Välkommen tillbaka Jamie!

Efter ett år av läkning och rehabilitering har nu Jamie Hopcutt äntligen fått presentera sig i Allsvenskan. Alla har vi längtat efter att få se nummer 8 på fotbollsplanen igen!

Graham Potter tog Jamie till Östersund 2012 efter att sett honom på en provspelning i Birmingham arrangerat av ÖFK. Det skulle visa sig vara ett riktigt guldkorn. Han har betytt otroligt mycket för klubben. Under ÖFK:s tre säsonger i Superettan spelade Jamie 70 matcher och gjorde 38 mål. Under 2015 när ÖFK tog klivet upp i Allsvenskan var han en starkt bidragande orsak till avancemanget när han kom tvåa i skytteligan på 15 mål.Att se Jamie Hopcutt spela fotboll i ÖFK:s rödsvarta dräkt kan vara lika vackert som att stå vid Stocke Titt och beskåda en solnedgång över Oviksfjällen. Det finns många ögonblick som frälst oss. Jag kommer aldrig att glömma den där svinkalla kvällen i Södertälje då vi hade chansen att säkra avancemanget. Det skulle räcka med oavgjort mot Syrianska. Det stod 1-0 och tiden rann i väg. Det började kännas hopplöst och lite uppgivet på läktarplats. Så i minut 70 slår Brwa Nouri en perfekt crossboll till Jamie som springer ifrån sin back, rundar målvakten och från ganska snäv vinkel rullar in 1-1. Hopplösheten byttes ut mot total eufori. Omgången efter skulle ÖFK avsluta säsongen med att vinna inför hemmapubliken. Det gjorde man också, mycket tack vare Hopcutts löpning och avslut till 1-0 efter knappt en halvtimme. Det är bara två av många Hopcutt-minnen.När det äntligen var dags för premiär i Allsvenskan var förhoppningarna stora på Jamie från oss supportrar men säkert också honom själv. Han började på bänken, men alla som följer ÖFK vet att det i princip är omöjligt att vara ständig startspelare med Graham Potter som tränare. Efter en timmes spel fick han hoppa in till oss tillresta supportrars stora jubel. När han sedan haltade av skadad kunde man inte då förstå hur allvarligt det var. Det visade sig att det var ett benbrott och det spekulerades vilt om när han skulle vara tillbaka. Det snackades om "efter sommaruppehållet", "oktober" och säkert många andra förslag. Redan första matchen tappade vi våran bästa målskytt.För Jamie själv väntade en lång process med rehabilitering. Rehab, rehab, något bakslag, rehab och ännu mera rehab. Mitt i denna kamp för att komma tillbaka kritade han på ett nytt treårskontrakt. Han vägrade ge upp om spel men till slut kom beskedet: det blir inget mer spel 2016.På försäsongen i år började han närma sig spel. Man fick se bilder från träningslägret i Salou där Jamie tränade avslut. I genrepet mot VPS Vasa på Jämtkraft Arena fick han hoppa in. Ett helt år av skadefrånvaro var över. Naturligtvis gjorde han mål direkt. På ett annat karaktäristiskt sätt än de tidigare beskrivna målen. Den utmanande Jamie. Han lurade en back och skott upp i bortre krysset. Det var som han aldrig varit borta.Mot AFC Eskilstuna var han äntligen tillbaka i startelvan. För första gången i Allsvenskan och han gjorde ingen besviken. Han sprang kors och tvärs och hit och dit. Touchen och timingen fanns där. Passningarna, rörelsen. När han fick chansen slängde han en snabb blick mot målvaktens högra hörn och klippte till. Att se Jamies glädje efter målet gjorde alla oss och hela laget minst lika glada. Det var fantastiskt att se! Skadetiden är över. Han är tillbaka. Nu hoppas vi alla att han får fortsätta vara skadefri och visa för alla som följer Allsvenskan vilken fotbollsspelare han är. Nummer 8, Jamie Hopcutt.