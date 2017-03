Snart dags för andra året!

Mars månad börjar närma sig april och många börjar leta efter vårtecken. Ett klassiskt och tydligt vårtecken är när Allsvenskan drar igång. Snart är det dags igen! Om mindre än en vecka är det avspark för Allsvenskan 2017 igång. För ÖFK är det dags för ”det svåra andra året”. Som vi har väntat och längtat. Ja, ända sedan man lämnade Jämtkraft Arena i snöfallet i november har man nyfiket väntat. Nu är det dags att återigen fylla läktarna för att se ÖFK vinna matcher på sitt karaktäristiska sätt.

Rött och svart pumpar hjärtat för vårt ÖFK

Och fast jag är trött är jag klarvaken

Dig vill vi ha med om du tror på det här

Vem du än är om du tror på det här

Sida vid sida vi kan bara stå här

Fjällen är fond till det här

henkeandersson@hotmail.com

2017-03-27 22:13:00

Föreningen har en väldigt tydlig ambition som är att bli mästare. Efter förra säsongen är det inte lika många som skrattar åt det och vi har visat att vi kan vara där uppe bland topplagen. ÖFK tippas nu i många fall bland de fem bästa. Alla har fått en otrolig respekt för oss och är imponerade. Ingen nämner det gamla uttrycket ”det svåra andra året" i samband med ÖFK. Istället pratas det om topplacering. Som vanligt är den största utmaningen att hålla en jämn nivå säsongen igenom. Alla lag har svackor under en säsong och det gäller och minimera den för att vinna. Att vi ska bli mästare redan i år tror jag kan bli väldigt svårt, men att ta ytterligare ett snäpp i utvecklingen och slå förra årets placering och kanske knipa en Europaplats känns som en rimlig målsättning. Med tanke på ÖFK:s utvecklingskurva de senaste åren skulle det vara naturligt. Jag tror också vi har de ingredienserna i truppen för att kunna göra det möjligt. Försäsongen har sett fantastiskt bra ut med bland annat avancemanget till finalen i Svenska Cupen. Vi har faktiskt inte förlorat en enda match. Inte en enda! Nu ska vi inte lägga så jättestor vikt vid resultaten på träningsmatcherna men spelet verkar sitta där och när säsongens hittills sämsta insats genomfördes mot Häcken i Cup-semin så hittades ett annat sätt att vinna på. Det är också en styrka.Truppen för i år ser väldigt bra ut. Att tappa Alex Dyer är naturligtvis ett stort avbräck. En så allround spelare är omöjlig att ersätta. Men ändå känns truppen bred och bra. Vi har två riktigt bra målvakter efter att Andreas Andersson äntligen skrivit på. Jag säger ”äntligen” för vi är många som velat ha honom i ÖFK länge nu. Försvaret känns starkare i år trots att Walid Atta lämnat. Tom Pettersson passar in riktigt bra och kan dessutom få en ”nytändning” när han får mer förtroende på favoritpositionen. Sam Mensiro visade i slutet av förra säsongen att han är att räkna med. Kan Dennis Widgren ta ytterligare kliv i utvecklingen kan han bli en av de bästa ytterbackarna i ligan. I Sotte och Douglas har vi två stora starka killar som aldrig viker sig. Bloody Douglas skulle kunna spela med droppställning om han fick. Brwa Nouri har tagit över kaptensbindeln välförtjänt efter Alex Dyer. Kung Kapten Nouri är nog våran viktigaste spelare med hans ledargestalt, blick och passningsspel men även hans skott som han kanske använder för sällan. Jag tror det var tur för oss att det inte blev något med Djurgården. Men också väldigt förvånande att han stannade, jag hade räknat med att han skulle lämna. Han har ganska tydligt uttryckt att han inte trivs att bo i Östersund som stad men trots det skriver han på nytt 2-årskontrakt. Det är ytterligare ett bevis på att det är något speciellt med ÖFK och Graham Potter om man stannar så länge i en stad man egentligen inte tycker om. Förresten, ni som fortfarande inte hört Brwa Nouri i Olof Lundhs podcast bör göra det! Som vanligt har vi mittfältare så det räcker och blir över. Ken Sema s utveckling efter OS är helt otrolig. Han tar för sig på ett annat sätt och lyser av självförtroende. Stor, stark, teknisk och snabb. Det är inte många som kan stoppa honom. Ludvig Fritzon är en spännande värvning som ska bli intressant att se i Allsvenskan . Glöm inte heller bort att…..Vi har Bachirou!Vi tror inte ni förstår!Det är Graham Potters man!Från Paris Saint German!Vi har Fouad Bachirou!Johan Bertilsson är en värvning som passar in riktigt bra. Han var Gefle s klart bästa spelare i fjol och kan i bättre sällskap, som finns i ÖFK, bli en spelare i toppen av poängligan, ja kanske även skytteligan. Han påminner en hel del om Stefan Karlsson som lämnade men samtidigt en målskytt och har gjort en del mål nu på försäsongen. Men framförallt en väldigt passningsskicklig spelare.Jamie Hopcutt är tillbaka! Än är han inte tillbaka i toppform men hoppas, hoppas, hoppas han får sitt genombrott i Allsvenskan i år. Efter bara några minuters spel i fjol kom benbrottet som hållit honom borta ända till genrepet i lördags då han fick hoppa in. Och naturligtvis gjorde han mål direkt! Där har vi nästan ett nyförvärv. Ett slags sparkapital. Vi vet vad han kan. Vi har sett löpsteget. Vi har sett hans avslut. Vi vet att han kan vara i toppen av skytteligan även i Allsvenskan. Frågan är om övriga har sådan koll på honom? Det kan bli en överraskning för många motståndare. Med Hopcutt och Saman Ghoddos borde det inte bli så mycket speltid för jättefloppen Gero.Det enda som oroar inför säsongen egentligen är det där läskiga sommarfönstret. De flesta lagen brukar drabbas. Det finns stor risk för att vi tappar Ken Sema, Saman Ghoddos och Sotte till europeiska ligor. Om det sker får vi i alla fall hoppas på mycket pengar. Fönstret brukar ju också innebära nya spelare till laget så förhoppningsvis märker vi inte så stor skillnad.Förra säsongen var vi nykomlingar. Allting var nytt för Jämtkraft Arena. Matcharrangemangen blir bättre men inmarschen måste sitta från start. I år hoppas jag verkligen också att vi slipper bli uppmanade att lämna läktaren under spelet för att gå och köpa fika. Det har jag tjatat om flera gånger både här och till ÖFK. Skämskudden vill jag lämna hemma.För oss startar det med nykomlingarna Halmstad på Örjans Vall. Hemmapremiären sker veckan efter mot IFK Norrköping och bara några dagar senare är de motståndare igen då ÖFK kan vinna sin första titel inför ett nästintill, eller förmodligen ett helt slutsålt Jämtkraft Arena. Intresset är väldigt stort för ÖFK. Jag har en känsla av att publiksiffrorna kan bli ännu bättre den här säsongen och Falkarna bara växer på Norraste stå. Detta kan bli en mycket rolig säsong! Vi hoppas och även tror på att ”det svåra andra året” blir bättre än det första året. ÖFK skriver historia hela tiden. Det ska vi fortsätta med!Mars månad börjar närma sig april och många börjar leta efter vårtecken. 