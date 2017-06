Vinnarna i Guldskölden: ”En comeback och en revansch”

SvenskaFans har pratat med Guldskölden-vinnarna Elena Lövholm, Ola Wenström, Gusten Dahlin och Martin Åslund.

För första gången i Guldsköldens historia har Årets lokalsportjournalist utsetts av SvenskaFans besökare. Med 33% av rösterna blev Mittmedias Elena Lövholm den första vinnaren av den nya kategorin.

– Jag blev svinglad! Beskedet fick jag genom att det började surra utav helvete i telefonen och folk skickade massa grattis-sms. Så jag gick in på twitter och då var det glasklart vad det handlade om. Då skickade jag direkt ett meddelande till mamma för jag vet att hon blir ännu gladere än vad jag blir.



Trodde du att hade en chans på segern?

– På ett sätt visste jag att den här publiken som röstar är väldigt mottaglig för saker som jag gjort, poddar och webb-tv. Så på ett sätt ja, men på ett annat sätt nej med tanke på konkurrensen. Jag tycker själv att Tomas Nilsson på Helsingborgs Dagblad varit överlägsen under den perioden som Helsingborgs IF varit under isen. Han har dragit fram massor av bra grejer. Sedan vet jag ju att Marcus Wulcan (GT/Expressen) är väldigt uppskattad och hela Göteborg röstade säkert på honom (skratt).



Hur firar du den här titeln då?

– Oj, jag vet inte. Det kom ganska plötsligt för jag visste inte ens att Guldskölden presenterades i dag. Nu är jag faktiskt ledig så det blir nog att fira när jag är tillbaka på jobbet med en fika eller aw. Det är trots allt mina kollegor som gör mig bättre än vad jag är.



*** *** ***



När det gäller Årets programledare var Ola Wenström en ganska klar segrare med 39% av rösterna. När SvenskaFans når Viasatprofilen har han ännu inte nåtts av beskedet.

– Vad säger du?! Skitroligt. Jag är på Barsebäcks golfklubb för Nordea Masters så jag har haft telefonen prydligt instoppad av avstängd.



Spontan reaktion på att du försvarar titeln från i fjol?

– Ett tyst men otroligt glädjevrål eftersom jag är på golf. Nej, men jag är fantastiskt stolt och glad eftersom det någonstans är kärnan av de mest inbitna tittarna som röstar. De följer högst troligt det jag gör väldigt nära och att det kan leda fram till detta är jag otroligt glad och tacksam över.



Vad är du mest nöjd med under året?

– Allt ifrån mina egna program i Wenström Television där jag springer runt med skjortan uppkavlad på ärmarna som reporter, till ett olympiskt spel på en helt annan nivå. Naturligtvis även ännu en fotbollssäsong som ska knytas ihop med Champions League-finalen på lördag. Att få mixa det personliga och avskalade med storskaliga satsningar som os cl och pl. Mixen är väldigt rolig. Så på lördag ser jag det som att ett enormt hektiskt år faktiskt tar slut för mig innan ledigheten väntar.



Hur firar du?

– Har de inte champagne i klubbhuset här på Barsebäck? Det blir säkert något bubblande i kväll i alla fall.



*** *** ***



Gusten Dahlin och Thomas Wilbachers podcast Tutto Balutto vann stort i kategorin Årets sportpodd. Tutto Balutto, en podcast som tar upp allt från Allsvenskan till Champions League, fick hela 47 procent av rösterna

– Känslan är fantastisk, dels för att det känns som ett jävla kvitto på att det blev bra, men framförallt för att vi båda kommer från SvenskaFans-håll. Vi vet att Guldskölden är ett pris man inte ska underskatta. Det är ytterst få som får den utmärkelsen. Det är jätteroligt, men framförallt känns det som en slags punkt för en comeback och en revansch som vi kämpat hårt för, säger Gusten Dahlin.



– Sedan att det blir så stora siffror… Jag vet inte hur ödmjuk man ska vara. Ska man vinna ska man vinna stort. Men det är skitkul att vinna. Det spelar egentligen ingen som helst roll om man vinner med en röst eller 10 000 röster.



Varför tror du att så många röstat på er podcast?

– Jag tror att den enkla anledningen är att det är en bra podd men till skillnad från alla andra att den riktar sig till alla typer av fotbollsintresserade. Den är nischad på så sätt att den inte är nischad. Vi får mail, sms av folk som börjat lyssnat för att sedan intresserat sig av annat inom fotboll. Folk är väldigt engagerande och har stått på vår sida efter soppan som varit i sommar.



Hur ska ni fira?

– Vi firar nog helt ärligt med att spela in ett avsnitt med Johanna Frändén. Hon har satt upp ett sexpack bärs på sin rider. Så vi ska nog dricka bärs. Jag och Thomas vill verkligen tacka Kim Virzén som är vår producent. Det är hans guldsköld lika mycket som vår.



*** *** ***



Martin Åslund, expert hos Viasat och även panelmedlem i EuroTalk, vann omröstningen Årets expert/bisittare med 25 procent av rösterna.

– Det känns bra att vinna. Att vinna en sån här omröstning som är tittarnas omröstning. De kunnigaste tittarna, de mest relevanta. Att vara rankad etta av dom är ju såklart väldigt roligt.



Varför tror du att tittarna röstat på dig?

– Jag försöker vara så rak som möjligt och så ärlig som möjligt. Allt jag framför är ju teser av någonting, att det är något underbyggt. Jag försöker alltid ha stor respekt för att det finns folk som kan mycket mer, som vet mer. Det tillsammans med att jag älskar att kolla på fotboll.



Ska du fira?

– Segrar ska alltid firas. Kanske unnar mig ett finare glas vin. Sedan ska jag på fotbollsresa i morgon.

2017-06-01 12:00:00

