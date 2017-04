Östersunds FK - Månadsbrev: Mars

Äntligen april april. Senare idag är det premiär i den allsvenska säsongen 2017 men innan vi börjar ladda för match kommer här en tillbakablick på den gångna månaden!

+416 000 kr

Östersunds FK – Hammarby 1-0

Östersunds FK – Trelleborgs FF 4-1

BK Häcken – Östersunds FK 1-3

Östersunds FK – VPS Vasa 5-1

Viktiga Datum i April

Stor premiär för OSDSPORT.se där Östersunds FK hädanefter kommer att släppa insiderinformation, intervjuer, videobloggar och dylikt. Man kunde under premiärdagen till exempel läsa att mittbacksjätten Sotirios Papagiannopoulos äntligen är tillbaka i full träning Östersunds Fotbollsklubb höll årsmöte och redovisade en vinst påför år 2016 vilket gav ett eget kapital på ca 2 miljoner kronor. Omsättningen under fjolåret var satt till 46 miljoner men hamnade tillslut på hela 54 miljoner. Den tänkta budgeten för 2017 är 58 miljoner. Omsättningen har ökat drastiskt de senaste åren i samband med ÖFK:s raketkarriär genom seriesystemen:2012: 5,5 miljoner2013: 16 miljoner2014: 30 miljoner2015: 34,5 miljoner2016: 54 miljonerUnder årsmötet utsågs förra säsongens bästa spelare och Douglas Bergqvist fick utmärkelsen för “sin obändiga vilja att alltid göra sitt bästa och för att han personifierar vår identitet att aldrig ge upp”.. Det blev ingen Deniz Hümmet i ÖFK. Efter några dagars provträning i Jämtland skrev han på för Gefle . 20-åringen behöver mycket speltid och det är inget Graham Potter kan lova någon spelare i den här klubben.–Jag respekterar beslutet. Om spelaren känner att det är speltiden som är det viktigaste har jag förståelse och respekt för det. Han var en spelare som har stor potential och vi kommer att ha ett öga på honom fortsatt, säger Graham Potter till ÖP.Anders Ringfelter, styrelseledamot och TIFO-ansvarig i Falkarna, tog i december kontakt med Annika Norlin med en enkel melodi och en förfrågan ifall hon skulle vara intresserad av att skapa en ny inmarschlåt till Östersunds FK. Mailsvaret från Annika kom snabbt:“Vilken oerhörd ära att bli tillfrågad! Fin melodi även. Jag är GIVETVIS taggad på detta.”Annika och ett antal körande Falkar spelade in låten tidigare iår och nu har resultatet äntligen släppts till omvärlden. “” är en hyllningslåt till ÖFK och Östersund och ni kan lyssna på den HÄR . Annika Norlin i pressmeddelandet:–På sättet som Anders beskrev klubben och vilken slags låt de skulle vilja ha tänkte jag att jag skulle kunna göra den. Anders gav mig en grundmelodi och lite ord som Falkarna gärna ville ha med i låten och vi ville bägge också ha med känslan av de inkluderande och nya tankegångarna som Östersunds FK står för.Det spelades också en avgörande match i Svenska Cupens Grupp 7 den här dagen. Hammarby var tvungna att vinna på Jämtkraft Arena för att ta sig vidare till kvartsfinal. För ÖFK räckte det med kryss men, som ni vet, är inställningen att vinna varje match och Hosam Aiesh satte 1-0 redan efter fem minuter när han avslutade ett väldigt snyggt anfall. Bertilsson, Edwards och Bachirou satte fart på bollen och väggade sig igenom och hittade in till Aiesh, som fått chansen att spela toppforward. Curtis Edwards hade två kanonlägen att utöka ledningen kort senare men 1-0 stod sig. I andra halvlek slängde Bajen upp sin mittback på topp och började slå långbollar, men målchanserna uteblev. Hammarby fixade inte ett enda skott på mål. Tom Pettersson var en gigant i backlinjen och