Vinnarna i Guldskölden 2017: Erik Niva kvar på tronen

Här hittar ni alla vinnarna när SvenskaFans besökare röstat fram årets bästa sportjournalister.

VINNARE GULDSKÖLDEN 2017:

Erik Niva håller sig kvar på tronen 2017. Årets sportjournalist och Årets sportkrönikör tog även hem vår nya kategori Året sportbok med ”Känner ni vibbarna – fotbollen och det nya Sverige”, där han den här gången fokuserat på hemmaplan.– Jag är extra glad att vinna 2017 jämfört med 2009 för jag tycker att svensk sportjournalistik har utvecklats ordentligt från den tiden, säger han till SvenskaFans.com.Ola Wenström sitter säkert som Årets programledare, men det blev en ordentlig kamp om titeln Årets sportkommentator. Endast 13 röster skiljde till tvåan när Roberto Vacchi stod som vinnare.Jämnt var det även i kategorin Årets expert/bisittare. Förra årets femma Martin Åslund tog ett ordentligt kliv upp i toppen där.Frida Nordstrand tog hem Årets sportreporter med större marginal än under 2016. Störst segermarginal hittar vi i kategorin Årets sportpodd. Nya Tutto Balutto kammade hem nästan hälften av rösterna.Stort engagemang var det även kring vår andra nya kategori: Årets lokalsportjournalist. Det satsas just nu på den regionala rapporteringen i Sverige och Mittmedias Elena Lövholm blev den som röstades fram som bästa bevakare av sport på lokal nivå.*** *** ***Erik Niva (Sportbladet) 35 %Roberto Vacchi (Eurosport) 20 %Noa Bachner (Sport-Expressen) 19 %Olof Lundh (Fotbollskanalen) 14 %Lasse Granqvist (C More) 12 %Ola Wenström (Viasat) 39 %David Fjäll (SVT) 23 %Lasse Granqvist (C More) 20 %Niklas Jihde (Viasat) 9 %Tommy Åström 9 %Roberto Vacchi (Eurosport) 27 %Lasse Granqvist (C More) 27 %Niklas Holmgren (Viasat) 25 %Anders Bjuhr (Viasat) 12 %Niklas Jarelind (Eurosport) 9 %Martin Åslund (Viasat) 25 %Erik Niva (Viasat/Sportbladet) 23 %Anders Adamson (Eurosport) 22 %Glenn Strömberg (SVT/Viasat) 19 %Erik Granqvist (Viasat) 11 %Erik Niva (Sportbladet) 34 %Johanna Frändén (Sportbladet) 23 %Thomas Wilbacher (Sport-Expressen) 17 %Noa Bachner (Sport-Expressen) 14 %Simon Bank (Sportbladet) 12 %Frida Nordstrand (Viasat) 41 %Erik Niva (Sportbladet) 21 %Daniel Kristoffersson (Sport-Expressen) 19 %Noa Bachner (Sport-Expressen) 12 %Jonatan Lindqvist (Viasat) 7 %Tutto Balutto 47 %Offside podcast 20 %Sportbladets Premier League-podd 12 %Della Sport 11 %LFC-podden 10 %Känner ni vibbarna? (Erik Niva) 28 %Vad jag pratar om när jag pratar om fotboll (Olof Lundh) 24 %Jag vill bara vinna (Ljubomir Vranjes) 21 %Fotbollens Heraldik (Leonard Jägerskiöld Nilsson) 20 %Laget som aldrig dog (Daniel Nilsson-Padilla) 7 %Elena Lövholm (Mittmedia) 33 %Markus Wulcan (GT/Expressen) 29%Ole Törner (Skånesport) 14 %Stisse Åberg (Arbetarbladet/Gefle Dagblad) 13 %Tomas Nilsson (HD) 11 %*** *** ***11 200 personer röstade i finalomgången av Guldskölden. 3 800 var med och nominerade finlasterna.