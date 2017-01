Den charmiga försäsongen

En försäsongskrönika av supportern Jonatan Pinheiro Diamant som har tankar om försäsongen, laguppställningar och kärleken till ett iskallt Lötens IP. Det är roligt att få ytterligare gästspel här på Svenskafans och artiklar av alla de slag välkomnas! Fler artiklar följer efter träningsmatchen mot Örebro imorgon kl 14.00. God läsning!

//Oskar Möller

Även om inte Moses Ogbu , med den mest unika spelstilen och den kanske finaste resan av alla, inte är kvar i Sirius , kommer det i allsvenskan 2017 finnas ett lag med spelare som är värda att älska. Om man gett sig själv chansen att försöka tycka om dagens Sirius är det ganska låga odds att man lyckats med detta. Det finns gott om spelare med hjärta på planen och hjärta för laget. Kim Skoglund har varit här sedan 2004 (med undantag för säsongerna 2009 och 2010). Han kom 2011, och två korsbandsoperationer senare (bildar inte längre en konstant skadad duo med den numera superviktige Ian Sirelius ) skarvade Ante Björkebaum fram Jakob Bergman till det allsvenska målet. Christer Gustafsson blev blåsvart 2012 och har gått från att som anfallare enligt vissa inte hålla i division 1 till att flyga fram och tillbaka över planen i en central mittfältsroll. De fina berättelserna stannar inte där, men kanske räcker det med att säga att startelvan i den avgörande matchen mot Halmstad i höstas bestod av sex spelare som spelade i Sirius i division 1 2012 (plus Niklas Busch Thor som spelade där med Frej och Oscar Pehrsson som var med på segertåget i division 1 2013). Ett resultat av de fantastiska tränarna som varje år får sitt spel att utvecklas och med detta även spelarna.Till stor del samma killar, blandade med intressanta nyförvärv, går nu återigen ut på grönbete på Lötens plast för att i april kunna gå in på Studans gräs och för alla som lever för laget är nog detta mer spännande än någonsin. Många har nog ägnat Sirius fler tankar än något annat denna vinter, trots att läget varit lugnt med en nästan spikad trupp i början av december. Silly season är i princip redan slut för Sirius del och det är dags att börja prata om försäsongen. En längtan finns efter något konkret som handlar om Sirius i vardagen och därför kan man ibland inte hålla sig från att skriva några tusen tecken.Vi är antagligen många som i hemlighet sitter och skriver startelvor under de mörka vintermånaderna. Det som ofta känns som ett överflöd av mittfältare i januari i de hemgjorda startelvorna brukar ofta, med tillhörande skador, bli ett rimligt lag när serien drar igång och detta lag ska på något sätt utkristallisera sig under försäsongen. Personligen älskar jag försäsongen och i synnerhet den första träningsmatchen, då man gått till ett alldeles för kallt Löten för att framför allt kolla in de påpälsade nyförvärv som man inte riktigt lärt sig känna igen än.Det är inte alltid helt säkert vilka resultat man vill ha på försäsongen. Det fick vi se inte minst 2014 när Sirius framfart i Svenska cupen gjorde att laget inte kunde smyga in i Superettan som nykomling (3:e lägst odds hos spelbolagen innan säsongen) och det dröjde ett tag innan spelet kom igång ordentligt. De två senaste årens försäsonger har resultatmässigt varit lite anonymare (dock som vanligt plusstatistik mot Allsvenska lag). Det är viktigt att utveckla sitt spel i ett Kim/Tolle-lag och för spelarna att spela sig samman innan serien börjar. Man skulle kunna argumentera för att ett mer "primitivt" spelande lag som Varberg eller Gefle (eller IFK Göteborg och AIK för den delen) inte har samma behov av att träna in olika sekvenser i spelet då de ändå kommer utgå mycket från att mest skicka upp bollen till sina anfallare och spela därifrån. Jag inbillar mig att det för dessa lag handlar mer om att bygga upp ett självförtroende och en tro på det man gör än att bygga ett visst spel. Sirius har de senaste åren haft förmånen att ha samma tränare och en spelidé som sitter så djupt rotad att man har kunnat bygga vidare på den. Självklart gäller det även för Sirius att man vill få ett bra självförtroende innan Allsvenskan börjar, men personligen kommer jag att vara nöjd resultatmässigt med träningsmatcherna så länge laget plockar ett par vinster och inte blir utklassade av Malmö, eller i någon annan match.En minnesvärd match från försäsongen är ofta den första, då man kan luras att hela säsongen hänger på just denna match. Jag minns 2009, då Sirius mötte Vasalund i första försäsongsmatchen, och det kändes som om hela säsongen skulle hänga på det upphämtade 0-3-underläget när man gick därifrån. Jag minns även 2008, då hybrisen efter 2-1 mot Djurgården snabbt försvann efter att säsongen startat på riktigt (och dessförinnan försvunnit efter 0-6 mot Vasalund). Och på tal om hybris, efter resultaten 5-1, 4-0, 7-0, 7-0 och innan detta ännu en vinst mot Djurgården (Kim/Tolle-debuten) trodde man att Sirius inte kunde undvika seriesegern 2012, men det gick ju. Klart är att man som supporter ska akta sig för att dra några slutsatser alls från resultaten. Det man däremot snarare bör göra är att försöka få intryck av hur laget kommer att spela och vilka spelare som framför allt kommer att göra det.Mycket brukar kunna hända under en vinter utan att man som supporter märker av det. Man kan bli förvånad då man märker att exempelvis Kerim Mrabti (försäsongen 2014, efter ett försiktigt 2013) eller