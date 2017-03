Östersunds FK - Månadsbrev: Februari

Nu är det bara en månad kvar innan Allsvenskan drar igång den 1 april. Här kommer en sammanfattning från februari.

Östersunds FK – Malmö FF 2-0

Halmstad – Östersunds FK 1-1

Östersunds FK – IK Sirius 4-0

Östersunds FK – Varberg 2-1

Nyköping – Östersunds FK 1-5

Viktiga datum i mars:

. Elitverksamheten i klubben drivs hädanefter som ett aktiebolag med namnet Östersunds FK Elitfotboll AB. Den största skillnaden är att moms hädanefter kommer att tillämpas, både utgående och ingående. Föreningen kommer äga bolaget till 100 % och inga aktier kommer att släppas till försäljning.. Laget flög, precis som ifjol, till Salou utanför Barcelona för sitt andra träningsläger. Under detta läger väntar drabbningar mot Malmö FF, Halmstad och IK Sirius . Äntligen får vi se lite “riktiga” träningsmatcher!. Svenska Mästarna Malmö FF besegrades. Siffrorna skrevs till 2-0 och det var en bra försäsongsmatch inför den allsvenska säsongen. Malmö hade mycket boll och skapade en del lägen men avsluten ville inte träffa mål. Ken Sema var ett monster på kanten och gick med lätthet förbi sina försvarare matchen igenom. I den 71:a minuten hittade han in till Johan Bertilsson som skickade upp bollen i nättaket. I slutminuten slog Sema hörnan som Douglas Bergqvist nickade in.. ÖFK mötte Halmstad och matchen var ingen höjdare. Tre inlånade provspelare i backlinjen och långt ifrån ordinare startelva gjorde att det mer kändes som ett konditionspass än en träningsmatch. Men två godbitar kan jag plocka fram. Andreas Andersson debuterade i målet och gjorde en kanonmatch med flertalet fina ingripanden. Darijan Bojanic spelade hela matchen och visade prov på sin talang även om sista skärpan i avsluten saknades. ÖFK:s mål kom i den 84:e minuten då provspelaren Fran Gonzalez nickade in kvitteringen på hörna.. Genrep inför Svenska Cupen och möte med Sirius. Efter den senaste matchen mot Halmstad fick vi nu se en mer ordinarie startelva och då blev det klasskillnad. Ken Sema och Hosam Aiesh tog hand om kanterna och gjorde det på ett strålande sätt. Sema hade lekstuga på högerkanten i den första halvleken och stod för förarbetet till Johan Bertilssons 1-0 redan i den 6:e minuten. Hosam Aiesh på andra kanten var väldigt aktiv matchen igenom och var långt framme vid ett flertal tillfällen. I den 30:e minuten utnyttjade Ghoddos ett misstag på mittlinjen och störtade fram på egen hand. En kombination av hastighet och underlag gjorde att den siste försvararen föll och Ghoddos placerade iskallt in bollen lågt i hörnet. Curtis gjorde 3-0 strax efter paus sedan Ghoddos frispark tagit i stolpen. I slutminuten spelade Ken Sema fram Ludde Fritzson som satte slutresultatet. Brwa Nouri deltog i Olof Lundhs podcast och berättade om Potters genialitet, kärleken till Dalkurd och om vad som egentligen hände med övergången till Djurgårdens IF förra året.. Östersunds FK startade en ny supportergrupp! Den riktar sig till barn och ungdomar i åldern 7 till 13 år och kommer fungera som ett kompliment till Falkarna. Syftet är att träna medlemmarna till en god supporterkultur och de kommer få en egen sektion på västra läktaren. Anmälan sker i ÖFK-shopen och medlemsskapet kostar 500 kr för en hel säsong inklusive biljetter till samtliga 15 hemmamatcher!. Hosam Aiesh signerade idag ett nytt 4 års-kontrakt med klubben.-Jag skulle aldrig byta till någon annan allsvensk klubb. Jag trivs väldigt bra här med ledare, spelare och hela organisationen. Jag tror inte att jag kan få det bättre i någon annan svensk klubb, menar Aiesh.. 