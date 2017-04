Gavlevallen, 2017-04-24 19:00

Sirius - Kalmar



Inför IK Sirius - Kalmar FF

Efter en fantastisk seger borta mot Norrköping har det nu blivit dags för Sirius andra hemmamatch i Allsvenskan. Tyvärr kommer Studenternas att bytas ut mot Gavlevallen och det som skulle varit en härlig måndagskväll i Uppsala har blivit en kväll i Gävle med bitter eftersmak. Att det enligt Tävlingskommittén är ”sportsligt orättvist” att spela på Studan är svidande kritik mot planskötarna och i förlängningen Uppsala Kommun. Jag hoppas att ansvariga personer tar sig en ordentlig funderare på hur

2017-04-23 20:55:28

Efter en fantastisk seger borta mot Norrköping har det nu blivit dags för Sirius andra hemmamatch i Allsvenskan. Tyvärr kommer Studenternas att bytas ut mot Gavlevallen och det som skulle varit en härlig måndagskväll i Uppsala har blivit en kväll i Gävle med bitter eftersmak. Att det enligt Tävlingskommittén är ”sportsligt orättvist” att spela på Studan är svidande kritik mot planskötarna och i förlängningen Uppsala Kommun. Jag hoppas att ansvariga personer tar sig en ordentlig funderare på hurTre pinnar bärgades rättvist hem till Uppsala efter 2-0 mot IFK Norrköping. Ogbu och CG stod för målen i vad som var en grym matchupplevelse.2015 års svenska mästare tar emot Sirius på Östgötaporten 17.30 imorgon kväll. Blåsvart kommer till spel med en förlust i bagaget och detsamma gäller för hemmalaget som nyligen förlorat mot Östersund i både liga- och cupspel.Återigen stod IFK Göteborg för motståndet denna solblekta söndagskväll och återigen blir vi påminda om deras pragmatism. För första gången på 43 år spelades det allsvensk fotboll på Studenternas och det var upplagt för publikfest. Den enda som inte bjöd till var Studenternas gräsmatta som tydligt missat delar av försäsongen.Hemmapremiär! Blåvitt står för motståndet i den första allsvenska matchen i Uppsala sedan -74. Efter måndagens kalasmatch har Sirius luft under vingarna och biljetterna till söndagens match sålde ut tidigt.Efter ett par dagars blåsvart baksmälla är det dags att försöka summera premiärvinsten. Kingsley Sarfo avgör med två mål i den andra halvleken och någon reducering för hemmalaget var aldrig riktigt nära.Efter 43 års väntan, var dagen äntligen här. Dagen då IK Sirius återigen spelade Allsvensk premiär.Dags för Allsvensk premiär. Försäsongen är avklarad och seriespel väntar. Först ut match i huvudstaden mot ett namnkunnigt Djurgården. Ett rekordstort bortafölje ska stötta Sirius på plats i en match vi Blåsvarta suktat efter.Premiär imorgon och vi tar tempen på supportrar från respektive lag. Mindre än 24 timmar kvar och känslorna är överallt. Kom an då! //Oskar MöllerEn vecka kvar innan Blåsvart kliver in på Tele2 för att piska Stockholms stolthet. En vecka av nerver och förväntan är att vänta. Gefle avfärdades med 4-0 där Sirius startelva troligtvis förblir intakt till premiären. Men, inbrott på träningsanläggningen stör uppladdningen.