Äntligen seger: Sirius - Halmstad 2-1

Första halvlek är dålig. Riktigt dålig. Sirius har några få anfall med Halmstad hotar i djupled och med inläggspel som hemmaförsvaret hanterar på ett föga förtroendeingivande sätt. 1-0 till bortalaget kom därför varken oväntat eller orättvist. Sirius gör sedan en liten uppryckning men utan att skapa några egentliga farligheter framåt.Om den första halvleken var kass så var den andra halvleken åtminstone ett klart steg framåt. Sirius tog för sig och grep tag om matchen med en helt annan beslutsamhet. Kvittering lät inte vänta på sig - Alex Nilsson, som vuxit med speltiden under våren, vände upp snett utanför boxen och curlade vackert in bollen till in framrusande Moses som kunde raka in bollen i nät.Sirius trummade på men skapade trots en hel del skottlägen inte hundraprocentiga målchanser. Oscar Pehrson var som vanligt grym i försvaret och Wicks likaså. Kapten Thor imponerade särskilt i andra halvlek medan mittfältskollegan Haglund brast i passningsspelet. Just nämnde Haglund lyckades slutligen vinna matchen åt hemmalaget med en i perfektion utförd nick i den andra tilläggsminuten. Vilt jubel bland samtliga 4561 åskadåre, förstås.- - - - - - - - - - - - -Matchens minus:- Den första halvleken var usel och de flesta spelare såg ointresserade ut. Kingsley Sarfo gick inte alls att känna igen och blåsvart hade knappt några anfall i första halvlek. Inte var väl detta det sista vi såg av Kingsley?Matchens plus:+ Förbannat skönt att åter se blåsvart ta tre poäng. Precis som mot Häcken och Jönköping lyckas laget resa sig och ta med sig poäng vilket rimligtvis stärker moralen och självförtroendet. Att dessutom kriga till sig en seger på tilläggstid gör att euforin blir än större och Västra Sidan tycktes aldrig tystna efter slutsignalen.+ Oscar Pehrsson är en mittback av god allsvensk klass.+ Det är väldigt tjatigt men uppehållet kommer onekligen lägligt. Spelare som Vecchia, Björkebaum, CG, Jarl och Eiswohld är mer eller mindre startspelare och att få dessa friska torde grunda för en ökad poängskörd framöver. Det håller inte att ha 8 spelare indisponibla över tid.- - - - - - - - - - - - -Sirius parkerar på en femteplats med god marginal ner till kvalstrecket. 19/36 poäng har laget skrapat ihop vilket får ses som en mycket väl godkänd inledning.Åter match mot Sundsvall borta den 1 juli. Tills dess hinner vi smälta en imponerande vårsäsong och se vad transfersfönstret har att erbjuda, på gott och ont. Siriuspodden Blåsvart Baksmällan rullar vidare och lär dissekera allt som har med Sirius att göra ytterligare. God lyssning.//Oskar Möller