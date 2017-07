Topplagstendenser på Sirius

Med en storspelade Joshua Wicks i målet lyckades Sirius med konststycket att vinna en jämn och tuff bortamatch utan att spela speciellt bra. Philip Haglund gör en ganska medioker insats men avgör matchen ändå. På nått sett har vi som nykomling nästan centimenterat våran plats på övre halvan.

31. Wicks – 53. Larson – 28. Skoglund – 24. Pehrsson – 218. Arvidsson – 423. Haglund – 320. Montiel – 2 (ut 90’)19. Gustavsson – 211. Nilsson – 290. Ogbu – 314. Sirelius – 1 (ut 59’)16. Andersson – 3 (in 59’)12. Kindlund – för kort tid för bedömning (in 90’)Det vi kan ta med oss från den första halvleken är de första 11 minuterna. För redan i den 12’ minuten gör Giffarna 1-0. CG misslyckas helt med en rensning och skänker bollen till Hallenius som skjuter. Wicks gör dagens första kanonräddning men J. Morsay kan enkelt stöta bollen i mål på returen. Första halvlek präglas av slarv i både passningsspelet och försvarsspelet. Hallenius kommer helt fri, men lyckas inte överlista Wicks som står för en enastående dubbelräddning. Först tar han skottet och lyckas sedan slänga sig och fånga in bollen framför fötterna på en framrusande Hallenius. Det är tack vare Wicks vi håller oss kvar i matchen och Tolle kommenterar hans insatts såhär till UNT ”Man behöver en bra målvakt emellanåt och han räddade oss när vi behövde det,”.Till den andra halvlek kommer Sirius ut med nyfunnet och spelar upp sig ordentligt. Giffarna tvingas rädda bollen på mållinjen med hjälp av en cykelspark direkt i inledningen av den andra halvleken. Efter 59’ minuter kliver Ian ut efter en sämre dag med hans mått mätt och inte istället kliver Johans Andersson. Sirius tar tag i sitt passningsspel och kontrollerar matchen mer. Så i den 72’ minuten klipper Jesper Arvidsson till på sin egen inläggsretur. Skottet är oväntat, då alla förväntade sig ett inlägg till, men det letar sig vid den främre stolpen. Moses får en chans precis efter kvitteringen men hans placerade skott går precis utanför. Samme Moses är också förgrundsfigur i segermålet. Det är han som tar tag i bollen i den 92’ minuten och driver på framåt mot tre stycken motståndare. På något sätt lyckas han med en DUBBELTUNNEL och tar sig förbi två av dem i ett kliv. Han tappar bollen, men Kindlund som är nyss inkommen tar den och avlossar ett skott. Rakt på täckande försvarare. Klockan tickar upp mot 93 minuter och det känns som att det var sista chansen. Men då från ingenstans kommer en frenetiskt löpande Philip Haglund och avslutar på volley, rätt i mål. Sirius har återigen vänt en match till seger i sista minuten och återigen är det Philip Haglund som sätter dit bollen.Jag blir inte riktigt klok på denna man, Philip Haglund. Under stora delar av matchen irriterar han mig otroligt mycket med sitt långsamma steg och sina många felpassningar. Rent instinktivt känns det inte riktigt som att han passar in i vårt spel. Vilket också poängterades av Blåsvarta Baksmällan i deras sillysnack inför säsongen. Men ändå är det just han som springer de där extra meterna i den 90’ minuten och sätter det avgörande målet. Det måste varit detta som Kim och Tolle såg hos honom när det värvade honom. Kanske måste jag snart omvärdera min åsikt om mr Haglund men då måste han bli bättre under 90 minuter. Fram till dess ser jag gärna att han blir inbytt och fortsätter att göra viktiga mål på tilläggstid.Nästa helg väntar ett nytänt AFC på Studenternas och jag ser väldigt mycket fram emot att se dem springa in i den blåsvarta väggen. Förhoppningsvis vinner vi med typ 4-0. // Axel