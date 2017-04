Djurgården - Sirius 0-2

Efter ett par dagars blåsvart baksmälla är det dags att försöka summera premiärvinsten. Kingsley Sarfo avgör med två mål i den andra halvleken och någon reducering för hemmalaget var aldrig riktigt nära.

Med ett tusental blåsvarta supportrar på bortaläktaren klev Sirius in på Tele2. Djurgårdarna bjöd på ett mäktigt tifo och det var nästintill lapp på luckan. Magisk inramning för en Allsvensk debut alltså. För just Allsvensk debut var det för åtta av tio spelare i Sirius elva:Josh Wicks Karl Larson , Johan Eiswohld, Oscar Pehrsson Stefano Vecchia, Kingsley Sarfo Djurgården startar vassast och är det bättre laget under första halvlek. De kommer till några bra lägen men antingen styrs avsluten undan av försvarare eller så är de av för dålig kvalitet för att överlista Wicks i mål. Sirius sticker upp emellanåt men har svårt att skapa rejäla målchanser. Sarfo och Ogbu låser fast bollen på offensiv planhalva på ett förtjänstfullt sätt.Till den andra halvleken är rollerna ombytta. Efter flipperspel i hemmalagets straffområde dunkar Kingsley in ledningsmålet. Minuten efter bryter CG ett inlägg, tvåfotar sig förbi en tjuvrusande Käck och låter Vecchia utnyttja 3-mot-tvåläget med att framspel Sarfo till 2-0. Extas bland oss tillresta och den i paus nyinköpta ölen for som en pil i en båge över firande fans.Därefter rullar Sirius ut Djurgården som ser ut att ha tappat all form av struktur och samarbete. Det pressas osynkat och flera efterslängar på Siriusspelare borde beivrats med kort av olika färg. Ett fåtal chanser vaskas fram men det känns aldrig riktigt farligt. Sirius vinner med 2-0.Matchens plus:+ En stor jävla eloge till varenda blåsvart på Tele2. Siriusklacken höll igång hela matchen trots ett massivt numerärt underläge. Firandet vid målen var eufori utan dess like och en känsla av overklighet som jag vet att varenda kotte kommer leva länge på.På planen tycker jag samtliga gör en strålande insats där Ogbu sliter som ett djur på topp och hjälper laget enorm med sin styrka och bollhållande. Mittbacksparet gjorde någon enstaka miss men lyckades rädda upp det med idel uppoffrande glidtacklingar. CG och Busch Thor höll emot på mittfältet och yttrarna stod för speed i djupled och defensivt slit. Men en spelare var överlägsen.+ Kingsley Sarfo gör en grym match och har bitvis lekstuga med hemmalaget. Man har sett honom göra insatser av den här kalibern förut men att det skulle se likad dominant ut mot motstånd av den här digniteten var oväntat, åtminstone för mig. Värdet lär ha fördubblats över en natt och är hans prestationer av det här slaget framöver kommer klubben håva in stora pengar i sommar. Poängspelare av rang och truppens i särklass vassaste. Allsvenskan ! Jag måste säga att jag blev imponerad av draget kring Tele2 och de publikströmningar som aldrig såg ut att avta i området kring arenan. Det kändes som valfri europeisk ligamatch. Allsvenskan har något riktigt fint på gång och att Sirius har tagit plats i det hela är fantastiskt. Vi är i finrummet nu och ska se till att stanna.Matchens minus:- Från bortastå är det alltid svårt att återge en korrekt matchbild. Och eftersom Cmore tar guld i trekampen oduglighet, sävlighet och kast med högprioriterad tjänst går det inte att streama allsvenska matcher i efterhand. Det är inte utan att man sneglar avundsjukt på Viaplays repriseringsmöjligheter.På söndag väntar årets första hemmamatch på Studenternas. Det är fullsatt sånär som på ett antal ståplatsbiljetter. Med tanke på premiärvinsten hade det säkerligen gått att sälja ytterligare ett antal tusen biljetter om möjligheten fanns. Om vi ser till matchen är jag orolig för mattans skick. Studenternas gräs har sett ruskigt fint ut de senaste åren men så pass tidigt på säsongen är det alltid vanskligt. Jag är rädd att Göteborgs spel passar bättre än Blåsvarts på en ojämn gräsmatta. Bara att hålla tummarna. Vi ses på söndag!//Oskar Möller