det känns som att han tagit försvarsspelet till nästa nivå. Återigen en smart och bra värvning.. Kvartsfinal i Svenska Cupen mot Saman Ghoddos gamla klubb Trelleborg s FF och han blev huvudperson. ÖFK var storfavoriter att ta sig till semifinal och det kan vara en knivig uppgift mot ett lag som har allt att vinna, men hemmalaget visade inget tecken på underskattning. The Silent Assassin Johan Bertilsson gjorde 1-0 efter sex minuter på inlägg från Ken Sema på högerkanten. Sedan var det dags för Ghoddos att visa varför utländska klubbar vill ha honom. Han ordnade först straffen i 26:e minuten som Nouri förvaltade innan han, strax efter paus, stod han för ett konstnummer av högsta klass när han halv-cykelsparkade in 3-0 målet på volley. Superettan -nykomlingen Trelleborg reducerade till 3-1 innan Ghoddos spelade fram pigge inhopparen Darijan Bojanic som satte punkt med sitt 4-1.Curt Petersen heter hjälten som räddade huvudläktaren på Jämtkraft Arena ifrån att brinna ned. Med ett snabbt ingripande lyckades han stävja branden som var nära att bli förödande för klubben. Branden uppstod under arbetet med fiberdragning inför kommande säsong. Bra jobbat, Curt!. BnearIT är ett Luleåbaserat företag som har valt att sponsra Östersunds FK. Delad synd på mångfald, tolerans och öppenhet ligger bakom samarbetet. BnearIT sysslar bland annat med systemutveckling och mjukvaruarkitektur, och tiden får utvisa vad samarbetet kommer leda till.–ÖFK är unika inte bara med sitt sätt att spela fotboll utan också genom att stå upp för mångfald, tolerans och öppenhet. Med uttryck som sång, dans och bokcirklar har klubben utmanat den machokultur som annars är norm i fotbollssammanhang, säger Kent Eneris, vd på BnearIT.Semifinal i Svenska Cupen mot erkänt starka Häcken på bortaplan! ÖFK hjälpte Falkarna med bussresan till Göteborg och väl där kunde Falkarna betala tillbaka. Vi vann läktarkampen mot Getingarna och gjorde allt för att tagga spelarna genom matchen. Tom Pettersson gjorde sitt första mål i ÖFK:s färger redan i 6:e minuten på Ken Semas perfekt slagna hörna. Det var en tuff och bra semifinal mellan två lag som kommer tillhöra toppskiktet när säsongen ska summeras. Johan Bertilsson slog en löpboll till sig själv i den 30:e minuten och passade snett inåt bakåt till glödhete Saman Ghoddos som avslutade kliniskt. 0-2 stod sig dock bara i två minuter innan Kamara reducerade för Häcken. Andra halvlek blev en nagelbitare. ÖFK fick inte alls ordning på sitt passningsspel och Häcken tryckte på, men Aly Keita gjorde en kanonmatch mellan stolparna trots att det var första starten sedan träningslägret i Spanien. Inhoppande Alhaji Gero sprang sig fri på kanten i den 87:e minuten och passade Ghoddos som avgjorde matchen med 1-3-målet framför bortasupportrarna. Se firandet mellan spelare och fansen här Kapten Nouri i segerintervjun med TV4 när den historiska finalplatsen var säkrad:-Det som retar mig är att vi inte dominerade som vi brukar i bollinnehavet. Nio gånger av tio handlar det för oss om att spela fin och attraktiv fotboll för att därefter vinna matcher. Däremot den där sista gången behöver du göra sådana här matcher också. Jag förespråkar inte det, men vi skulle till final...Upptaktsträff inför Allsvenskan och i lottningen om hemmalag i cupfinalen drog ÖFK vinstlotten! Det blir utan tvekan den största fotbollsmatch som någonsin spelats i Jämtland och en chans för Daniel Kindberg att infria sina drömmar om att spela europeisk toppfotboll i Östersund!Biljettsläpp till finalen i