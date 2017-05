En fantastisk söndag och ett fantastiskt Sirius

Till Studenternas kom ett oroligt Elfsborg som under den gångna veckan drabbats av en förtroendekris. Vi kunde i tidningarna läsa att 22 av 23 spelare saknade förtroende för tränare Magnus Haglund och att man önskade att klubben bytte ut honom. Om det inte var kris tidigare lär det bli det nu efter att de blivit totalt överkörda av Sirius med 4-1.

Wicks – 2

Eiswhold - 3

Pehrsson - 4

Jarl – 3

Larsson - 3



Bush Thor - 4

Sarfo - 4

Gustavsson - 4



Nilsson – 3 (ut 84)

Ogbu – 5 (ut 82)

Skoglund – 3 (ut 74)



Haglund – 2 (in 74)

Kapcevic – för kort tid för att bedöma (in 82)

Bergman – för kort tid för att bedöma (in 84)



Uppsala bjöd på en riktigt fin vårkväll med en strålande sol och grön gräsmatta. Motståndare för kvällen var Elfsborg. Ett Elfsborg som i förra omgången förlorade snöpligt efter ett sent mål mot Malmö. Under veckan har det stormat kring laget men det märktes inte när boråsarna klev in på planen och gjorde 0-1 efter bara 4 minuters spel. Under de första tio minuterna spelar Elfsborg bra men efter 13 minuter kliver Moses Ogbu in i handlingen. Med ett långt ben tar han ner ett instick från Kingsley Sarfo och snurrar ett halvt var och serverar en framstörtande CG som placerar in 1-1. Efter detta är det bara ett lag på planen. Sirius dominerar resten av första halvlek, men det blir inga fler mål.



I början av andra gör Elfsborg ett sista dödsryck som varar i ca 45 sekunder sen tar Sirius tillbaka taktpinnen igen. I den 61’a minuten nickar Oscar Pehrsson in 2-1 på en frispark från Alexander Nilsson och gör därmed sitt första Allsvenska mål. 8 minuter senare får Elfsborgs Jon Jönsson sitt andra gula kort och får lämna planen efter att ha knuffat Kim Skoglund i ryggen. Efter detta börjar Moses och Kingsley att tävla om vem som kan sätta den andra i bäst läge. Moses slår två tidiga inlägg till Kingsley, var av en skjuts några millimeter utanför den högra stolpen. Sen är det dags för Kingsley att servera Moses vilket slutar med att han gör två mål, ett i den 75’ minuten och ett i den 81’a. Vid det första blir Moses frispelad i straffområdet och efter att tagit hand om sin in egen retur, skottfintat bort en back, kan han enkelt rulla in bollen i mål. Det andra målet innehåller också en skottfint men denna gång är det Elfsborgs målvakt Ellegard som får se sig rundad och Moses kan rulla in slutresultatet 4-1.



Efter att ha stänkt in 4 fyra mål på ett solblekt Studenternas är det väldigt svårt att spara på superlativen. CG och NBT passade, dribblade och taklade sig förbi allt och alla på mitten. Eiswhold spelade högerback som han inte gjort annat, Sarfo var återigen helt briljant och längst fram gick proppen äntligen ur för Moses. Med sina två mål och en assist var han bäst på planen, men vilken härlig laginsats det var. Bergstrand var nästan besviken på att vi inte gjorde fler mål och jag förstår honom. Om vi satt alla chanser hade vi kanske kunnat göra 3 mål till. Men det är svårt att inte vara väldigt nöjd efter en såhär härlig söndag och jag tycker att Thomas Lagerlöf sammanfattar kvällen väldigt bra. ”Vi klär av ett lag med så många skickliga spelare som Elfsborg fullständigt, och spelar väldigt, väldigt bra fotboll”.

Tack och bock för fantastisk underhållning, next up Östersund!

// Axel