Blåsvart trupp anno 2017.

Inbrott, Djurgården borta och Sirius vs Gefle 4-0 - en vecka kvar till Allsvensk premiär

En vecka kvar innan Blåsvart kliver in på Tele2 för att piska Stockholms stolthet. En vecka av nerver och förväntan är att vänta. Gefle avfärdades med 4-0 där Sirius startelva troligtvis förblir intakt till premiären. Men, inbrott på träningsanläggningen stör uppladdningen.

2017-03-28 13:53:00

Inledningen på Allsvenskan hägrar och för Blåsvart del väntar Djurgården på måndag kl 19.00. En match man rimligtvis sett fram emot länge om man har hjärtat på rätt ställe. Med en vecka kvar stämmer vi av läget i Sirius Försäsongens sista match vann Sirius med 4-0 mot Gefle på ett blåsigt Löten stod för en svag insats av ett till synes starkt Sirius. Målskyttarna var Thor, Sarfo, Vecchia och Larson där det var hemmalaget som dominerade från minut ett. Segersiffrorna var i underkant och bland annat Moses Ogbu , som stod för en fin första halvlek, skulle ha hängt någon balja. Sirelius var åter från start efter hans skada mot IFK Göteborg och Björkebaum, Skoglund och Nilsson fick 25 minuter var. Det ska sägas att Gefle såg ruskigt tafatta ut och hade knappt ett enda ordnat anfall under hela matchen.Vidare stod Eiswohld och Vecchia för riktigt fina prestationer. Den förstnämnde har lagt vantarna på mittbacksplatsen i Jarls skadefrånvaro och har med sitt grymma passningsspel och förmåga att stå på rätt ställe och läsa spelet. Min gissning är att han spelar från start nästa vecka. Vecchia spelade på högerkanten och stod för en stark insats som kröntes med ett vackert mål, framspelad av den som vanligt överlägsne Sarfo (som förstås också var grym men vars prestationer nästan gjort en mätt på lovord). Övriga gjorde stabila insatser utöver möjligtvis Busch Thor som stod för några för många bolltapp. Fem eller sex spelare var åter i spelbart skick efter skador vilket bådar gott. Min gissning är att samma elva som startade mot Gefle också startar mot Djurgården nästa vecka:WicksLarson, Eiswohld, Pehrsson, ArvidssonSarfo, Busch Thor, CGVecchia, Ogbu, SireliusEn stark elva där Björkebaum, Eriksson, Haglund, Jarl och Skoglund skulle kunna ta plats om samtliga var fullt friska. Björkebaum och Skoglund ligger närmast att bryta sig in i startelvan och kommer annars garanterat få speltid på måndag. Det verkar som om Wicks är Kim och Tolles förstahandsval i buren och har sett bra ut på sistone. Lukas Jonssons ingrepp på AIK stärkte inte gotlänningens aktier som förstekeeper. Men, Bergstrand har ju överraskat förr.- - - - - - - - - - - - - - -Premiärnerven är påtaglig men en sista träningsvecka ska först avverkas. Ett avbräck är förstås den stöld som Sirius utsattes för. På måndagsmorgonen visade det sig att ett inbrott skett på Sirius träningsanläggning Lötens IP och bland annat samtliga fotbollsskor, träningsställ och bollar hade stulits. Utöver detta var även ett antal paddor och annan teknisk utrustning borta. Knappast vad man behöver en vecka innan Allsvensk premiär men nya skor löstes relativt fort och arbetet med att spela in dessa kunde påbörjas idag. Spekulationer om Djurgårdare som beslutat sig för att sabotera för blåsvart finner jag otroliga men å andra sidan vet jag inte vad man ska med Sirius träningsställ till - vid användning uppkommer ju obönhörligen misstanke om vart man fått dem ifrån.Riktigt tråkig historia och det är förhoppningsvis sista gången klubben råkar ut för illdåd som detta.