Dags att varva igång

Lägesrapport före uppladdningen inför Allsvenskan 2017.

En alldeles för lång tid har gått sedan senaste texten. En tid som har blivit alldeles för lång men ändock en tid för att smälta intryck, låta saker sjunka in och MÖJLIGEN en viss mättnad (herregud jag vet, men ärlighet varar... osv osv). Euforin och segerglädjen lämnade mig uttömd och lam antar jag. Därav inga texter sedan avancemanget i Halmstad. Skämmes. Men. Jag kan berätta att planer på en utökad redaktion finns för att säkerställa en kontinuerlig frekvens av Sirius texter här på SvenskaFans . Tar klubben steget upp och utökar organisation gör vi samma sak här på SvenskaFans. Detta ser jag fram emot, samtidigt som alla läsare säkerligen välkomnar nya röster än min egen på denna sida!Nåväl. Under tiden har, som alla redan vet, Sirius lyckats hålla undan och ta förstaplatsen i Superettan 2016. Detta via ett kryss hemma mot Frej i sista hemmamatchen och trots att det blev förlust med 2-1 borta mot Dalkurd räckte det för att knipa seriesegern framför AFC. Därefter segerfest på Flustret i Uppsala där supportrar fick fira med spelare och ledare i rusdryckens tecken. Dagen efter intog laget Vaksala torg där ytterligare firande ägde rum.Jag känner att jag är lite sent ute i nuläget för en säsongssummering eller motsvarande men analys och djupdykning i säsongen 2016 finns garanterat i Siriuspodden Blåsvarta Baksmällans senare avsnitt.Inför jul höll klubben öppet nere på Studan och sålde säsongskort, merch mm. Jag knallade ner häromkvällen och införskaffade säsongkortet 2017, och jag måste säga att jag fylldes av ett rus bara att vara tillbaka på hemmaborgen och försöka föreställa vad vi ska få bevittna i år. Nervositet, förväntan och förhoppningar varvas med en känsla som är svår att sätta ord på. Något slags ur-pepp eller hur man ska förklara det. Än så länge är ju allt bara positivt och man flyger på den framgångsvåg Sirius banat väg för. Man är hög på blåsvart helt enkelt. Jag har fortfarande svårt att förstå att vi ska få uppleva Allsvenskan i Uppsala och följa laget genom Sverige och tampas mot samtliga lag i den svenska toppen. Vi är ett av Sveriges 16 bästa lag. Det är banne mig otroligt. Akalla bollplan är liksom inte långt borta i minnet. Och för alla de som kuskat runt landet runt och sett blåsvart kriga i de lägre divisionerna måste detta avancemang kännas som rena rama drömmen. På sett och vis är det ju det. Nu ska vi se till att det inte blir någon kortvarig tillvaro utan att Allsvenskan förblir vår plattform i många år framöver!Ett ytterligare antal texter är på ingång gällande transfermarknad, spelschema, introduktion av en kompletterande skribent, samt den pionjärliknande försäljningen av andelar i ett eventuellt transferöverskott som klubben öppnat upp för. Peppen inför Allsvenskan 2017 här på SvenskaFans börjar nu!Man är hög på blåsvart helt enkelt. Fan vad bra det lät.//Oskar Möller