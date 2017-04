Fotbollsvänner, välkomna till Allsvenskan!

Efter 43 års väntan, var dagen äntligen här. Dagen då IK Sirius återigen spelade Allsvensk premiär.





Innan matchen samlades ett gäng supportrar på Hjälmaren vid Årsta torg. En lite märklig kvarterskrog med en dörr som ser ut att leda in till bunker. Stämningen innan match var uppsluppen och spänd. Det pratades om att bara vi får poäng så är det en seger i sig och alla verkade nervös inför mötet med Real DIF. En äldre man berättade för mig att han bokat om sin resa till München från måndag till tisdag bara för att kunna se matchen. I samma veva sa han också ” Jag är nog den enda här inne som såg dem spela i



Trots brist på troféer och europaspel har Sirius ändå alltid haft stöd under hela sin resa från division 1 till Allsvenskan. Och en dag som denna tycker jag tillhör de trogna supportrarna i Västra Sidan. De har i ur och skur stått vid de blåsvartas sida och sjungit om Sirius, om blåsvarta-konkelbär och framförallt om kir. Jag tror inte jag kan förstå vad det betyder för dem att stå på Tele2 arena och se sitt Sirius vinna i sin återkomst till Allsvenskan.

Det enda jag minns ifrån matchen är glädjen. Glädjen att vara tillbaka, glädjen att



Stämningen på Sirius läktare var fantastiskt och i slutet av matchen lyckades vi överrösta de 25 000 djurgårdare på plats. Efter matchen ville ingen gå hem, Tele2 ekade tomt förutom de 900 Sirius supportrar som sjöng ”Moses, Moses, ge oss en sång!”. Vi fick en sång, Moses dirigerade en 900 människor stark kör som sjöng för full hals och allting var underbart.



Jag tycker att denna insats bevisar att IK Sirius verkligen har i Allsvenskan att göra. Visst kan man argumentera för att Djurgården inte var ihop-spelade, att de saknade ordentlig spets i sista tredjedelen. Men det är fortfarande ett av Allsvenskans mest meriterade lag, med Andreas, Kim och Johan. Att Sirius kan kliva ut i en Allsvensk premiär, med helt nyinköpta skor, och spela som om det vore vilken seriematch som helst indikerar vilket säkert grundspel och spelidé som Bergstrand och Co har implementerat.



Slutligen vill jag bara lyfta på hatten åt er i Västra Sidan och säga;



2017-04-04 13:33:53