1210 åskådare befann sig på Jämtkraft Arena för den inledande matchen i Svenska Cupen. Thomas Boyake, som fick starta på bänken för Varberg, hade nog gett tränare Wålemark tips på hur ÖFK skulle stoppas. Andreas Andersson fick göra debut inför hemmapubliken och fick en del att göra mellan stolparna. ÖFK började bra och framförallt Hosam Aiesh var på spelhumör. Ledningsmålet kom i den 11:e minuten när Edwards fick en passning av Mukiibi och direkt spelade vidare till Aiesh som slog in bollen lågt i boxen. Saman Ghoddos kunde enkelt rulla in 1-0. Tjusigt värre och Varberg hängde inte med när ÖFK satte fart. I den 28:e minuten gick Aiesh omkull i straffområdet och domaren pekade på punkten. Tyvärr var Kapten Nouris straff för dålig och målvakten Wulff räddade. Där borde matchen avgjorts. Varberg kom ut med ett högre presspel i andra halvlek och hemmalaget fick inte till något ordnat spel. När Boyake hoppade in (till varma applåder av Jämtkraft Arena) blev kontringarna farliga och han låg bakom Palmqvists 1-1 i 68:e minuten. Boyake ordnade t.o.m någon halvchans till att vinna matchen, men det blev istället Dennis Widgren s offensiva inhopp som blev avgörande. När besökarna satt och väntade på ett besviket oavgjort resultat hittade han in till Saman Ghoddos som med matchens sista spark avgjorde tillställningen.. Douglas Bergqvist har skrivit på ett nytt kontrakt! Vår försvarsgeneral skrev under dagen på ett 3-årskontrakt och blir oss trogen över säsongen 2019.-Han går verkligen in för att vilja förbättra sig. Han ger allt på varenda träning. Att han utvecklats så snabbt är inte så överraskande för mig med tanke på hur målinriktad han är. Jag är glad att han vill tillhöra vår klubb även de kommande tre åren, säger Graham Potter till ÖP.Den här dagen inleddes årets samiska kulturprojekt tillsammans med Maxida Märak. Spelare och ledare diskuterade politik och religionsfrågor under det inledande mötet. Exakt hur den stora finalen i höst kommer att te sig är inte bestämt, men Maxida har sin vision klar. –Det kommer bli en fet show där vi ska fånga känslor i musik och ord.. Östersunds FK deltar i kampanjen “Inte ensam, aldrig glömd” som Erik Grönberg startat för att stödja de barn som fallit offer för sexuella övergrepp. Läs mer om kampanjen på http://inteensamaldrigglomd.se/ Andra gruppspelsmatchen i cupen mot Nyköping. Ken Sema inledde målskyttet med sin vänsterslägga i 4:e minuten. ÖFK visade inga tecken på underskattning och spelade frejdig anfallsfotboll med mycket rörelse. Nouri var nära att utöka men fick se sitt livs hårdaste skott ta i ribban. I den 24:e minuten dök Johan "The silent assassin" Bertilsson upp var på rätt ställe och gjorde 2-0 efter en målvaktsretur. När sedan en Nyköpingspelare drog på sig sitt andra gula en stund senare var matchen avgjord. Hosam Aiesh och Johan Bertilsson blev tvåmålsskyttar och det fanns bud på fler mål men siffrorna stannade vid 1-5 till gästerna. Fotbollstransfers.com publicerade uppgifter om att Deniz Hümmet, 20, är på väg till Östersunds FK. Han bröt sitt kontrakt med Troyes i Frankrike efter utebliven speltid och kommer nu besöka Jämtland för visa upp sig. 2014 spelade han sin sista säsong i Malmö FF:s ungdomslag och gjorde då 37 mål och 21 assist på 32 matcher!Östersunds FK är fortfarande obesegrade 2017. Ken Sema och Hosam Aiesh går inte att stoppa för tillfället. Johan Bertilsson och Ludvid Fritzson kan hantera inlägg och göra mål med ett tillslag. Det kanske är nyckeln till anfallsspelet som vi saknat. Aly Keita tycks ha kört mycket cardio under vinteruppehållet och slimmat till sig. Han tänker ge Andreas Andersson en hård kamp om målvaktströjan. Vi har dessutom fint sparkapital att hämta när Hopcutt och Sotte kommer tillbaka. Båda är nära comeback, kanske redan i mars!På söndag tar ÖFK emot Bajen i gruppfinalen av Svenska Cupen och förhoppningsvis blir det mycket folk! Hammarby måste vinna för att ta sig vidare medan det för oss räcker med oavgjort. ÖFK kommer (som vanligt) gå för vinst och det är viktigt i denna match eftersom laget då får spela kvartsfinalen på hemmaplan!5 mars 14:00 Östersunds FK – Hammarby IF (Sv. Cupen)11-12 mars Kvartsfinaler Sv. Cupen eller AFC Eskilstuna (vid utslagning)17 mars 15:00 Rosenborg – Östersunds FK (vid utslagning)18-19 mars Semifinaler Sv. Cupen25 mars Östersunds FK - VPS Vaasa (Träningsmatch)