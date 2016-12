TÄVLING: ”Ett måste i bokhyllan”

SvenskaFans har läst den andra delen av ”Spela fotboll bondjävlar!”

Torbjörn Andersson är historiker och lektor i idrottsvetenskap på Malmö Högskola. Han har tidigare tillsammans med Aage Radmann skrivit boken ”Från Gentleman till Huligan?”, och själv författat ”Kung Fotboll” samt ”Spela fotboll bondjävlar!”(Del 1).



Det är tre titlar som samtliga på sitt sätt sticker ut i den samlade svenska litteraturen kring ämnet fotboll. De präglas alla av en seriositet, skärpa och ett djup utan att de för den sakens skull blir högtravande eller akademiskt tillknäppta. Tidigare i år kom uppföljaren ”Spela fotboll bondjävlar!” (Del 2) där Andersson fortsätter att ta ett grepp om svensk klubblagsfotboll, dess historia och utveckling fram till våra dagar.

Det är många frågor som avhandlas: Hur står det till med den svenska klubbfotbollen i en globaliserad värld? Väcker den starkare lokalpatriotiska känslor till liv i dag än under 50-talet? Betyder klubbarna mer i dag för sina städer och hemorter? Har rivaliteten mellan lagen ökat eller minskat? Vilken roll spelar supportrarna, sponsorerna, massmedia med flera, etc. etc.



Det är en läsning som ger en utmärkt inblick i och förståelse för varför den svenska klubbfotbollen ser ut som den gör. Slående är att likheterna – åtminstone ur ett historiskt perspektiv – är fler än man kan tro mellan de traditionella storklubbarna och småklubbarna ute på landsbygden. Men självfallet har också fotbollens kommersialisering inneburit att spelreglerna i dag ser helt annorlunda ut än vad de gjorde bara för 20-30 år sedan. De tidigare traditionella föreningarna som lutade sig mot ideella insatser har på sina håll utvecklats till mer företagsliknande organisationer. Och som en följd av detta kan man också ana att det ekonomiska glappet mellan elit- och småklubbarna fortsätter att växa. Och även att supportrarnas relation till sina klubbar, och till andra lags supportrar, börjar ta en ny skepnad.



Detta och mer än så avhandlas i Anderssons bok, som denna gång fokuserar på fem viktiga städer i klubbfotbollens Sverige: Degerfors, Åtvidaberg, Södertälje, Stockholm och Umeå. Men oavsett var man har sina lagsympatier så är detta en oerhört bred och intressant skildring av svensk klubbfotboll, och ”Spela fotboll bondjävlar!” (Del 2) bör därför ha en given plats i bokhyllan hos alla dem som fortsatt har ett hjärta för den inhemska fotbollen i detta globaliseringens tidevarv.



Och nu har du chansen att vinna ditt exemplar av boken. Det gör du här.