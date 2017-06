Sillyseason i Siriuslägret

Rykten, nyförvärv och spelartapp. Vi går igenom Sirius transfermarknad så här långt.

Trots att transferfönstret inte öppnar förrän den 15 juli har det varit mer än rykten under sommaruppehållet. Kingsley Sarfo har intensivt nämnts i samband med Malmö FF under flera veckor och för några dagar sedan förkunnades det att vår tekniske playmaker är klar för de svenska mästarna. I gengäld får Sirius , enligt diverse press, 13 miljoner kronor och en del av eventuell vidareförsäljning.Eftersom ca 50% av transfersumman går till akademin i Ghana samt de som hjälpte Sarfo till Sverige står Sirius kvar med ca 6,5 miljoner kronor, om nu rapporterna stämmer. Dessutom ska de som investerat i andelar av spelarförsäljning inför säsongen ha 30% av eventuellt transferöverskott. I överenskommelsen ska vidareförsäljningsklausulen ha legat på 20-30% medan andra källor säger 10% och det är här jag tycker vågskålen balanserar mellan en okej affär och en riktigt bra affär.Eftersom Kingsley vill ha svenskt medborgarskap och således måste bo kvar i Sverige i ett år till var en flytt utomlands utesluten och därför några markant högre transfersummor. Alternativet var att sälja Kingsley nu eller släppa honom gratis nästa sommar. Att han skulle förlänga kändes otroligt. I Sverige finns det inte många klubbar som har råd att lägga ut det Sirius anser Kingsley vara värd och Malmö var den enda klubb som visade tydligt intresse. Lägg till att Sarfo varit bosatt i Malmö under sin första tid i Sverige och att hans ”svenska familj” bor där var det inte oväntat att han ville dit.Efter förhandlingar landade summan på 13 miljoner och procentandel av vidareförsäljning. Och det är just vidareförsäljningen som jag anser viktigast. Malmö har ett tiotal spelare med utgående kontrakt, bland annat Kingsleys nya lagkamrater Berget och Eikrem som båda konkurrerar om en plats på kanten (där jag ser Kingsley spela i MPs 4-4-2). Det verkar inte osannolikt att dessa lämnar och jag har svårt att se Kingsley bänkas. Så, ordinarie i Sveriges bästa lag, med bättre spelare omkring sig och i Europaspel – jag är säker på att Kingsley kommer höja sig och imponera i det skyltfönster Malmö FF innebär. Det är alltså inte otroligt att Malmö kommer sälja Kingsley för betydligt högre summor än 13 miljoner inom en snar framtid. Om Sirius då lyckats knöla in en skön procentandel i nästa deal, med mellanhänderna kapade, kan man få in en betydande summa pengar även i framtiden.Procentsatsen avgör enligt mig hur bra denna deal är. Jag har svårt att se att Malmö gått med på 30%, men 20% är inte lika otroligt. Ju lägre andelen blir desto sämre är förstås dealen för Sirius del.Framtiden får utvisa hur stor del av kakan Sirius får framöver och oavsett är detta Sirius största affär någonsin och så lär det förbli långt framöver. Jag vill tacka Kingsley för alla magiska prestationer i Blåsvart och för att ha hjälpt laget till Allsvenskan . Lycka till!- - - - - - - - - - - - -Dragan ”Fantomen” Kapcevic, Superdragan, har gjort sitt i Siriuströjan. Klubben har meddelat att han i brist på speltid bett om en flytt och Öster ska vara den nya klubbadressen. Tyvärr har Dragan sett seg och otajmad ut de gånger han fått chansen i år och inte varit i närheten av den killer han visade sig vara förra året.Jag tycker klubben gör rätt i att bryta kontraktet. Men det blir ett hål bakom Ogbu och skadeförföljde Björkebaum och en offensiv ersättare för Dragan och Kingsley lär behövas. Dock tycker jag att Alex Nilsson funkar skapligt som central forward och skulle absolut kunna agera tredjeval på den positionen. På försäsongen gjorde han det bra på den positionen och i matchen mot Örebro uträttade han mer där på 20 minuter än var Dragan mäktat med under de första 70. Jag vill även minnas att Dragan satt på en relativt hög lönepost vilket gör avskedet logiskt.Jag kommer ändå sakna Dragan som växt ut till en publikfavorit och något av en antihjälte. I fjol var han avgörande i många matcher där de sex målen i dubbelmötena med Assyriska är det starkaste minnet, eller möjligen världens långsammaste spurt i slutminuterna mot Syrianska. Vi får tacka Dragan för hans tid i Blåsvart och för att han varit högst delaktig i resan från superettan till allsvenskan. Tack!