Ante Björkebaum från start?

Inför: Norrköping - Sirius

2015 års svenska mästare tar emot Sirius på Östgötaporten 17.30 imorgon kväll. Blåsvart kommer till spel med en förlust i bagaget och detsamma gäller för hemmalaget som nyligen förlorat mot Östersund i både liga- och cupspel.





Josh Wicks

Jesper Arvidsson

Christer Gustafsson – Niklas Busch Thor – Kim Skoglund

Kingsley Sarfo – Moses Ogbu – Ian Sirelius



I backlinjen lär Eiswohld vara tillbaka efter förra omgångens sjukfrånvaro. Daniel Jarl gjorde ingen dålig match i hans ställe, men med tanke på det passningsvänliga underlaget tror jag att Eiswohlds bolltrygghet kommer prioriteras.



Stefano Vecchia är indisponibel pga sjukdom, något som gäckat honom under snart en månads tid.



Framåt har Ogbu varit förstahandsvalet hittills. Han har gjort det bra med sin aviga spelstil och förmåga att suga fast bollar på offensiv planhalva. Däremot känns han inte särskilt het i boxen. En Ante Björkebaum i god form hade varit målfarligare och erbjuder dessutom ett rappare djupledsspel.



- - - - - - - - -



Enligt Norrköpingsredaktionen på

Michael Langer

Linus Wahlqvist – Andreas Johansson – Eric Smith – Christopher Telo

Nicklas Bärkroth – Daniel Sjölund – Filip Dagerståhl – Nichlas Eliasson

Kalle Holmberg – Sebastian Andersson



Efter två raka torsk i Norrland slickar Norrköping såren och lär vara ruskigt revanschsugna mot



- - - - - - - - -



Detta bör vara en av säsongens tuffaste bortamatcher Sirius står inför och chanserna till tre poäng lär vara små. Dock behöver man inte gräma sig över uselt underlag som mot Göteborg senast. Konstgräset gynnar spelande lag som Sirius och kommer ge möjlighet för Sarfo att åter briljera. Försvarslinjen har känts relativt trygg under inledningen av säsongen men kommer att sättas på prov under morgondagen. Det gäller för CG och Busch Thor att hålla ihop mittfältet framför backlinjen. Sarfo är förstås en nyckelspelare och om Sirius ska ha någon chans på poäng måste ghananen komma upp i toppnivå. Jag hoppas och tror på en starkare insats än den mot Göteborg förra helgen.



Västra Sidan åker ned med några bussar och ett hundratal Blåsvarta fans lär återfinnas på bortastå. Vi får hoppas att vädret bjuder till i slutet av en i övrigt pissig påskhelg, väderleksmässigt.



2017-04-16 22:30:39