- - - - - - - - - - - - - -Premiär på måndag. Märklig och sjuk känsla. Även om man vant sig med tanken om Sirius som numera Allsvenskt lag är det en makalös resa laget stått för de senaste åren. För tre år sedan var man överlycklig över att vara tillbaka i Superettan och då var känslan att man kommit tillbaka i fotbollens finrum på något sätt. Till stor del samma spelare har lyft sig ännu ett snäpp på ett imponerande sätt och i år får vi se om samma stomme klarar av att bibehålla utvecklingskurvan. Att på bortastå tillsammans med 500 (fler?) blåsvarta få tampas med 25 000 djurgårdare i Allsvensk premiär är något man lär minnas för evigt. Som ovan nämnt ca 400-500 med buss från Uppsala utöver de som bor i Stockholm eller väljer tåg. Jag skulle uppskatta att vi blir minst 500 i klacken och säkert 500-1000 ytterligare blåsvarta på sittplats. Västra Sidan anordnar med bussresa för en billig peng, info finns en enkel googling bort. Utöver detta låter vi premiärnerverna tillta och ladda upp på bästa sätt. Mer Siriusrelaterat att vänta i veckan. Håll till godo!//Oskar MöllerEn vecka kvar innan Blåsvart kliver in på Tele2 för att piska Stockholms stolthet. En vecka av nerver och förväntan är att vänta. Gefle avfärdades med 4-0 där Sirius startelva troligtvis förblir intakt till premiären. Men, inbrott på träningsanläggningen stör uppladdningen.Moses Ogbu gjorde comeback i Blåsvart efter att ha anslutit på ett ettårskontrakt. Sirius kunde knappt mönstra en hel startelva mot AIK på fredagseftermiddagen. Trots detta gjorde man en skaplig insats men föll med 1-0.Sirius åkte västerut för att avgöra grupp 7 i svenska cupen mot IFK Göteborg, med en kvartsfinal i potten. Väl där blev Sirius påminda om att det krävs fokus från första stund och en fysiknärvaro för att kunna vinna mot det Allsvenska storlagen.Efter ytterligare en vinst hemma på Löten mot Ljungskile med 2-0 väntar gruppfinal i Göteborg mot IFK. Endast vinst säkrar blåsvart avancemang.Träningslägret i Salou, Spanien, är avklarat och härnäst väntar gruppspel i Svenska Cupen. Arameisk-Syrianska, Ljungskile och IFK Göteborg står som motståndare i gruppen där endast ettan går vidare till slutspel.Ett minst sagt skadeskjutet Sirius mötte svenska mästarna Malmö FF i den första träningsmatchen i Spanien. Matchen slutade 3-1 till skåningarnas favör.Efter 5 år av elitsatsande på två lag, ett dam- och ett herrlag, har det under senhösten skett en stor förändring. Till nästa säsong kommer damerna tyvärr inte spela med blåsvarta tröjor utan istället i de vinröda tillhörande den nystartade föreningen IK Uppsala Fotboll. För att redogöra för förändringen som har skett har jag skrivit en text om IK Sirius Dams kort men händelserika historia samt intervjuat fjolårets skytte drottning Elin Åkerman om vad som har hänt.En försäsongskrönika av supportern Jonatan Pinheiro Diamant som har tankar om försäsongen, laguppställningar och kärleken till ett iskallt Lötens IP. Det är roligt att få ytterligare gästspel här på Svenskafans och artiklar av alla de slag välkomnas! Fler artiklar följer efter träningsmatchen mot Örebro imorgon kl 14.00. God läsning! //Oskar MöllerGott nytt, gott slut och god fortsättning eller vilken hälsning som nu är passande i skrivande stund, men oavsett hälsningsfras står det klart att Sirius ska spela i Allsvenskan under nästkommande säsong.Lagom till nyår kan jag presentera Axel Johansson som ny skribent här på Siriusredaktionen! Han kommer säkerligen vara ett gott komplement och jag ser fram emot att ratta skriveriet med ytterligare ett Siriushjärta. En fylligare presentation av Axel kommer av honom själv inom kort. Tills vidare lägger jag ut Axels premiärtext. God läsning! //Oskar Möller