- - - - - - - - - - - - -Som första nyförvärv plockades Elias Andersson in från Varberg. Född -96 och med två och en halv säsong som ordinarie på västkusten tillhör den förre Helsingborg sspelaren numera Sirius de kommande 3,5 åren. Det är en vänsterfotad innermittfältare som jag i ärlighetens namn inte sett nämnvärt tidigare. Enligt Tolle har klubben följt honom noga i flera år och är övertygade att han kan fortsätta sin utveckling i Sirius. En liten transfersumma ska ha betalats till Varberg men dealen var klar innan Sarfopengarna kom vilket tyder på att klubben inte ser Elias som en direkt ersättare till Kingsley, något som man bekräftar från klubbens håll. Vi välkomnar Elias till Uppsala!- - - - - - - - - - - - - -Tappen av Dragan och Kingsley lämnar hål i offensiven, hål som måste täppas igen. Moses skulle kunna spela tia men har gjort det ruskigt bra som försteforward i det 4-2-3-1 Sirius präglats av hittills. En variant är att göra som laget gjorde i fjol då Ante Eriksson försvann skadad, dvs att gå över till ett 4-3-3 med mittfältspilen pekandes neråt snarare än uppåt så att säga. Där skulle tvåvägsspelare som Kim Skoglund och CG ges än mer utrymme för offensiva löp än i nuläget. Dock har firma CG och Busch Thor varit så pass bra att man kanske ogärna ändrar den konstellationen.Ett annat alternativ är att ta in en spelare som kliver direkt in i startelvan som nr 10. Jag har svårt att se Ante Eriksson spela kontinuerligt under hösten, om han kommer tillbaka till spel i överhuvudtaget dvs. Fullt frisk är Ante en klasspelare men frågan är hur mycket mer det går att kräma ur den skadedrabbade kroppen. Diego Montiel spelar som central offensiv mittfältare men har inte tagit en plats i startelvan under våren. Det har förstås inte varit särskilt lätt med tanke på konkurrensen från Kingsley och det återstår att se om han ges chansen att imponera under återstoden av säsongen. Diego har bra fötter och vill ha mycket boll men jag sätter ett frågetecken kring hans fysik.Ett namn som ryktats på sistone är Stefan Silva. Han har skymtats i Sverige under sommaren och en återkomst till Allsvenskan verkar inte helt otrolig då Italiensk media har rapporterat att degraderade Palermo vill bryta kontraktet. Att Steffe S från första början värvades till Serie A ett halvår efter att Sirius misslyckats att kvala till allsvenskan kändes smått sanslöst. Ur Stefans synvinkel var det förstås sagolikt att byta Sundsvall mot Sicilien och höja inkomsten tiofalt. I Italien blev det ett antal inhopp under våren men om resan i Rosanero tar slut redan nu finns säkerligen flera intressenter i Sverige.Sundsvall och Sirius är förstås alternativ där det senare erbjuder en högre tabellplacering, ett mer bollinnehavsinriktat spel och kanske en bättre plattform för att ta nya steg i karriären. Dessutom möjlighet att bo i Stockholm igen. Sundsvall däremot lär kunna erbjuda en saftigare lönepeng. Utöver dessa tror jag att fler lag är sugna på hans signatur och är exempelvis klubbar som Elfsborg , Häcken eller någon av Stockholmsklubbarna intresserade kommer det vara svårt för Blåsvart att få honom. Men visst vore Stefan Silva, som kreativ offensiv kraft som dessutom kan spela både nia och tia, en fin ersättare till Kingsley?- - - - - - - - - - - - - - -Malmö FF:s unge talang Svanberg samt Djurgårdens mittfältare Karlström har båda nämnts som aktuella för i första hand låneavtal. Det återstår att se. I övrigt lär Sirius fortsätta på inslagen väg och plocka spelare som imponerat i Superettan eller leftovers från lag i Allsvenskan för att senare förädla dem till bra Siriusspelare. Det ska bli intressant att se vad klubben väljer att göra.//Oskar Möller