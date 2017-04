Matchrapport IK Sirius - IFK Göteborg

Återigen stod IFK Göteborg för motståndet denna solblekta söndagskväll och återigen blir vi påminda om deras pragmatism. För första gången på 43 år spelades det allsvensk fotboll på Studenternas och det var upplagt för publikfest. Den enda som inte bjöd till var Studenternas gräsmatta som tydligt missat delar av försäsongen.

31. Wicks – 3

3. Larsson – 2

5. Jarl – 2

4. Pehrsson – 2

18. Ardvidsson – 2



19. Gustavsson – 2

7. Busch Thor – 2

17. Sarfo – 3

8. Skoglund – 1 (ut 58’)

90. Ogbu – 3

14. Sirelius – 2 (ut 69’)



22. Vecchia – 2 (in 58’)

9. Ante Björkebaum 1 (in 69’)



Bilderna från Studenternas som sändas ut över landet var oerhört fina. 7 248 personer hade letat sig in på läktarna denna historiska dag och flaggorna vajade vackert från huvudläktaren under inmarschen. Matchen inleds trevande och det märks direkt att IFK gjort sin hemläxa. Man ställer sig lågt och låter Sirius föra matchen och så fort Sarfo, Sirius Maradona, får bollen är det minst två IFK:are på honom och stressar. Det fina passningsspel som på Hissingen tog Sirius tillbaka in i matchen fungerar sådär på den väldigt ansträngda planen. Redan efter 5 minuter lossnar en tova stor som en handboll kring Sirius hörnflagga och en förvånad IFK-spelare får använda båda händerna för att lägga tillbaka den. Förutom det så präglas första halvlek av ett Sirius som försöker få igång sitt spel men som inte kommer någonstans. I första halvlek har de blåsvarta inte ett skott på mål och det som håller kvar Sirius i matchen är en rusningsvillig amerikan som räddar hemmalaget flera gånger med räddningar och utrusningar. Jörgen Lennartsson ställer upp med en Tobias Hysén på topp som hela tiden hotar i djupled och i första halvlek ska Sirius vara glad att ingen av alla omställningar har bättre leverans än att de fastnar på första bästa blåsvart.



Efter paus, kommer Sirius ut med mera energi och trycker framåt. Precis som mot Djurgården lyckas man etablera ett mycket bättre tryck under andra halvleks första 15 minuter. Tyvärr renderar det inte i några mål. Istället kan IFK, efter en misslyckad frispark, kontra in 0-1 genom Mix Diskerud. Kim Bergstrand har efter matchen synpunkter på hemjobbet i just denna situation och menar att laget måste och kan göra det mycket bättre. Här går luften lite ur Sirius och man lyckas inte riktigt skapa några fler farliga målchanser förutom de halvchanser som Moses Ogbu skapar genom sina genombrott längs kortlinjen. Sirius fortsätter att plikttroget sin filosofi att rullar boll, men får inte igång något nämnvärt spel. Antingen är det en IFK:are i vägen eller så studsar bollen till precis innan tillslaget och flyger ut till ett inkast. Innan matchen är slut kontrar IFK in ännu ett mål genom Mikael Boman, som enkelt rullar in bollen bredvid Wicks.



Negativt från matchen:

Även om denna match var lugnare än den som spelades på Hisingen i cupen, gick självklar Sebastian Eriksson hårt åt Kingsley Sarfo. Han rycker ner honom bakifrån i ett av få bra lägen i andra halvlek. Situationen slutar med mycket gräl och att nästan alla på planen står i klump och knuffar på varandra. Reiks sätter ena handen runt Arvidssons hals och blir varnad tillsammans med Eriksson och NBT.

Ett alldeles för slarvigt passningsspel med flera farliga bolltapp på mittplan, precis när laget flyttat upp. Måste bli bättre. Såklart hade underlaget en stor del i detta men man borde kunnat hantera det bättre.

Den så alltid påläste Noa Bachner säger att Sirius ska flytta från Studenternas, när det egentligen handlar om en ombyggnation.



Positivt från matchen: Wicks håller laget kvar i matchen med flera fina räddningar, även om hans ingripande på de båda målen kunde önska mer. Han är, som Cmore kallade honom, en väldigt offensiv målvakt som inte är rädds lite närkontakt.

Kim Bergstrands intervju efter matchen när han är tydlig med att hela laget kan bättre och att han kräver mer av dem. Också att han utan att ha sett situationen säger att Eriksson borde blivit utvisad, vilket får studion att skratta.

Ett fullsatt Studenternas är inget annat än en succé och vi får hoppas att Uppsala-publiken fortsätter visa sitt intresse och stötta laget!