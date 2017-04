Inför: Djurgården - Sirius

Dags för Allsvensk premiär. Försäsongen är avklarad och seriespel väntar. Först ut match i huvudstaden mot ett namnkunnigt Djurgården. Ett rekordstort bortafölje ska stötta Sirius på plats i en match vi Blåsvarta suktat efter.

Vi börjar med hemmalaget. Djurgården har värvat ordentligt under transferfönstret. Kim Källström, Jonas Olsson, Aliou Badji Felix Beijmo och Gustav Engvall är spelare som anslutit. Av dessa lär åtminstone tre återfinnas i den startelva som nya tränare Özcan Melkemichel väljer att ställa på banan. Ett namnkunnigt klart vassare lag än Sirius , men som tur är avgörs inte fotbollsmatcher på gamla meriter.Försäsongen har varit mycket upp och ned där Cupspelet som bekant inte blev något att skriva hem om. Däremot har senare tids träningsmatcher vittnat om stigande form. Lägg där till klassvärvningar som Engvall och den eftertraktade Beijmo så finns det all anledning till oro i de Blåsvarta leden. Transferfönstrets store frontfigur, Bosse Andersson, har onekligen stärkt laget som slutade på sjunde plats förra säsongen. Vidare väntas Siriusbekanta Elliot Käck och Kerim Mrabti starta.Enligt Djurgårdsredaktionen ställer laget upp på följande sätt:IsakssonBeijmo - Larsson - Olsson - KäckEriksson - Kim - Mrabti - El KabirGarba - Engvall- - - - - - - - - - - -Sirius har efter en stökig försäsong med mängder av skadade spelare samt inbrott och stöld lyckats samla trupperna och kommer till spel med större delen av truppen tillgänglig. Frånvarande är Diego Montiel Karvan Ahmadi , Oscar Kindlund, Ante Eriksson samt Johan Andersson . Träningsmatcherna har visat god form på sistone. Sirius har spelat jämnt mot Allsvenskt motstånd förutom mot Malmö och Östersund på lägret i Spanien. Den från Brommapojkarna inhämtade Stefano Vecchia har imponerat stort. Likaså mittbacken Eiswohld som värvades från ett stökigt Ängelholm. Dessa kommer med största sannolikhet starta imorgon och ackompanjera en annars beprövad Siriuselva. Förväntad startelva enligt mig:Josh Wicks Karl Larson , Johan Eiswohld, Oscar Pehrsson Niklas Busch Thor (C)Stefano Vecchia, Kingsley Sarfo - - - - - - - - - - -Kollektiv mot individuell briljans. Sirius har inte, förutom möjligen Sarfo, en enda spelare som matchar Djurgårdens motsvarande. Däremot har Sirius ett gjutet grundspel och en inspelad trupp som under längre tid spelat ihop sig. Sirius spikade truppen innan jul medan Djurgården gjorde detsamma för några dagar sedan – något som helt klart talar för Uppsalalaget. Djurgården däremot har spelare som kan avgöra matchen på egen hand i klart större utsträckning. Förhoppningsvis har Özcan inte fått ordning på bitarna riktigt än.Vecchia och Sarfo måste lyckas slå sina motståndare 1-mot-1 samtidigt som Busch Thor och CG håller ihop laget på mitten. Backlinjen har sett bra ut under försäsongen, dock aningen långsam. Hur klarar de fysiskt överlägsna motståndare? Framåt är Kingsley nyckeln och hans bolltrygga lir är en avgörande faktor. Lyckas han komma loss och lägga patenterade smörpass har vi goda chanser.Min förväntade startelva är identisk med den som slog Gefle med 4-0 förra helgen. Ante Björkebaum skulle kunna peta Ogbu längst fram samtidigt som flexible trotjänaren Kim Skoglund säkerligen inte ligger långt från en startplats. Jag tror Wicks lagt vantarna på förstaplatsen som burväktare. Fullgode alternativet Lukas Jonsson ligger inte långt bakom och lär få sina matcher framöver.- - - - - - - - - - - -Hur tacklar grabbarna 28 000 gormande åskådare?- - - - - - - - - - - - -Uppskattningsvis 800-900 personer på bortastå imorgon. Något som för storstadsklubbarna kan se som skralt, men som man med Siriusögon ser som riktigt mäktigt - jag tror aldrig laget mäktat med en större klack. Lägg där till minst ett tusental Siriusanhängare på sittplats. Vi kommer givetvis vara i grovt underläge sångmässigt men jag tror knappast Djurgårdarna kommer vara stoltare när lagen tågar in på plan. Vi har väntat och längtat under djävulskt lång tid och faktumet att vi är i Allsvenskan känns fortfarande obegripligt. Men nu är vi här och vi ska verkligen inte nöja oss med det eller känna oss mätta. Tvärtom, det är dags att visa att vi är här för att stanna.I en av ligabiblarna som utgavs förra helgen ställdes frågor om supportrarnas krav inför säsongen. Medan kraven från de flesta lagens supportrar handlade om en viss tabellplacering förkunnade Sirius representant något annat. Kravet är att grabbarna i laget ska göra sitt yttersta i varje match så vi se hur långt det räcker. Jag kan inte mer än att hålla med och tror samtidigt att en frisk Siriustrupp absolut är bra nog för nytt kontrakt. Oavsett resultat (nåja) i morgondagens match blir upplevelsen något man sent lär glömma.- - - - - - - - - - - - -Ruskigt nervöst nu! Kom an då! Sirius HEJ!!!//Oskar Möller