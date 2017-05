Guldskölden: ”Känns som jag kan alla spelargångar i CL”

Viasatprofilen Frida Nordstrand har de senast åren kastats mellan Champions League, Formel 1, hockey och OS. Men någon mättnad kan vi inte tyda. För en sak är säker – hon älskar sitt jobb.

– Jag minns sällan resultat eller siffror eller detaljer men jag minns alltid känslan av att stå där och det är också den känslan jag försöker förmedla till tittarna, säger hon till SvenskaFans.com.

» Här lägger du din röst

» Här lägger du din röst

*** *** ***– Haha! Det är ett av få priser jag någonsin vunnit i hela mitt liv så ja, dubbel skulle ju sitta som en smäck!– Oj... För att jag har den stora förmånen att jobba med några av de bästa sportevenemangen i världen. Svårare än så behöver det nog inte vara, det råkar vara jag som står där i Champions League, Premier League, La Liga, Serie A, Formel 1, World Cup, OS... Det skulle säkert lika gärna kunna vara min farmor som stod där och gjorde ett likvärdigt jobb! Det skulle förresten vara helt grymt om min farmor stod där. Hon är 96 år, galet sportintresserad och sjukt rolig, hon skulle göra succé!– Konkurrensen i den här kategorin är stenhård, alla är superproffs med fantastiska spetskompetenser. Jag skulle nog röstat på Jonatan då. Han jobbar hårt, brinner för uppgiften, är alltid glad och jobbar för Viasat! Det gör ju Niva också men han kommer kamma ju hem en sköld ändå i någon kategori.– Så många hotellnätter att mitt eget sovrum känns mer som ett hotellrum... Och jo, ibland är jag så trött på det och på mig själv så... Allt från svettiga träningskläder som legat för länge i resväskor bland skrynkliga kavajer, alla timmar på flygplatser, jetlag, hotellnätterna och all väntan, denna ständiga väntan! Men så står man där på San Siro, Bernabeu, Camp Nou, Wembley, Maracana, Monza, Spa... you name it och då är det klart att det är värt det alla dagar i veckan!– Sällan faktiskt, i så fall mer av situationen än personen. Det har känts speciellt att intervjua Cristiano Ronaldo strax efter slutsignal efter seger i Champions League, eller med guldtjejerna efter stafetten i Sotji, med Sarah Sjöström i guldtårar i Rio, eller med Bolt efter trippeln i Rio. Att intervjua Crosby på isen precis när han lyfte bucklan i World Cup, Beckham i tårar efter hans sista match på Old Trafford... Tom Brady, Messi, Gretzky, Sir Alex, Zidane, Schumacher... Det finns många oförglömliga stunder, men sällan starstrucked, mest bara nöjd med dagens arbete liksom.– Alla har sin charm och kombon är roligast. Champions League är det jag har gjort längst, min bebis, där känner jag de flesta och kan mina spelargångar och korridorer. F1 är en helt galen blandning av action och glamour, som dessutom ger extremt bra tillgång till förare och team jämfört med tex fotbollen. Att få stå på startgridden minuter innan start och intervjua förarna är unikt! Hockeyn är tacksam för att spelarna är medievana och tillgängliga och oftast extremt jordnära och tillmötesgående, vilket är trevligt. Och att jobba med OS är som en berg-och dalbana av sporter, känslor, glädje, besvikelse, språk, kulturer, allt! Man är helt slut efter men jäklar vad kul under tiden!– Alla minnen jag samlar på mig, alla ställen jag besöker och människor jag träffar som jag annars inte skulle göra. Att ha firat nyår i Ufa vid Uralbergen, födelsedagar i Australien, Brasilien, Singapore och Malaysia, advent i Abu Dhabi, midsommar på Silverstone. Jag har stått mitt i finaler, segeryror, förlusttårar, skrällar och besvikelser. Jag minns sällan resultat eller siffror eller detaljer men jag minns alltid känslan av att stå där och det är också den känslan jag försöker förmedla till tittarna. Att ta dem lite närmare den där matchen, laget eller spelaren som de satt sig ner för att se.*** *** ***Vem ger dig den bästa informationen i tv utan att prata sönder matchen, vem skriver de mest initierade texterna och vem har egentligen bäst koll i studion?Rösta fram årets sportjournalister. Kvar till final är de som efter första nomineringsfasen fick flest röster i respektive kategori. Fem nominerade i nio olika kategorier. Och som vanligt är det du som besökare på SvenskaFans.com som bestämmer.