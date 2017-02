Östersunds FK - Månadsbrev: Januari

Nytt år och nya förutsättningar?

Nja, enda skillnaden är väl möjligtvis dyrare hyra och att de andra klubbarna vet hur bra ÖFK är nu. Jag tror att Jämtkraft Arena blir en mardrömsarena för många lag.



Vi har tappat Alex Dyer men kryddat med Johan Bertilsson. Nyförvärven känns väldigt spännande. Tom Pettersson kommer bli en publikfavorit med sitt jävlaranamma och svallande hår. Årets första månad innehåller två träningsmatcher mot Ranheim och Levanger! Äntligen!

Ranheim – Östersunds FK 1-3

Levanger – Östersunds FK 0-1

Viktiga datum i februari:

. Stefan Karlsson inte spelar i rödsvart tröja nästa säsong. Han ville hem till Småland och skrev därför på för Jönköping Södra. Vi vill tacka Stefan för ett fint halvår i Jämtland och önskar honom lycka till i framtiden.. Dags för samling igen efter vintersemestern! Både Tom Pettersson och Johan Bertilsson fanns på plats i en kall ÖP-hall för första träningen med sina nya lagkamrater. Sotte, Hopcutt och Mensiro saknades på grund av skador, medan Ghoddos och Sema var i Abu Dhabi på landslagsläger.Tom Pettersson i en intervju med ÖP “De gjorde det bra som nykomlingar men det är ingen här som är nöjd med det, vilket jag gillar. Jag älskar att de pratar stort och vill ut i Europa! Skicka den där jävla jantelagen nångonstans. Jag hatar den. Har man ett mål ska man stå för det och inte nöja sig med det lilla. Så gör inte ÖFK och det är helt rätt.”. Gazette Live träffade Curtis Edwards under julfirandet hemma i England. En längre intervju om livet i Sverige kan ni läsa här ÖFK lånar Darijan Bojanic från Helsingborg . En 22-årig teknisk mittfältare som gjort 77 allsvenska matcher och har dessutom spelat 4 landskamper i U17 och 6 landskamper i U19. I avtalet ingår en köpoption. Saman Ghoddos blev historisk när han som första spelare någonsin från Östersunds FK fick hoppa in och göra A-landslagsdebut för Sverige. Han spelade sista kvarten mot Elfenbenskusten och fick också ett läge att sätta dit den, men skottet täcktes till hörna.var en händelserik dag. Först gjordes klart att ÖFK köper Ludvig Fritzson från Degerfors IF. En 21-årig talang som kan spela på alla offensiva positioner. Han har skrivit på ett 4-årskontrakt.-Jag hade några erbjudanden av andra klubbar men det här kändes bäst. Det var inget svårt val.Daniel Kindberg fick ta emot HBTQ-certifikatet som innebär att ÖFK nu är Sveriges enda certifierade elitförening som verkar för HBTQ-personers rättigheter. Arbetet inleddes i november och blev nu färdigställt. Daniel Kindberg:– I ÖFK vill vi utveckla hela människan, helt enkelt för att vi vet att det gör att vi vinner fler matcher. Ökad kunskap och förståelse ger tolerans och skapar vinnare på och utanför planen.På kvällen hölls en samling där årets kulturprojekt avslöjades. I år har ÖFK valt att lära sig om minoriteters ställning , historia och kultur. De ska fördjupa sig i den samiska kulturen.– Maxida Märak kommer att guida oss under denna resa. Under hösten 2017 kommer vi genom foto, film, hantverk, musik, sång och speech ta ställning för den samiska kulturen, säger kulturcoach Karin Wahlén.Maxida är en människoaktivist, hiphop-artist och producent som nu kontrakterats av ÖFK som en konstnärlig ledare. Projektet kommer att leda till en föreställning som ska hållas inför publik efter säsongen.. ÖFk stack iväg på sitt första av två träningsläger. Det här tog plats på Teneriffa och innehöll träning och teambuilding. Bobo klarade inte av att försvara titeln som lagets bäste gokart-förare. Ny mästare blev Curtis “Sheriffen” Edwards. Ken Sema och Saman Ghoddos fick hoppa in efter en timmes spel i Sveriges träningsmatch mot Slovenien. Bägge lirarna gjorde pigga inhopp och Saman fick avsluta målskyttet med sitt första landslagsmål till 6-0. Ken var inblandad i två mål och noterades för en assist. Matchen kommer främst att kommas ihåg för att Alexander Isak raderade ut ett 105 år gammalt rekord när han blev landslagets yngste målskytt genom tiderna.. Det bekräftades att Johanna Almgren får en roll i Östersunds FK:s ledarstab. Johanna har gjort 44 landskamper för Sverige och kommer till en början att analysera anfallsspelet. Johanna var fram till ifjol tränare för Kungsbacka DFF och hon flyttar upp till Östersund tillsammans med sin sambo Tom Pettersson.Graham Potter:“Jag är imponerad av henne som person. Hon vill lära sig och är öppensinnad. Hon hade en fantastisk karriär som spelare och är väldigt passionerad när det gäller fotboll och att utveckla spelare.”. Match mot Ranheim i Abrahallen utanför Trondheim. ÖFK startade med nyförvärven Tom Pettersson och Johan Bertilsson. Den sistnämnde gjorde matchens första mål när han gjorde precis ett sånt “enkelt” mål som vi många gånger saknat. En bra placerad bredsida efter inspel från kanten. Det behövs inte maxkraft vid varje avslut, Alhaji Gero . Ranheim kvitterade efter att Keita kommit på mellanhand efter en djupledsboll. I andra halvlek fick vi se de två andra nyförvärven och Bojanic var inblandad i ledningsmålet när han hittade ut till Somi som prickade Fritzsons panna. Ken Sema, som var bäst på plan matchen igenom, gjorde 1-3 målet med en yttersida från halva planen.. Kultur och Fritidsnämnen i Östersunds Kommun röstade igenom förslaget att matchavgiften för Jämtkraft Arena denna säsong höjs med 113 000 kr. Paragrafen Städ/Sopor höjs med 32 400 kr. Vaktmästare med 40 950 kr. Och det något luddiga “Extra inför/efter match” åkte på en höjning med 34 200 kr.. Ännu en match i Trondheim, nu mot Levanger. Då Aly Keita inte kunde spela tog IFK Östersunds målvakt Andrew Mills plats mellan stolparna. Han tränade med laget på Teneriffa och har sedan dess agerat andremålvakt. Han inledde matchen med en kanonräddning på ett friläge och kunde därefter hålla nollan. Curtis Edwards gjorde matchens enda mål i den 39:e minuten, fint framspelad av Fouad Bachirou . ÖFK gör äntligen klart med en ny målvakt! Andreas Andersson, 25, lånas in från Gefle och han kommer gissningsvis vara förstemålvakt när säsongen drar igång. Andreas är 192 cm lång och väger 88 kg och i lånekontraket finns en köpklausul. Han har storspelat mot oss flera gånger, både för Gefle och Sirius . Vi vet hur bra han är redan och med Linus Erikssons målvaktsträning kommer det här bli kanon! Välkommen till ÖFK, Andreas!4/2 10:30 - Malmö FF (Salou)8/2 17:00 - Halmstad (Salou)11/2 10:30 - Sirius (Salou)18/2 14:00 - Varberg BoIS (Hemma – Sv. Cupen)25/2 16:00 - Nyköpings BIS (Borta – Sv. Cupen)