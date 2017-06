Per tog storslam i coacherna

Under våren har besökarna på SvenskaFans kunnat tävla i Premier League- och Serie A-coachen. En person, Per Jonsson i Åkersberga, tog hem bägge tävlingarna.

– Det känns kanonbra. Det är bland det roligaste som finns att vara med i sådana här tävlingar, säger Per.

Premier League och Serie A är avgjorda – och så även coacherna på SvenskaFans. Under hösten har besökarna kunnat plocka fram ut sina bästa spelare och tävla mot andra på sajten. Per Jonsson blev bästa coach – i bägge ligorna.



Hur kan vara bäst på bägge coacherna samtidigt?

– Man behöver givetvis ha en del flyt men viktigt är att ha exakt koll på vilka regler som gäller och vilka som spelar i varje lag under matchdagen. Jag lyckades få en bra start vilket är betydelsefullt i den här typen av tävlingar.



Vad hade du för taktik för att ro hem titlarna?

– Först försökte jag hitta de stora målskyttarna på mittfältet och i anfallet och kompletterade sedan med billiga backar, där det ändå är ovanligt att spelare gör mål. Den viktigaste taktiken är nog att hitta och byta målvakter ofta som man tror kan hålla nollan i en match.



Ser du mycket Premier League- och Serie A-fotboll?

– Jag tittar på fotboll så ofta jag kan när jag har tid. Det blir extra spännande när man på något sätt har tippat på hur matchen ska sluta.



Förstapris i respektive coach är två matchbiljetter till Sverige-Frankrike på Friends Arena den 9 juni. Per får nu fyra biljetter.

– Jag kommer att ta med mig några arbetskompisar bland annat en fransman som antagligen inte kommer att hålla på samma lag som jag.



Coacherna, som är ett samarbete med Everysport, kommer troligtvis dyka upp igen till hösten. Per Jonsson står redo.

– Det vore kanonkul om dessa coacher dök upp igen till hösten, varför inte Bundesliga-coachen? Självklart kommer jag att vara med igen men det blir oerhört svårt att upprepa det jag lyckades med under våren.



Här är alla vinnarna i Premier League-coachen:

1. Redbullindia

2. FroFre03

3. Team steven

4. Bängzon

5. Forsgren

6. Eric8999

7. ssskvu

8. Dascha

9. Jonas Pochettino

10. Mattias Stensson



Här är alla vinnarna i Serie A-coachen:

1. Redbullindia

2. Pasarella

3. Arvid

4. Svennis

5. Frode03

6. Gypsy

7. Ancelotti

8. annik

9. Zeman

10. Il Capitano



De deltagare som placerat sig 2-10 på topplistan på respektive coach vinner en SvenskaFans-tröja. Alla vinnarna har meddelats via e-post. Stort tack till alla som medverkade.

2017-06-05 10:07:00

