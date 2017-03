IFK Göteborg - IK Sirius

Sirius åkte västerut för att avgöra grupp 7 i svenska cupen mot IFK Göteborg, med en kvartsfinal i potten. Väl där blev Sirius påminda om att det krävs fokus från första stund och en fysiknärvaro för att kunna vinna mot det Allsvenska storlagen.

Startelvan:

31. Wicks - 3

3. Larsson – 3

6. Eiswohld - 3

4. Pehrsson - 2

18. Arvidsson - 4

19. Gustavsson - 2

7. Busch Thor - 3

8. Skoglund - 2

17. Sarfo - 3

10. Kapcevic - 2

14. Sirelius – 2 (ut 14’)

Avbytare:

30. Jonsson -

2. Bergman – 4 (in 14)

5. Jarl – 2 (in 79)

12. Kindlund



Förutsättningarna inför matchen var glasklara. Sirius måste vinna matchen mot IFK för att nå kvartsfinal, sedan Göteborgslaget lyckats vinna med 6-0 mot Arameiska-Syrianska. Lagkapten, Niklas Busch Thor, klagade på upplägget av cupen inför matchen och menade att matcherna i näst sista omgången borde spelas samtidigt. ”Hade vi vetat hur det gick i den andra matchen, hade vi tryckt på ytterligare mot Ljungskile” sa han. Som supporter kan jag tycka att man borde gjort det i vilket fall. Då man själv spelat mot Arameiska-Syrianska och sett vilken nivå de spelade på. Om vi lyckades göra 5 mål, var det inte orimligt att IFK skulle kunna göra 6.



Nog pratat om förutsättningarna. Själva matchen startar 16-hundra på Bravida Arena på Hisingen och inledningsvis är det bara ett lag på planen. Efter två minuter trycker Mikeal Boman undan Eiswohld och placerar in ledningsmålet i bortre hörnet av målburen. Som åskådare verkade det som att både Eiswohld och Wicks fortfarande satt kvar i omklädningsrummet med tanke på deras tafatta ingripanden. Direkt efter målet samlas Sirius spelarna i en ring och vad som sades är oklart, men det fungerade. Tyvärr måste dock Ian Sirelius kliva av efter 14 minuter på grund av en känning i vänster baksida lår. Och med en bänk med enbart 4 spelare, var ännu ett tillägg till skadelistan det sista laget behövde. Med 1-0 i baken börjar Sirius matchen och tar tag i taktpinnen genom att föra matchen. Man försöker hela tiden spela sig fram, men man har svårt att skapa riktiga målchanser under första halvlek. Genomgående för matchen är att mötande spelare alldeles för ofta får för sig att vända upp med en och ibland två motståndare i ryggen. Spelidén är väldigt tydlig och det handlar om att förvalta bollen i alla lägen. Dock måste alla slarviga passningar och bolltapp slipas bort för i nuläget utsätter de oss för onödigt svåra och farliga lägen.



Andra halvlek startat som den första slutade. Sirius har mycket boll men har svårt att göra något med den. I den 61:a minuten får IFK en hörna som Thomas Rogne tillåts nicka in helt ostört. Det är märkbart att Sirius har svårt att kontrollera IFK:s offensiva fasta, då det är via dem som de skapar sina bästa målchanser matchen igenom. Precis som efter 1-0 målen samlas Sirius spelarna och återigen ger det effekt. I den 72:a minuten frispelas Jakob Bergman och placerar in 2-1. Bergman har ett tydligt övertag mot IFK:s högerback, då detta är andra gången han låts komma helt fri med målvakten. Sirius trummar vidare för ett kvitteringsmål och i den 85 minuten kommer det. Det är en nära på en repris att 2-1 målet. Jakob Bergman frispelas bakom IFK:s högerback och kan återigen sätta bollen i nät.



Tyvärr kommer Sirius inte närmare avancemang än så och IFK går vidare på bättre målskillnad. Trots det finns mycket att ta med från matchen. Jesper Arvidsson visade vilken viktig spelare han kommer bli under säsongen. Med sitt lugn och sin vänsterfot var han tillsammans med tvåmålsskytten Bergman bäst i den blåsvarta tröjan idag. Sirius visade även prov på fint passningsspel stundtals och även bra press som resulterade i många bollvinster. Dock är det tydligt att den fysiska närvaron måste höjas. I flera situationer blir man helt överkörda av IFK, som vid de båda målen, och det har vi inte råd med. Avslutningsvis så visar Sirius upp en väldigt fin moral genom att aldrig ge upp och att hämta upp 2-0 till 2-2. Det starkaste minnet jag tar med mig från matchen var hur gärna Wicks ville gå upp på sista hörnan men blev stoppad av Kim i sista stund. Nu tar vi nya tag och så ses vi på premiärer borta mot DIF!