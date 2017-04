Sirius nr 2, Jakob Bergman hängde två kassar senast. Startman?

Inför: Sirius – IFK Göteborg

Hemmapremiär! Blåvitt står för motståndet i den första allsvenska matchen i Uppsala sedan -74. Efter måndagens kalasmatch har Sirius luft under vingarna och biljetterna till söndagens match sålde ut tidigt.





Josh Wicks

Jesper Arvidsson

Christer Gustafsson – Niklas Busch Thor

Stefano Vecchia – Ian Sirelius

Moses Ogbu



Precis som förra veckan tror jag att Ante Björkebaum och



Göteborg inledde starkt hemma mot Malmö förra veckan men tappade sedan till oavgjort, 1-1. Under cupspelet för en månad sedan fick Göteborg 2-2 mot Sirius i en match där blåsvart knappt hade fullt lag. Blåvitt har många fysiskt starka spelare och spelade ett ganska rakt 4-4-2. Jag väntar mig att Sirius har mycket boll och att Göteborg satsar på snabba omställningar. Sirius kan bevisligen störa göteborgarna även om de förstås är favoriter.

Enligt Göteborgsredaktionen startar laget på följande vis:



(4-4-1-1): Dahlberg; Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Jamieson; Björdal, Diskerud, Albaek, Eriksson; Rieks; Boman



Jag tror att underlaget kommer spela stor roll imorgon. En ojämn matta skapar svårigheter för Sirius bollrullande och kommer således gynna det spelmässigt rakare Göteborg. Till skillnad från inomhuskänslan på Tele2:s snabba konstgräs, som gynnar Sirius fotboll väl, är jag rädd att Sirius kommer vara känsligare för press. Men, gräsets status är ännu oklar och om det håller god kvalitét kan vi pusta ut. Alltså, håll alla tillgängliga tummar.



- - - - - - - - -



Ombyggnationen av Studenternas är i full gång. En ny kortsidesläktare har satts upp där Siriusklacken kommer husera framöver. En ny ingång för bortasupportrar är stationerad söder om arenan och bortafansen kommer stå på den södra delen av långsidan som vetter mot Akademiska. Jag hoppas att Uppsalaborna är på plats i god tid och att vi slipper gnäll om långa köer – det är ingen skräll att det blir kö om 3000 anländer fem minuter innan matchstart. Ju.



Härligt med fotboll i stan igen och att serien dragit igång. Nästa vecka är det Norrköping borta som gäller och Västra Sidan löser bussbiten på föredömligt sätt, som vanligt. Siriuspodden Blåsvart Baksmällan rekommenderas för ytterligare Siriustugg. Dags att ladda för match!



2017-04-08 19:36:49

