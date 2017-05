Behrn Arena, 2017-05-29 19:00

Örebro - Sirius

2-1



Måtte uppehållet komma snart!

Ett sargat Sirius åkte till Örebro och med sig hade man kryckor, kylsprej och bandage och tyvärr fick man användning för alltihop. Med bara tio man på planen sista 10 lyckades man reducera till 2-1 men närmare än så kom inte blåsvart.





18. Arvidsson - 3

4. Pehrsson - 2

8. Skoglund - 1

3. Larson - 2



7. Bush Thor – 3 (ut 84’)

12. Kindlund – 2 (ut 45’)

23. Haglund - 2





14. Sirelius – 2 (ut 76’)

10. Kapcevic – 1 (ut 66’)

11. Nilsson - 3



Inhoppare:

20. Montiel – 2 (in 45’)

16. Andersson – 2 (66’)

2. Bergman – 1 (76’)



Örebro kom till matchstart med en oerhört spelsugen Kennedy Igbonanike som varit avstängd i fyra matcher. Han satte sin prägel på matchen direkt och det dröjde inte länge innan han arbetat ihop till ett tjog målchanser. Under första 20 minuterna av matchen är



Inför andra tar



För den något sömnige läsaren förstår jag att



Dags för en sista kraftansamling mot Halmstad på söndag. Måtte de bli tre poäng och måtte uppehållet komma snart!

// Axel

2017-05-29 23:32:43

