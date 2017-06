Norrporten Arena, 2017-07-01 16:00

Sundsvall - Sirius



Äntligen tillbaka! Inför Sundsvall away

Efter debaclet i U21-EM är Allsvenskan äntligen tillbaka och med den, vårt härliga IK Sirius.





För att väga upp dessa tråkiga bortfall har vi som tur fyra spelare tillbaka från skada, OP, Jarl, CG och ANTE ERIKSSON. CG som varit och besökt Offside-bekantingen Simon Bakkioui i Halmstad är tillbaka på rekordtid. Han säger till UNT att han inte är helt återställd men ändå spelklar. Detta får mig att tro att vi imorgon ställer upp med följande lag;



Wicks

Arvidsson – OP – Jarl – Larson

CG – Haglund

Sirelius – Skoglund – Nilsson

Ogbu



Nyckeln mot



Efter 4 veckor är det då äntligen dags för omstart i

// Axel Imorgon lördag rullar bussarna norrut för bortamatch mot Giffarna, men det har skett mycket sen sist. Kingsley spelar inte längre i blåsvart och Dragan kan komma att göra sitt sista framträdande innan han flyttar till Öster. Övriga spelare som ej är med i matchtruppen inför morgondagens match är Ante Björkebaum, Niklas Busch Thor , Johan Eiswohld, Karvan Ahmadi Jakob Bergman och Stefano Vecchia. Björkebaum skade olägligt på träning under torsdagen och såhär kommenterar Kim det till UNT. ”Vi är jätteoroliga. Det är inte första gången tyvärr och vi får se vad undersökningen visar. Det var inte vad vi hade räknat med så klart, särskilt eftersom vi släppte Dragan också”. NBT är avstängd efter att ha dragit på sig tre gula kort och hans driv på mitten kommer att saknas. Eiswohld och Ahmadi är fortsatt skadade medan Bergman har varit sjuk i veckan. Vecchia är tillbaka i träning, men ännu inte redo för match.För att väga upp dessa tråkiga bortfall har vi som tur fyra spelare tillbaka från skada, OP, Jarl, CG och ANTE ERIKSSON. CG som varit och besökt Offside-bekantingen Simon Bakkioui i Halmstad är tillbaka på rekordtid. Han säger till UNT att han inte är helt återställd men ändå spelklar. Detta får mig att tro att vi imorgon ställer upp med följande lag;WicksArvidsson – OP – Jarl – LarsonCG – HaglundSirelius – Skoglund – NilssonOgbuNyckeln mot Sundsvall blir tålamod både framåt och bakåt. Framåt gäller det att vi lyckas luckra upp deras 5-backlinje och jag tror att mycket kommer att hänga på att använda oss av våra snabba yttrar. Längst fram kommer Moses att brottas och stångas och förhoppningsvis kommer han fortsätta sätta dit bollarna. Effektivitet är något som vi hittills har saknat men det tror jag blir väldigt viktigt imorgon. Övrigt önsketänk vore att få se Ante Eriksson sätt ett mål eller två, men jag förstår om de kommer vara extra försiktiga med honom.Efter 4 veckor är det då äntligen dags för omstart i Allsvenskan . Förhoppningsvis är Sirius långt ifrån lika ringrostiga i sitt spel som jag är i mitt skrivande. Om de bara fortsätter på den inslagna vägen kan vi behålla vår position i tabellen, mycket mycket längre än någon någonsin hade kunnat drömma om.// Axel

2 KOMMENTARER 333 VISNINGAR 2 KOMMENTARER333 VISNINGAR AXEL JOHANSSON

2017-06-30 20:59:00

ANNONS:

Fler artiklar om Sirius

Sirius

2017-06-30 20:59:00

Sirius

2017-06-29 17:47:00

Sirius

2017-06-27 11:16:00

Sirius

2017-06-04 22:33:00

Sirius

2017-05-29 23:32:43

Sirius

2017-05-22 10:04:00

Sirius

2017-05-18 09:55:00

Sirius

2017-05-14 21:32:52

Sirius

2017-05-07 16:53:00

Sirius

2017-05-05 10:57:00

ANNONS:

Efter debaclet i U21-EM är Allsvenskan äntligen tillbaka och med den, vårt härliga IK Sirius.Allsvenskan drar snart igång igen och innan dess tänkte jag hinna med en resumé av de första tolv matcherna. Likt förra året utses bäste spelare i respektive lagdel.Rykten, nyförvärv och spelartapp. Vi går igenom Sirius transfermarknad så här långt.Halmstad skulle avverkas innan sommaruppehållet tar vid. Ett uppehåll som blåsvart suktat efter då det ger truppen tid att få ordning på kropparna. En dålig halvlek följdes upp av en bättre och slutresultatet skrevs 2-1.Ett sargat Sirius åkte till Örebro och med sig hade man kryckor, kylsprej och bandage och tyvärr fick man användning för alltihop. Med bara tio man på planen sista 10 lyckades man reducera till 2-1 men närmare än så kom inte blåsvart.Igår under matchen lade kommentatorerna ut texten om att Sirius är den bästa nykomlingen efter 9 omgångar sedan man utökade Allsvenskan till 16 lag. Jag kan känna att det är en välbehövd buffert då vi nu återigen har en skadeskjuten trupp med endast 4 utespelare på bänken. Trots det bistra skadeläget, en blödande NBT och ett ineffektivt anfallsspel får vi med oss 1 poäng mot Hammarby.Östersund borta får ses som en av de svårare matcherna under säsongen och Sirius lyckades på onsdagskvällen bärga hem en poäng.Till Studenternas kom ett oroligt Elfsborg som under den gångna veckan drabbats av en förtroendekris. Vi kunde i tidningarna läsa att 22 av 23 spelare saknade förtroende för tränare Magnus Haglund och att man önskade att klubben bytte ut honom. Om det inte var kris tidigare lär det bli det nu efter att de blivit totalt överkörda av Sirius med 4-1.Sirius for till Göteborg för sin fjärde match på elva dagar. Häcken stod för motståndet och hade tre kvällar tidigare piskat stadsrivalen IFK Göteborg med hela 4-0. Förhoppningarna om poäng var alltså inte skyhöga inför drabbningen.Det Blåsvarta tåget rullar vidare genom Sverige och nästa anhalt är Hissingen, där Häcken väntar.