Johan Andersson (2015, från nästan ingenstans även om han var välkänt "snabb") helt plötsligt startar varje match och har tränarnas fulla förtroende. På ett sätt är det som om alla spelare börjar om från noll när en ny säsong börjar och att de som verkligen vill ta kliv i sin fotbollskarriär ägnat vintern mer än andra åt att kämpa för sin plats. En sak som också kan ändra förutsättningarna från säsongen innan är det hyllade "Team Select", som har fokus på att vissa spelare ska träna mer styrketräning än andra under vintern, ett projekt som bland annat Niklas Busch Thor och Johan Andersson hyllat. Det kommer att bli intressant att se om det finns någon som kan ta liknande kliv den här försäsongen. Självklart är det svårt att sia om det finns någon som är potentiell att ta samma kliv i den nuvarande truppen, men det är inte omöjligt att en spelare som Oscar Kindlund kliver fram under vintern.En annan sak som varit lite synonymt med försäsongerna, och även inledningen på serien, under ledning av Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf är att man ofta haft ett nyförvärv som man hoppats- och verkligen velat satsa på och låtit spela i match efter match, men sedan verkar ge upp med lite allt eftersom säsongen lider och som knappt får starta alls under hösten. Nicklas Maripuu visade inte tillräcklig kapacitet under de 8 seriematcher och de cupmatcher han fick från start våren 2015 och föll bort. 2016 var det Alexander Nilssons tur att göra ett blekt intryck under en helt ordinarie vår. En som kan räknas in där är även Jakob Björk 2012, ett år då alla spelare var nya för tränarna. Känslan är inte att något av årets nyförvärv kommer att tillhöra den kategorin, utan istället den långa raden lyckade nyförvärv som utvecklats i Sirius, även om det är svårt att veta. Den som skulle kunna tänkas höra dit är Johan Eiswohld, som tränarna verkar anse vara en ännu inte fullt utbildad mittback. Man ser nog ändå en stor utvecklingspotential i honom, annars skulle han inte vara i Sirius. Konkurrerar han ut Daniel Jarl eller Oscar Pehrsson och står sedan för darriga insatser och bjuder på baklängesmål kan det bli så, men det är såklart bara spekulationer.Försäsongen brukar alltså kunna ge vissa svar på vilka spelare som kommer att få förtroende och bli viktiga under året. Samtidigt som det finns vissa frågor den inte lär svara på. Målvakterna lär, precis som tidigare år, stå ungefär varannan match och ett beslut om vem som är etta lär inte tas förrän tidigast(!) till seriepremiären.Den tidigare nämnda mittbackssituationen blev lite mer angenäm efter att Daniel Jarl kom in i laget. Personligen har jag svårt att föreställa mig att Oscar Pehrsson skulle få stryka på foten till förmån för de två nyförvärven då han är en av tränarnas absoluta favorit- och nyckelspelare. Utan att veta så mycket om nyförvärven känns "OP" och Jarl som de två bästa mittbackarna, men det som talar emot att de två spelar tillsammans är deras, i teorin, liknande (vänsterfotade) spelartyper. Ett Kim/Tolle-Sirius med två mittbackar med samma favoritfot har inte varit så vanligt, men detta beror förstås mest på att den vänsterfotade "OP" alltid varit given. När han inte spelade i Sirius under Kim och Tolle 2012 spelade de högerfotade Calle och Kalle tillsammans. Tränarna lär inte veta än, precis som med målvakterna, vilka mittbackar de tänker satsa på, men någonting de däremot har antytt är att de kommer testa en trebackslinje på försäsongen (varianter har setts tidigare med Kim Skoglund som neddroppande högerback i en trebackslinje vid anfall och en variant med tre mer renodlade mittbackar testades även med Calle-OP-Hopkins i en träningmatch mot Frej 2015). Man lär vilja testa lite olika spelsystem för att kunna variera sig om man kör fast och för att kunna överraska, även om man alltid lär fortsätta ha sin grund i en passningsorienterad fotboll oavsett motstånd. Det är alltså inte omöjligt att vi får se alla tre mittbackarna tillsammans ibland. En annan intressant tanke med en trebackslinje skulle kunna vara att spela Kalle Larson som en av de tre backarna för att öppna upp för Johan Andersson till höger i en wingback-position som jag tror passar honom väldigt bra.Mittfältet har det som vanligt gott ställt med personal och spelare som kan spela på många olika positioner. Det kan ställas upp i otroligt många bra konstellationer, som till en stor del går ut på att få ut maximalt av Kingsley Sarfo . Där kommer det antagligen att roteras fritt under försäsongen, något som även Ante och Dragan lär göra. Det kan också vara läge att fundera på vad man ska göra om Ante och Dragan är skadade samtidigt. Är Vecchia en spelare man kan testa på topp? Provar man att spela utan anfallare?Oavsett: gå på matcherna! Det är i skrivande stund bara två matcher klara på hemmaplan, men chansen att få komma tillbaka till Södertälje Fotbollsarena vill väl ingen missa? Även om matcherna inte har den där stora spänningen finns det gott om intressanta saker att ta del av under den charmiga försäsongen!Sirius tränings- och cupmatcher försäsongen 2017:22/1: Örebro SK (B), 14:00 Behrn Arena28/1: GIF Sundsvall (B), 15:00 Nordichallen8/2: Malmö FF (Salou)11/2: Östersunds FK (Salou)19/2: Arameisk-Syrianska IF (SvCup, B), 16:00 Södertälje Fotbollsarena25/2: Ängelholms FF (SvCup, H), 14:00 Lötens IP4/3: IFK Göteborg (SvCup, B), 16:00 Bravida Arena18/3: IF Brommapojkarna (H), 13:00 Lötens IP25/3: Gefle IF (H), 14:00 Lötens IP//Jonatan