Svenska Cupen och det skulle visa sig att publikrekordet på Jämtkraft Arena ligger pyrt till den 13 april. Sittplatsbiljetterna tog slut på åtta timmar.Enligt en undersökning som Radiosporten gjorde bland de allsvenska lagen 2017 så är vårt HBTQ-certifierade ÖFK det enda laget som kommer att spela med en regnbågsfärgad kaptensbindel. BK Häcken och Sirius går en mellanväg och kommer ha regnbågsfärgade hörnflaggor resp. kalsonger.Sotirios Papagiannopoulos spelade första halvlek när VPS Vasa kom på besök för den sista träningsmatchen och han gjorde en stabil insats i comebacken. Gästerna tog dock ledningen på hörna i den 25:e minuten och det märktes att Potter luftade spelare som inte spelat så mycket senaste tiden. Den första halvtimmen var inget att hurra över och VPS, som hamnade fyra i finska högstaligan, tilläts ha mycket boll. I den 39:e minuten kom ÖFK:s första målchans då Bojanic hittade Fritzson, men skottet smet just utanför. Målet kom istället två minuter senare då Ken Semas inspel passerade alla utom Dennis Widgren på bortre stolpen som kvitterade. Kul för Dennis att få sätta dit den, det var inte igår! ÖFK borde ha tagit ledningen i anfallet efter men målvakten gjorde en kanonräddning på Fritzsons friläge.I den andra halvleken var det egentligen bara ett lag på plan. Gabriel Somi var aktiv på vänsterkanten matchen igenom och klackade sig förbi sin försvarare i 47:e minuten. Hans låga inlägg hittade Gero och 2-1 till ÖFK. Den jämtländska trebackslinjen i andra halvlek (Lundbäck – Sollander – Widgren) släppte in till några målchanser alls.I den 62:a minuten, när publiken applåderade åt att Jamie Hopcutt skulle göra comeback efter ett års skadehelvete, spelade Hosam Aiesh fram Curtis Edwards som satte 3-1 innan han lämnade planen till förmån för sin brittiske vän. Aiesh gick förbi på högerkanten ännu en gång i 73:e minuten och efter lite tumult studsade bollen via nyinsatte Johan Bertilsson och in i mål. 4-1 och Bertilsson fortsätter att befinna sig på rätt plats i straffområdet. Hopcutt fick en chans att utmana sin back i slutet av matchen och han visade att takterna fortfarande finns kvar. En snabb vickning inåt i plan och ett avslut i bortre krysset och comebacken var fulländad. Kul att se publiken och lagkamraternas glädje när de firade honom.En överraskande inlåning under transferfönstrets sista dag! Tim Björkström, 26, har ett år kvar på kontraktet med Djurgårdens IF och lånas nu ut till ÖFK över hela säsongen 2017. Tim, som både kan spela ytterback och mittback, petade Stefan Karlsson i DIF förra säsongen och får nu chansen att utvecklas vidare hos Graham Potter. Välkommen, Tim!Försäsongen är över och det kan ju inte ha gått så mycket bättre. Elva matcher spelade. Tio vinster. En oavgjord mot Halmstad men då var backlinjen var inlånad med provspelare. 31 gjorda mål totalt och bara 7 insläppta. Skadade spelare är på väg tillbaka och den breda truppen kommer att bli nyttig när den täta vårsäsongen i Allsvenskan drar igång. Det finns mycket talang just utanför den ordinarie laguppställningen och konkurrensen är väldigt hård på alla positioner. Detta kan vara medicinen mot att inte slappna av och sväva iväg när det gått så bra på försäsongen. Vi ska vinna varje match!Nu kör vi!2017-04-01 16:00 Halmstads BK - Östersunds FK2017-04-09 15:00 Östersunds FK - IFK Norrköping2017-04-13 16:00 Östersunds FK - IFK Norrköping2017-04-16 15:00 Örebro - Östersunds FK2017-04-23 17:30 Östersunds FK - IFK Göteborg2017-04-26 19:00 AFC Eskilstuna - Östersunds FK