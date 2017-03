AIK - Sirius och Moses tillbaka!

Tränarduon fick återigen använda högerbacken Jakob Bergman som vänsterytter i brist på alternativ.

Moses Ogbu gjorde comeback i Blåsvart efter att ha anslutit på ett ettårskontrakt. Sirius kunde knappt mönstra en hel startelva mot AIK på fredagseftermiddagen. Trots detta gjorde man en skaplig insats men föll med 1-0.

2017-03-19 22:20:00

Men vi börjar med Moses Ogbu s återkomst. Förra veckan förkunnades det att Moses återvänder efter en misslyckad sejour i Jönköping. Den offensive nigerianen drog söderut efter kvalet mot Falkenberg 2015 men lånades ut till Blåsvart under den andra halvan av förra säsongen. Då anlände han dåligt tränad och hade svårt att ta plats i startelvan. Ogbu, som kom till Sirius redan 2010, landade på tre mål men jag själv ansåg inte att han var värd att köpa loss efter avslutad säsong.Nu är läget ett annat. Med skadehelvetet i åtanke och det faktum att Moses kan spela på samtliga offensiva positioner gör honom till en flexibel pjäs som kan Sirius spelsätt utan och innan. En i nuläget perfekt värvning och anländer dessutom gratis. Moses har varit med på resan hela vägen från Div 1 och det känns onekligen bra att vår kulturbärare ska få presentera Blåsvart även i den högsta serien. Så, åter till matchen.Skadeläget inför AIK på fredagseftermiddagen var nästintill vansinnigt. Haglund, Vecchia, Kapcevic, Björkebaum, Busch Thor, Andersson, Sarfo, Sirelius, Nilsson, Kindlund och Eriksson var samtliga indisponibla. En hel elva med idel spelare som fullt friska skulle ta plats i startelvan. Trots detta tycker jag att Sirius gör en helt okej insats och spelade jämnt med AIK i ca 75 minuter. AIK:s nyförvärv Krpic hängde matchens enda balja efter att relativt ostört fått komma upp och knoppa in en hörna. Stockolmsklubbens nyförvärv såg fysiskt stark ut och gäckade Siriusförsvaret. I slutet av matchen slarvar Sirius betänkligt och bjuder på en hel del onödiga chanser. Offensivt har man svårt att hota även om Moses kämpar på bra och kan med sin fysik och aviga finter både hålla i boll och slå sin man 1-mot-1. Sammanfattningsvis en match som med facit i hand inte gav särskilt många svar.Det är svårt att dra slutsatser från de senaste matcherna eftersom så stora delar av ordinarie startspelare saknas. Någon skugga ska inte falla över de som istället tagit plats i startelvan, men exempelvis Jakob Bergman som vänsterytter ser jag inte som något annat än en nödlösning trots hjälteinsatsen i Göteborg för några veckor sedan. Klart är att backlinjen och innermittfält försvarat helt okej mot både AIK och Göteborg med undantag för kortare sekvenser. I offensiven däremot har laget inte fått öva som önskat. Med nästintill samtliga offensiva spelare frånvarande har de knappast kunnat spela ihop sig.En träningsmatch återstår innan premiären mot Djurgården måndag den 3e april. Det är mot Gefle nästa helg och Bergstrand uttryckte sig ändå positivt och menade att Sirelius, Vecchia, Björkebaum, Nilsson, Sarfo och Dragan ska vara tillbaka i träning på måndag.Hittills har fyra bussar med blåsvarta supportrar fyllts till premiären mot Djurgården, utöver de som tar tåget eller tar sig dit på annat vis. Jag vill tro att vi blir en rejäl bortaklack och uppmanar samtliga blåsvarta att ta sig till Stockholm samt att lösa biljett till hemmapremiären helgen därpå mot IFK Göteborg. Tills vidare – Sirius hej!//Oskar MöllerMoses Ogbu gjorde comeback i Blåsvart efter att ha anslutit på ett ettårskontrakt. Sirius kunde knappt mönstra en hel startelva mot AIK på fredagseftermiddagen. Trots detta gjorde man en skaplig insats men föll med 1-0.Sirius åkte västerut för att avgöra grupp 7 i svenska cupen mot IFK Göteborg, med en kvartsfinal i potten. Väl där blev Sirius påminda om att det krävs fokus från första stund och en fysiknärvaro för att kunna vinna mot det Allsvenska storlagen.Efter ytterligare en vinst hemma på Löten mot Ljungskile med 2-0 väntar gruppfinal i Göteborg mot IFK. Endast vinst säkrar blåsvart avancemang.Träningslägret i Salou, Spanien, är avklarat och härnäst väntar gruppspel i Svenska Cupen. Arameisk-Syrianska, Ljungskile och IFK Göteborg står som motståndare i gruppen där endast ettan går vidare till slutspel.Ett minst sagt skadeskjutet Sirius mötte svenska mästarna Malmö FF i den första träningsmatchen i Spanien. Matchen slutade 3-1 till skåningarnas favör.Efter 5 år av elitsatsande på två lag, ett dam- och ett herrlag, har det under senhösten skett en stor förändring. Till nästa säsong kommer damerna tyvärr inte spela med blåsvarta tröjor utan istället i de vinröda tillhörande den nystartade föreningen IK Uppsala Fotboll. För att redogöra för förändringen som har skett har jag skrivit en text om IK Sirius Dams kort men händelserika historia samt intervjuat fjolårets skytte drottning Elin Åkerman om vad som har hänt.En försäsongskrönika av supportern Jonatan Pinheiro Diamant som har tankar om försäsongen, laguppställningar och kärleken till ett iskallt Lötens IP. Det är roligt att få ytterligare gästspel här på Svenskafans och artiklar av alla de slag välkomnas! Fler artiklar följer efter träningsmatchen mot Örebro imorgon kl 14.00. God läsning! //Oskar MöllerGott nytt, gott slut och god fortsättning eller vilken hälsning som nu är passande i skrivande stund, men oavsett hälsningsfras står det klart att Sirius ska spela i Allsvenskan under nästkommande säsong.Lagom till nyår kan jag presentera Axel Johansson som ny skribent här på Siriusredaktionen! Han kommer säkerligen vara ett gott komplement och jag ser fram emot att ratta skriveriet med ytterligare ett Siriushjärta. En fylligare presentation av Axel kommer av honom själv inom kort. Tills vidare lägger jag ut Axels premiärtext. God läsning! //Oskar MöllerTruppen inför nästa år börjar ta form och här är mina kommentarer kring spelarna som anslutit och lämnat. Hittils fem in och tre ut.