Guldskölden: ”Mer än bara bollen på gräsmattan”

I Guldsköldens nya kategori ”Årets sportbok” hittar vi namnkunniga författare som Erik Niva och Olof Lundh. Men vi hittar även nykomlingar som Ljubomir Vranjes och Leonard Jägerskiöld Nilsson. Den sistnämnde är nominerad för sin bok med historierna bakom kända klubbmärken inom fotbollsvärlden.

– Jag har länge ansett att fotbollen är så mycket mer än bara bollen på gräsmattan, säger Leonard till SvenskaFans.com.

*** *** ***Karriären inleddes som skribent på SvenskaFans för Lyon och sedermera Empoli. Nu arbetar Leonard Jägerskiöld Nilsson som sportjournalist och behåller fokus på fotboll. Till vardags arbetar jag som sportjournalist med mitt främsta fokus på fotbollen.– Sedan 2014 jobbar jag på Discovery Networks Sweden (Eurosport) med produktioner som de svenska landslagen i både fotboll och handboll samt Europa League och Bundesliga, berättar Leonard.Fotbollens Heraldik är den första bok han skrivit. Den är en djup och detaljerad genomgång av historian och betydelsen bakom de största fotbollsklubbarnas emblem och klubbmärken.– Idén till boken hade länge legat latent i bakhuvudet då en av mina främsta fritidssysselsättningar har varit att googla historian och innebörden av olika klubbars emblem. Att det tog ett par år innan jag kom till skott beror på att jag trodde ämnet var för smalt och nischat. Vid första mötet med den eminenta Mattias Nykvist på Pintxo förlag var det denna idé jag trodde minst på även om det var den som min passion brann mest för. Är tacksam över att Mattias såg bokens värde.– Fotbollens heraldik och dess plats i sportlitteraturen är förstås tätt länkad till fotbollens historia (som det skrivs mycket om) och fotbollens symbolik och identitet (som det skrivs betydligt mindre om). Det var egentligen under själva processen och kontakten med klubbarna som jag blev varse det stora historiska hål som finns därute gällande klubbarnas identitet och symbolism. Flera klubbar (stora sådana) hade inte ens sparat sina forna emblem eller dokumenterat deras betydelse vilket innebar att researchen sträckte sig vidare till klubbhistoriker, supperterföreningar och diverse klubbmärkesentusiaster. Jag hoppas att just det arbetet hjälpt några fans att få en bättre förståelse av sin egen klubb och dess bakgrund.– Det är, föga oväntat, en kategori som jag gillar. Dels för Fotbollens heraldiks plats i det hela men främst för att sporten och dess litterära verk ofta förminskas av utomstående. Själv har jag länge ansett att exempelvis fotbollen är så mycket mer än bara bollen på gräsmattan. Det är supporterrelationer, livsöden, historia, marknadsekonomi och storpolitik. Det gläder mig om folk kan få upp ögonen för detta.– Otroligt roligt. Att få uppskattning och beröm för något en lagt ner tusentalet timmar på är alltid glädjande. Att boken dessutom nämns som en av Sveriges bästa i år är svårt att greppa. Den främsta belöningen är dock de fina individer som hört av sig om boken. Sådant värmer ett fotbollshjärta.– Det var en rolig och lärorik process som tog betydligt längre än vad jag hade väntat mig. Nästan ett års arbete på kvällstid efter jobbet samt i kombination med franskastudier (jag studerade i Lyon förra våren) tog på krafterna. Men visst skulle jag göra det igen. Utan att tveka.– Obeskrivligt stort. Den ultimata belöningen är fortfarande att höra från folk runtom i landet att de uppskattat boken. Men om det berömmet kan manifesteras i denna utmärkelse vore det förstås förträffligt fint.– Absolut. Jag läser visserligen mycket överlag men sportlitteraturen har tagit ett större grepp på mig de senaste åren. Den internationella fotbollslitteraturen har varit stark länge (tänker främst på den engelska, tyska och italienska) medan den svenska har växt markant på sistone. Det har förstås bidragit till mitt läsande.– Om vi börjar med konkurrensen är det tuffa böcker att gå upp emot. Nivas och Lundhs är båda av värde fotbollspolitiskt och samhälleligt. Nivas texter är ofta, om inte alltid, av sådan vikt medan Lundhs grävande arbete med den här boken betyder mycket för det framtida svenska fotbollsklimatet. Ljubomir Vranjes historia (som en av Sveriges största idrottsprofiler någonsin) fyller en minst sagt viktig funktion. Vranjes är idag vår handbolls Mourinho och ett sådant liv, från början till nu, får inte hamna i skymundan. Laget som aldrig dog är den ovärderliga historian om en av vår tids största idrottsinstitutioner och dess Miracle on Ice. Högt underhållningsvärde.Leonard avslutar:– Den bok jag helst slår ett slag för dock är Ekim Caglars Propagandafotboll som på ett smart och roligt sätt berättar om de spelare, tränare och profiler som har eller haft starka politiska anknytningar under karriären. Lucarellis kommunism, Di Canios fascism, Romarios politiska kandidatur osv. En bok som kommit i skymundan då sambandet mellan fotboll och politik ofta blundas för i Sverige. Vare sig man vill det eller ej så hänger de båda ofta ihop.