beordrat stängd träning dagen innan matchen och resultatet av detta kom redan i den 8:e minuten genom en hörnvariant: Fyrtornen Douglas och Tom rusade framåt och lämnade Sam Mensiro ensam kvar utan markering och han nickade in 1-0 till hemmalaget. Så glädjande att just han fick göra målet efter allt han gått igenom senaste åren med skador, skilsmässa och Örebro SK. ÖFK var riktigt bra i första halvlek och tio minuter senare, när HELA Jämtkraft Arena unisont skrek ”ÖFK!!!”, satte Hosam Aiesh 2-0. Precis som vid 1-0-målet stod Ken Sema för assisten och han fick en chans att göra 3-0 innan domaren blåste för halvtid men Michael Langer räddade friläget.Men Norrköping hade inte gett upp och de kom ut som ett nytt lag till andra halvlek. 2-1 kom på straff sedan Tom Pettersson misstajmat en brytning. Keita räddade straffen men returen satte Linus Wahlqvist i nättaket. Alhaji Gero hade en boll i nätmaskorna kort senare men blev då felaktigt avvinkad för ruff på rutinerade Johansson. Det var riktigt nervöst på läktaren och kanske skulle Norrköping haft ytterligare en straff i 79:e minuten när Douglas drog anfallaren i tröjan, men domaren friade. I 83:e minuten avgjorde Sema matchen med sin tredje assist då han frispelade Alhaji Gero som rullade in 3-1 mellan benen på målvakten. Som han längtat att få göra mål och få visa sig i bar överkropp! Saman Ghoddos kunde avsluta fyrverkeriet två minuter senare när han fick bollen på egen planhalva, tunnlade sin försvarare och dunkade upp bollen i närmsta krysset. Ett artisteri på en nivå som gör att man häpnar! De resterande minuterna var en enda stor fest och defilering mot slutsignalen. Den 13 april 2017 var datumet då Östersunds FK tog sitt första guld och blev klara för kval till Europa League. Det här var också dagen då Daniel Kindberg tystade alla tvivlare när han i Division 2 pratade om europeisk tävlingsfotboll i Östersund. Grattis Daniel och Grattis Östersunds FK!. Efter urladdningen i finalen tre dagar tidigare var det bortamatch mot Örebro på söndagen. Endast två dagars vila och uppladdning inför matchen skulle visa sig vara för lite. Om Johan Bertilsson hade satt sitt kanonläge i 7:e minuten hade matchen blivit en annan men nu tog istället Örebro SK ledningen i 34:e genom Michael Omoh. Såklart. 2-0 kom på ett liknande sätt i 57:e minuten: En hörna som leder till en andraboll och skott utifrån. ÖFK hade förvånansvärt svårt att skapa några farliga chanser den första timmen även om bollinnehavet var stort. Sista delen av matchen var bättre, mycket tack vare Dennis Widgren och Alhaji Geros inhopp. Brwa Nouri gjorde ett vackert mål i slutminuten men närmare än så kom inte ÖFK. Varken huvudet eller benen var riktigt på topp och då blir det inga poäng i Allsvenskan. Tre matcher på en vecka kommer att höra till vanligheterna när vi ska spela i Europa så det är bara att ta lärdom av denna förlust.Två bra podcastar släpptes förresten denna dag. I FD 60 Minuter deltog nye högerbacken Tim Björkström och i Psyket berättar Kapten Brwa Nouri öppet om sitt tidigare missbruk och hur att bli nykter är en livslång process. Rekommenderas!. IFK Göteborg var tillbaka i Jämtland efter fjolårets knäckande förlust och nu var de bättre förberedda. Det blev en tuff och tät match där Tobias Hysén trodde han gett Änglarna ledningen i 42:a minuten men debuterande Andreas Anderssons stod för årets räddning . Det blev istället ÖFK som gjorde ledningsmålet i 62:a minuten efter en lång hörna som passerade alla utom Curtis Edwards som tog emot bollen, siktade och satte den i bortre krysset. Vackert! Därefter hade vi händelserna och matchen under kontroll. I 92:a minuten brändes ett 4 mot 1-läge som skulle få förödande konsekvenser. Spelet vände och domaren pekade på punkten i efterföljande anfall när forwarden kastade sig. IFK Göteborg hade inte skapat ett enda skott på mål för en kvittering, så det var riktigt tråkigt att inte domaren förstod att han sökte straff. Bestulna på två viktiga poäng och även om kanske resultatet var rättvist sett över 90 minuter så kändes det ändå fördjävla tungt.. Efter rånet i förra matchen var ÖFK ute efter hämnd mot nykomlingen AFC Eskilstuna på bortaplan. Ledningen kom genom Curtis Edwards redan efter 1 minut och 15 sekunder och därefter följde en riktigt bra halvlek av gästerna, årets hittills bästa. Jamie Hopcutt gjorde äntligen comeback efter sin svåra skada i premiären ifjol och han satte 0-2 i minut 32. Kul att se honom göra mål igen! Tre minuter senare spelade Ghoddos fram Edwards för andra gången i matchen och det var 0-3 till ÖFK. Siffrorna hade kunnat vara större med tanke på Ken Semas show på högerkanten, men resultatet stod sig till paus. Ett dubbelbyte från AFC skakade om matchen och de tog tag i spelet i andra halvlek. Douglas Bergqvist täckte ett skott med huvudet och blev tvungen att kliva av. Medan Potter förberedde bytet passade AFC på att reducera till 1-3 efter lite flipperspel, och de hade även en boll i stolpen innan ÖFK kunde kontrollera hem alla tre poängen. Viktigt!



Vi är cupmästare! Smaka på den! För segern får föreningen 666 000 kr i prispengar från Svenska Spel, men framförallt: ÖFK kliver in i andra kvalomgången i Europa League, vilket garanterar 225 000 euro, och kvalet kommer att spelas 13 och 20 juli. Vilka ÖFK ska möta och vilket land vi ska semestra i blir klart genom lottning den 19 juni!



Nu väntar sex matcher i maj och vi börjar med bortamatch mot Alex Dyers Elfsborg redan imorgon innan Hammarby kommer tillbaka till Jämtland på söndag den 7/5.



Viktiga Datum i maj:



2017-05-02 18:30 Elfsborg - Östersunds FK

2017-05-07 15:00 Östersunds FK - Hammarby

2017-05-14 17:30 Malmö FF - Östersunds FK

2017-05-17 19:00 Östersunds FK - Sirius

2017-05-20 16:00 Östersunds FK - Kalmar

2017-05-29 19:00 Häcken - Östersunds FK



Niclas Sundström

@suddas_