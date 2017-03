Superdragan. Bäst när det gäller?

Gruppfinal på Hisingen

Efter ytterligare en vinst hemma på Löten mot Ljungskile med 2-0 väntar gruppfinal i Göteborg mot IFK. Endast vinst säkrar blåsvart avancemang.





Joshua Wicks

Jesper Arvidsson

Christer Gustafsson, Niklas Busch Thor

Stefano Vecchia, Ian Sirelius

Dragan Kapcevic



Åter fyrbackslinje alltså, efter den senaste tidens experiment med trebackslinjen. Spelarna kändes onekligen trygga i det invanda 4-2-3-1/4-3-3 och spelade ut Ljungskile fullständigt. Vecchia hängde 1-0 efter fint förarbete av bland annat CG och Kingsley kunde smaska in 2-0 från nära håll i andra halvlek. Just Kingsley stod för en bländande insats och hade lekstuga. På vänsterkanten firade firmaArvidsson/Sirelius stora triumfer, särskilt i första halvlek. Kul att se Arvidsson prestera fin fotboll och förbli skadefri, hans tillslag kommer göra gott vid fasta situationer. Motståndet, dvs nu div 1, var förstås inte en jämbördig värdemätare men att IFK förlorat andra halvlek förra veckan med 0-2 och kommit undan med en knapp 3-2-vinst säger ändå något om de grönkläddas potential.



Samtliga Siriusspelare stod för en bra insats med extra beröm till Sarfo, Vecchia och Arvidsson. Jag tycker också att Busch Thor imponerat de senaste matcherna och varit en viktig pjäs på defensivt mittfält. Att Ian Sirelius åter stod för en fjolårsinsats efter några svagare försäsongsmatcher bådar också gott. Egentligen var det väl bara Dragan "Fantomen" Kapcevic som såg lite ringrostig ut. Ett par brända lägen och feltajmning lämnade honom mållös i en match han absolut kunde nätat i. Men, vi ska komma ihåg att han såg svag ut även förra säsongen för att sedan dunka in 14 baljor. Slutsatsen är att Superdragan höjer sig när det gäller. Förstås.



- - - - - - - - - -



IFK Göteborg gjorde jobbet mot Arameisk-Syrianska och vann med 6-0 vilket betyder att det räcker med kryss på lördag för deras del. Blåsvart behöver alltså vinna matchen för att nå slutspelet vilket jag absolut inte ser som någon omöjlighet. Sirius har dominerat spelet mot allsvenskt motstånd förut och IFK skrämmer inte på samma sätt som Malmö, AIK eller Norrköping gör. En repris på 2014 års cupseger i Götet bör vara nåbar. Jag skulle tro att startelvan formeras likt mot Ljungskile förra veckan (se ovan) med reservation för att Lukas eventuellt står i mål och att



Västra sidan anordnar med buss ned, anmälan sker enligt info på http://www.vastrasidan.se/web/article/buss-till-goteborg/. Minst 30 pers behövs för att resan ska bli av så tveka inte att stötta blåsvart på plats.



Siriuspodden blåsvarta baksmällan rullar vidare, god lyssning.



0 KOMMENTARER 153 VISNINGAR OSKAR MÖLLER STAAF

2017-03-02 12:49:00

