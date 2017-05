Final i Guldskölden – lägg en röst på dina favoriter

Det har blivit dags för den stora finalomgången i Guldskölden 2017.

» Här lägger du din röst

HÄR ÄR FINALISTERNA I GULDSKÖLDEN:

Vem ger dig den bästa informationen i tv utan att prata sönder matchen, vem skriver de mest initierade texterna och vem har egentligen bäst koll i studion?Rösta fram årets sportjournalister. Kvar till final är de som efter första nomineringsfasen fick flest röster i respektive kategori. Fem nominerade i nio olika kategorier. Och som vanligt är det du som besökare på SvenskaFans.com som bestämmer.Erik Niva (Sportbladet)Lasse Granqvist (C More)Noa Bachner (Sport-Expressen)Olof Lundh (Fotbollskanalen)Roberto Vacchi (Eurosport)David Fjäll (SVT)Lasse Granqvist (C More)Niklas Jihde (Viasat)Ola Wenström (Viasat)Tommy Åström (C More)Anders Adamson (Eurosport)Erik Niva (Sportbladet)Erik Granqvist (Viasat)Glenn Strömberg (Viasat/SVT)Martin Åslund (Viasat)Anders Bjuhr (Viasat)Lasse Granqvist (C More)Niklas Holmgren (Viasat)Niklas Jarelind (SBS)Roberto Vacchi (Eurosport)Erik Niva (Sportbladet)Johanna Frändén (Sportbladet)Noa Bachner (Sport-Expressen)Simon Bank (Sportbladet)Thomas Wilbacher (Sport-Expressen)Daniel Kristoffersson (Sport-Expressen)Erik Niva (Sportbladet)Frida Nordstrand (Viasat)Jonathan Lindqvist (Viasat)Noa Bachner (Sport-Expressen)Fotbollens Heraldik (Leonard Jägerskiöld Nilsson)Jag vill bara vinna (Ljubomir Vranjes)Känner ni vibbarna? (Erik Niva)Laget som aldrig dog (Daniel Nilsson-Padilla)Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll (Olof Lundh)Della SportLFC-poddenOffside podcastSportbladets Premier League-poddTutto BaluttoElena Lövholm (Mittmedia)Markus Wulcan (GT/Expressen)Ole Törner (Skånesport)Stisse Åberg (Arbetarbladet)Tomas Nilsson (HD)Finalomröstning pågår 19 maj-30 maj.