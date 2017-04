Kungar av Norrköping

Tre pinnar bärgades rättvist hem till Uppsala efter 2-0 mot IFK Norrköping. Ogbu och CG stod för målen i vad som var en grym matchupplevelse.

Josh Wicks Karl Larson – Johan Eiswohld – Oscar Pehrsson CG – Busch ThorAlex Nilsson – Kingsley Sarfo Ante BjörkebaumTvärtemot min förväntade startelva tog Alex Nilsson plats från start till höger på mittfältet. Med facit i hand ett genidrag. Likaså fick Ante Björkebaum chansen från start och bytte av Moses Ogbu som förstestriker.Den första halvleken präglades av ett bollförande Sirius som hade en hel drös halvchanser där bollen spelades in i boxen utan att leda till avslut mot mål. Avsluten satt bredvid mål. Norrköping fick då och då chansen att anfalla men lyckades inte vaska fram särskilt heta målchanser. I paus var känslan att Sirius varit det bättre lagetOm det varit fördel Sirius i den första halvleken vittnade första 20-25 av den andra om motsatsen. Norrköping kom ut betydligt hungrigare och pressade ett smått darrigt Siriusförsvar till en del desperata rensningar. Wicks i mål stod för ett par viktiga räddningar och när amerikanen inte stod i vägen gjorde stolpens insida det. Ante Björkebaum bytes ut för Ogbu som knoppade in 1-0 på ett precist vänsterinlägg av Arvidsson. Norrköping malde på men utan att skapa kalaschanser och Sirius kunde spela på kontring. Philip Haglund debuterade och bildade ihop med Thor, Skoglund och CG ett blytungt, svårpasserat mittfält. Efter att Ogbu misslyckats med att bli tvåmålsskytt kunde CG bredsida in slutresultatet 2-0 intill stolproten i matchens slutsekunder.- - - - - - - - - - - -Matchens plus:+ Försvaret satt perfekt idag och gick bollarna igenom mittfältet kunde Pehrsson och Eiswohld spela undan farligheterna. Hela laget arbetade kollektivt och lyckades fälla ett revanschsuget Norrköping. Fortsätt så!+ Ingen på plan gjorde en svag insats. Wicks stod för vassa räddningar, hela backlinjen stabil där Eiswohld stod för matchens enda indianare. Busch Thor var en gigant på mitten och CG bjöd på några patenterade ruscher. Och så Kingsley förstås. Vrider och vänder som han vill och gör bitvis som han vill. En klass för sig.+: Mäktig upplevelse och man går återigen på moln. Flinet efter slutsignalen vägrar släppa och jag låter det gärna sitta kvar kommande vecka. Sirius har inlett starkt i Allsvenskan och har visat sig väl värda den allsvenska platsen. Med rätt förutsättningar kan laget störa samtliga motståndare men frågan är vad som händer när Sarfo blir såld. Bra pengar kommer skvala in på kontot men på planen kommer laget bli lidande. Idag kan Sirius under långa stunder vila boll på Kingsley och ghananen bidrar med ett sällsynt lugn. Ante Eriksson har liknande kvalitéer men är inte ens i träning ännu.+: Östgötaportens bortasektion ska ha credd - ruskigt skön ståplats som ger en bra överblick av planen vilket man inte är bortskämd med. Norrköping bjöd på solsken och i helhet en fin upplevelse. Kunglig dag helt enkelt.Matchens minus:-: I regel föredrar jag givetvis en bra gräsplan men med tanke på Sirius resultat hittills är det svårt att inte bäva inför Studenternas matta. Om en vecka väntar Kalmar hemma i Uppsala på en gräsmatta som troligtvis lämnar en del övrigt att önska. Sirius spel bygger på ett rullvänligt underlag. Vädret under påsken har knappast bidragit till grönare gräs. Gavlevallen i Gävle är uppskriven som andrahandsval efter Studenternas och frågan är hur långt bort en sådan lösning är.- - - - - - - - - - - -Efter den bleka läktarinsatsen i premiären mot Göteborg tror jag på en bättre klackupplevelse mot Kalmar på måndag. En ny läktare innebär inkörningsperiod och det stora publikantalet gjorde det inte lätt för Västra Sidan att styra upp någon gemensam sång. Kommer garanterat bli bättre framöver.Sex poäng av nio möjliga är ett mycket väl godkänt resultat, särskilt med tanke på motståndarlagen. Kalmar hemma borde vara en match Sirius på förhand har större krav på sig att ta tre pinnar. Till dess jag flinet sitta kvar på läpparna och låta den här känslan bära mig in i ett köldslaget Uppsala.//Oskar Möller