Ett skadedrabbat Sirius kryssar återigen

Igår under matchen lade kommentatorerna ut texten om att Sirius är den bästa nykomlingen efter 9 omgångar sedan man utökade Allsvenskan till 16 lag. Jag kan känna att det är en välbehövd buffert då vi nu återigen har en skadeskjuten trupp med endast 4 utespelare på bänken. Trots det bistra skadeläget, en blödande NBT och ett ineffektivt anfallsspel får vi med oss 1 poäng mot Hammarby.





Själva matchen då, i första halvlek är det



I paus byts Dragan in istället för



Det händer inte mycket mer än så i matchen. Väldigt mycket ställningskrig och närkamper som passar Bajen betydligt bättre än oss. Tydligt är att spelarna är väldigt slitna och i stort behov av vila. Hade läget på bänken sätt annorlunda ut så är jag säker på att NBT inte spelat andra halvlek, med tanke på hur mycket han vinglande efter armbågen från Paulsen. Men trots det fortsätter han spela och gör en bra match och är tillsammans med Wicks i målet bäst på planen. Nu väntar Örebro om 8 dagar och förhoppningsvis får vi se ett utvilat Sirius med lite mer spets framåt.



// Axel

