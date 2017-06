Östersunds FK - Månadsbrev: Maj

Då var även maj lagd till handlingarna och känsloregistret har fått sig en rejäl genomkörare...

Elfsborg – Östersunds FK 4-4

Östersunds FK – Hammarby IF 2-1

Malmö FF – Östersunds FK 2-1

Östersunds FK – Sirius 0-0

Östersunds FK – Kalmar FF 2-1

BK Häcken – Östersunds FK 0-1