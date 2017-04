Supportertemp inför premiären

Premiär imorgon och vi tar tempen på supportrar från respektive lag. Mindre än 24 timmar kvar och känslorna är överallt. Kom an då!



//Oskar Möller

Axel, infödd Uppsalabo och Blåsvart supporter med känslorna på utsidan.



Hej! Vem är du och hur länge har du varit ett



- Axel heter jag, för tillfället student samt född och uppväxt i Uppsala. Har i princip följt Sirius sedan 2009 då eder kära Sirius-skribent Oskar Möller tog med mig på en hemmamatch. Sirius torskade efter en dundertabbe av Daniel Fernberg, vilket satte tonen rätt bra för resten av den säsongen. Annat är det nu!



Hur är känslan efter försäsongen?



- Ändå bra tycker jag, med tanke på förutsättningarna. En insats i cupen som man definitivt inte ska skämmas för och överlag bra insatser på träningsmatcherna. Sarfo ser riktigt het ut, men skulle gärna se lite mer glöd på anfallsfronten än vad vi gjort under försäsongen.



Premiär på måndag. Hur går tankarna?



- ENORM pepp! Ser ut att bli upp emot 700 personer på bortaläktaren, vilket kommer bli fullständigt magiskt! Matchen tror jag blir riktigt tuff om Djurgården når upp till sin fulla potential inför rekordmånga i hemmapubliken, men om Sirius håller sig till sitt typiska bollförande spel och gör det med lite kyla så tror jag ändå att det kan bli jämnt!



Vad slutar matchen och vilka blir eventuella målskyttar?



- 1-1,



Carl. Stockholmsfödd vinnarskalle vars hjärta klappar för Stockholms Stolthet.



Hej! Vem är du och hur länge har du varit Djurgårdare?



- Jag heter Calle och har hållit på Djurgården så länge jag kan minnas. Jag är uppvuxen i Stockholm, mitt i Djurgårdsland, så jag kan inte minnas en tid jag inte varit Djurgårdare. Nu bor jag tyvärr i Uppsala.



Hur är känslan efter försäsongen?



- Det har varit lite upp och ned. I början tyckte jag försvarspelet satt fint, men då hade vi ju å andra sidan ingen anfallare i truppen så det blev inte så mycket mål. Cupen blev en missräkning kan man säga. Sedan dess har en hel del spelare kommit in. Bosse har ju gjort ett dunderjobb under transferfönstret och värvat riktigt fint. Nu när Engvall blev klar på slutet också så känns det klart bättre. Garba har också anslutit och jag tycker han verkar vara en riktig tank alltså. Jag har alltid varit svag för tunga anfallare, Jan Koller-typen. Garba har ju inte samma fysik förstås men känslan är densamma.



Premiär på måndag. Hur går tankarna?



- Väldigt nervöst, som det är alla år inför premiären. Jag är väldigt taggad men det känns jobbigt att möta ett lag med så gjutet grundspel som värvat klart tidigt och har spelat ihop laget. Djurgården har en aningen mer nykomponerad trupp. Men samtidigt tror jag ju alltid på vinst oavsett och ska vi vara med och utmana i toppen i år (som vi värvat för att göra) så är Sirius ett lag vi ska slå.



Vad slutar matchen och vilka blir eventuella målskyttar?



- Jag tror det slutar 3-1 till Djurgården. Vore magiskt om Källström får hänga en frispark. Sen tror jag Kerim Mrabti gör två. Vem som gör målet för Sirius vet jag inte men



Johann, supporterprofil och gjuten medlem i Siriuspodden Blåsvarta Baksmällan.



Hej, vem är du och hur länge har du varit Siriussupporter?



- Tja Oskar! Jag är en 29-åring som för tillfället inte är mycket annat än just ett Siriusfan! Otroligt svårt att tänka på något annat än premiären för tillfället. Siriusfan har jag varit sedan en kompis farsa tog med mig och nämnde kompis på en bandymatch typ 2001. Riktigt inbiten har jag varit i cirka 10 år.



Hur är känslan efter försäsongen?



- Det är alla känslor på en och samma gång som en känd Halmia-supporter sjöng. Det man kan säga är väl att känslan varit stegrande positiv. Ett tag var det så mycket skador att man höll på att tappa koncepten.



Premiär på måndag. Hur går tankarna?



- Kan inte sluta tänka på HUR det kommer kännas att se vårt lag komma ut till en allsvensk match? En vän skrev till mig igår: “tänk om jag börjar gråta?”. Typ så.



Vad slutar matchen och vilka blir eventuella målskyttar?



- Jag sa 0-0 i podden Blåsvarta Baksmällan där jag är en av panelisterna. Så får stå fast vid det!



Ludvig, Uppsalafödd Djurgårdare sedan många år tillbaka. Vägrar, som sig bör, byta Djurgårdshalsduken för en Blåsvart sådan trots senare tids framgångar.



Hej, vem är du och hur länge har du varit Djurgårdsanhängare?



- Tjenare! Ludvig heter jag och är har hejat på Djurgården sen 2000/2001 ungefär.



Hur är känslan efter försäsongen?



- För tillfället mår jag prima! Dock har det verkligen varit en varit en berg- och dalbana, både spelmässigt och silly season-mässigt. Men just nu känns det kanon, Super-Bo har precis spikat truppen och gjort ett näst intill perfekt fönster. Vi har vunnit de två sista träningsmatcherna och några av



Premiär på måndag. Hur går tankarna?



- Jag är nog mer taggad än vad jag någonsin varit på en premiär och jag är övertygad om att många Djurgårdare känner detsamma. Det ska bli magiskt att sitta på en förmodligen fullsatt Stockholmsarena och sparka igång



Vad slutar matchen och vilka blir eventuella målskyttar?



- Som obotlig pessimist kan man ju inte låta bli att måla upp skräckscenarion där Sirius gör 0-1 (säkert genom Jeppe Arvidsson) i 87:e minuten efter en bedrövlig match där inget stämmer för DIF. Men jag tror ändå på en 2-0 seger för Djurgården. Målskyttar blir



Axel Johansson, skribent på Siriusredaktionen här på Svenskafans.



Hej! Vem är du och hur länge har du varit Siriusanhängare?



- Tja, jag heter Axel Johansson och kommer från Uppsala. Jag har följt Sirius sedan 15 års ålder men med lite variande intensitetsgrad.



Hur är känslan efter försäsongen?



- Känslan efter försäsongen är att vi absolut har i Allsvenskan att göra. Med ett väldigt tryggt grundspel och en spelargrupp som agerar som ett bra kollektiv tror jag vi inte ska ha några problem att klara oss kvar. Den enda farhågan jag har är att de skador som förföljt laget ska följa med in i seriespelet. Och förhoppningsvis har stölden av lagets samtliga skor inte stört uppladdningen.



Premiär på måndag. Hur går tankarna?



- Det ska bli helt fantastiskt, jag har åkt upp från Malmö, där jag numera bor, för att se matchen. Det kommer bli en fantastisk inramning med på ett fullsatt Tele2.



Vad slutar matchen och vilka blir eventuella målskyttar?



2017-04-02 23:23:54

