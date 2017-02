Ett minst sagt skadeskjutet Sirius mötte svenska mästarna Malmö FF i den första träningsmatchen i Spanien. Matchen slutade 3-1 till skåningarnas favör.

Efter två inledande vinster mot ÖSK (4-2) respektive Gif Sundsvall (2-1) mötte blåsvart sin överman då man, med hedern i behåll, föll mot de himmelsblå Malmö FF. Kapten Busch Thor lämnade lägret redan igår morse då han väntar tillökning i familjen. Ante Eriksson (knä), Ante Björkebaum (knä), Jesper Arvidsson (fot), Johan Andersson (fot) och Philip Haglund (fot) saknades sedan tidigare. Följande elva ställdes på banan:Lukas JonssonKarl Larsson, Johan Eiswohld, Oscar Pehrsson Kingsley Sarfo , Alexander Nilsson, Ian Sirelius Malmö öppnade med fulla spjäll och utsatte Sirius för en rejäl åktur första 20 då blåsvart knappt fick känna på bollen. 1-0 rullades in mellan Jonssons ben efter att Berget frispelats bakom backlinjen. Efterföljande anfall såg ut på liknande sätt där bland annat Tinnerholm hade fritt läge men avslutade undermåligt. Sirius spelade upp sig och kvitterade innan paus då Kingsley och Larsson firat triumfer på högerkanten och spelat in i boxen. unge Montiel klackskarvade bollen vidare till Alex Nilsson som med en bredsida rakade in 1-1. Så paus.Sirius fortsatte föra spelet de första 20 i andra halvlek tills Wolff Eikrem hängde en frispark bakom Lukas Jonsson i blåsvart bur. Sirius låg på för utjämningsboll men fick istället se Malmö kontra in 3-1. Dragan Kapcevic , Oscar Kindlund, Daniel Jarl och Stefano Vecchia gjorde inhopp där särskilt den senare imponerade. Matchen slutar 3-1 och någon fylligare matchbeskrivning känns överflödig vid träningsmatcher.- - - - - -Det såg skakigt ut defensivt idag, särskilt under första halvlek då Malmö spelade sig igenom titt som tätt. Med tanke på att det var Eiswohlds debut samt att motståndet får ses som Sverige s främsta kanske det inte var helt oväntat men ska blåsvart växa i den allsvenska kostymen måste man rida ut stormar av detta slag på ett bättre sätt.Alex Nilsson har onekligen presterat då han lirat central topp i Dragan och Antes frånvaro. Tre baljor på tre matcher är ett fint facit och kan kanske utgöra ett fullgott tredjealternativ på forwardsposten under kommande säsong. Två forwards i truppen har känts lite tunt men jag gissar att det inte finns utrymme i budgeten för ytterligare en avlönad striker. Vidare har Stefano Vecchia visat framfötterna med sitt kantspel där han uppvisat såväl gott man-mot-man-spel och speed. Känns som ett bra nyförvärv som absolut kan nypa en tröja i startelvan i sinom tid.Johan Eiswohld gjorde blåsvart debut och jag tycker han gjorde ett bra intryck. I jämförelse med Daniel Jarl och dessförinnan Patrick Hopkins saknar han fysisk styrka men tillför däremot en uppspelsfot av rang, något han visade idag - karln är ju gammal innermitt. Daniel Jarl gjorde åter en insats i blåsvart efter att ha dragits med en baksida sedan matchen mot Sundsvall häromveckan. Och det är just skadorna som varit samtalsämnet på sistone. Ante Björkebaums knä är något alla vi blåsvarta fortfarande drömmer mardrömmar om och de rapporter som gör gällande att han avstår matcher under lägret pga knäproblem är knappast vad vi behöver. Även om Dragan är mer killer i boxen är Ante bättre i spelet och tillför dessutom sped i djupled. Trist vore om Ante ska återfalla i gamla skadehelveten men det får tiden utvisa. Tills vidare håller vi alla tillgängliga tummar.Gladare nyheter är att Ante Eriksson är tillbaka i full träning och verkar vara i gott slag men något matchspel under Spanienvistelsen verkar det ej bli. En fullfrisk Ante Eriksson som nr 10 skulle göra gott i dagens lag. Diego Montiel har visat prov på bra bollbehandling men saknar den fysiska styrka den förstnämnde besitter för att undanhålla motståndare och fördela boll högre upp i banan.Jesper Arvidssons glaslirar-aura har spätts på med en stukad fot i Sundsvallsmatchen, men ska eventuellt vara läkt i tid till Östersund på lördag. Hur det är ställt med Haglunds fotskada har jag ingen info om men det vore kul att se nyförvärvet i spel snart!- - - - - - -Nästa match är mot Östersund på lördag kl 10.30, sänds på Cmore.//Oskar Möller