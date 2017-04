"Derby"-förlust mot AIK

När Sirius kom till Friends Arena hälsade skyltarna välkomna till derby mellan AIK och Sirius. Lika irriterad över överanvändning av begreppet derby lika irriterad blir man över att Sirius inte kommer upp i nivå. Efter förlust med 1-0 och fortsatt andra placering i tabellen, siktar vi på revansch mot J-Södra.

Wicks – 3

Larsson – 1

Pehrsson – 2

Jarl – 1 (ut 81’)

Arvidsson – 2



Gustavsson – 2

Bush Thor – 1



Nilsson – 2

Sarfo – 2 (ut 68’)

Haglund – 1 (ut 56’)



Ogbu – 1

Avbytare:

Skoglund – 2 (in 56’)

Andersson – 1 (in 68’)

Kapcevic – för kort tid för betyg (in 81’)



”Talanglös första halvlek av oss, höjer oss i andra men räcker inte” så väljer Jesper Arvidsson att sammanfatta 90 minuter mot AIK på Friends. Under första halvlek går det knappt att känna igen Sirius, som bara för några dagar sen rullade ut Kalmar. Men igår verkade det som att inget stämde. AIK:s press fungerade utmärkt mot ett Sirius som hade betongskor på sig och slog bort den ena passningen efter den andra. Avsaknaden av Eishwolds fina passningsfot i uppspel var väldigt märkbar. Jag förstår att man vill ha mer fysisk närvaro i form av Jarl men jag hade hellre sett Eiswohld på planen. Ute till höger har Karl inte en av sina bästa matcher och missar mycket enkla passningar när han går framåt och är inte hundra i offensiven.



På mitten tycker jag CG gör en godkänd match, kämpar och återerövrar bollen när andra står paralyserade. Hans kollega NBT har inte en lika bra kväll och slarvar med dribblingar på fel ställen och mycket felpass. NBT var också märkbart frustrerad i paus och tyckte att man inte gick i duellerna ordentligt. Han sa ”det är pojkar mot män därute” och menade att vi gav bort bollen alldeles för enkelt istället för att förvalta den.



Längre fram i banan springer Haglund runt på en ovan position och kommer inte in matchen. Jag undrar hur tankarna kring hans uttagning gick till, då jag hellre hade sett en mer naturlig ytter som Johan Andersson på positionen. Efter 56 minuter kommer Kim Skoglund in och gör det okej. Han kämpar och river och sliter men det märks att vårt spel inte fungerar. Alexander Nilsson gör en godkänd insats och är pigg på sin kant.



Stundtals i första halvlek känns det som att yttrarna sjunker ner och vi spelar en 4-4-2 vilket lämnar Kinsley Sarfo och Moses Ogbu väldigt ensamma på topp. Just Sarfo kommer inte till sin rätta. AIK lyckas göra det väldigt trångt i mellanytan där han gillar att husera och jag förstår att Kim väljer att byta ut honom med 20 minuter kvar. Hans spel blir väldigt lidande när laget inte fungerar runt honom. Då var det nog klokt att satsa på ett lite mer direkt spel med Johan Andersson. Johan som kommer in och erbjuder ett djupledsspel som tyvärr är fruktlöst men han ger en injektion till matchen. Moses Ogbu har inte sin bästa dag på jobbet och kommer inte till speciellt många lägen. När han väl får ett läge känns det som att han kladdar för mycket med bollen och får inte iväg skottet eller den där avgörande passningen.



I slutet av matchen byter man ut Jarl och sätter in Dragan och försöker trycka på framåt. Det blir några halvchanser men inte mer än så. Sammanfattningsvis kan man väl säga att AIK gör det väldigt bra och stänger ner vårt spel. Vi får inte igång passningsspelet som är grunden för allt och då blir det väldigt jobbigt när vi får jaga massa boll istället. De stänger ytorna för Sarfo som är nyckeln i vårt anfallsspel och det blir väldigt uddlöst när han inte kan bidra med sin briljans. När vi väl lyckas ta oss fram till mål är vi inte distinkta nog för att skapa ordentliga målchanser vilket vi måste om vi ska vinna mot lag som AIK.



Bäst: Västra sidan. Väldigt härligt att se ett blåsvart hörn på Friends som hördes genom rutan hela vägen ner till Malmö. Förhoppningsvis har klubben förbättrat organisationen inför måndagens hemmamatch så att det inte blir som mot Göteborg igen.

Sämst: Det är väldigt frustande att vi inte kan få ingång vårat spel när vi vet att vi kan så mycket bättre. Långsamt i försvarsspelet och stressat i anfallsspelet sammanfattade Thomas Lagerlöf det.



Avslutningsvis så har Sirius tagit 9 poäng på de 5 inledande matcherna och ligger på en andra plats i Allsvenskan. Jag tror ingen hade kunde hoppats på en så bra inledning på säsongen. Att förlora med 1-0 mot ett av lagen som förväntas utmana om guldet är ett okej resultat. Nu gör vi som Jesper Arvidsson skrev och tar nya tag och springer över J-Södra hemma på måndag.



// Axel