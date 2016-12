Transfermercato 2017

Truppen inför nästa år börjar ta form och här är mina kommentarer kring spelarna som anslutit och lämnat. Hittils fem in och tre ut.

In:- Diego Montiel (1995): Talangfull 21-åring som spelade vårsäsongen ordinarie i Dalkurd och mer sporadiskt under hösten, pga av att han var på väg bort månne? Hur som helst en offensiv mittfältare med bra tillslag och skott samt duktig på att driva boll. I och med Ante Erikssons korsbandsskada har Sirius spelat mestadels utan ”tia” under året men med Montiel och Ante tillbaka kan vi nog räkna med att 4-3-3 då och då kan bli 4-2-3-1 framöver. Jag kan tänka mig att även Kingsley kan spela som ”tia”. Skrivit på för tre år.- Joshua Wicks (1983): Superettan s bästa målvakt valde att följa med Sirius upp istället för AFC. Rutinerad amerikan som jag minns gjorde avgörande räddningar mot Sirius i båda mötena. Hade flest hållna nollor i serien och är rimligen en uppgradering på målvaktssidan. Är menad att vara den rutinerade keeper Benny aldrig blev. Kommer tampas med Lukas om förstaplatsen i mål och avtalet löper över säsongen 2017. Johan Eiswohld (1990): Mittfältare omskolad till mittback som lämnar ett degraderat, kaosartat Ängelholm för vackra Sirius de kommande två åren. Påstås besitta bra fötter och inneha god spelförståelse. Har spelat som mittback endast under föregående säsong, dessutom i ett lag som åkte ur. Lägg därtill den nivåhöjning allsvenskan innebär så känns Eiswohld kanske lite skakig som ordinarie innerback. Däremot bör det finnas stor utvecklingspotential, något som Thomas Lagerlöf betonar. Denna värvning känns inte riktigt gjuten är min spontana känsla. Men jag hoppas att jag blir motbevisad förstås!- Stefano Vecchia Holmquist (1995): BP-fostrad ytter som varit ordinarie i det Brommapojkarna som vann div 1 i år. Thomas Lagerlöf öser lovord över den unge mittfältaren som skrivit på för tre år: bolltrygg, bra 1-mot 1, god avslutare, bra servare vid fasta osv. Lär fortsätta utvecklas i blåsvart under Kim och Tolles ledning. Det hela låter som guld och gröna skogar men att gå från att vara bra i div 1 till att spela i Allsvenskan torde vara ett rejält steg att ta. För stort? Kanske. Men denna värvning doftar både nutid och framtid. Får Stefano den utveckling Tolle talar om bådar detta riktigt gott!- Daniel Jarl (1992): Mittback som trots sin hyfsat unga ålder hunnit representera ESK, Djurgården, Landskrona , AFC och som nu skrivit ett treårskontrakt med Sirius. Han är liksom Oscar Pehrsson vänsterfotad och innehar enligt Bergstrand goda ledaregenskaper, bra speluppfattning och en skön uppspelsfot. Utgör en tredje mittback som vi saknat sedan Nyström lämnade, även om både Skoglund och Larson gjort förtjänstfulla insatser i mittförsvaret då Pehrsson varit skadad. Men jarl borde rimligtvis vara stabilare och i och med detta är manskapet således numera även numerärt rustade.Förlängningar:- Oscar Pehrsson: Stöttepelare som sällan gör en dålig match. Fyller 29 nästa år och har varit ordinarie sedan han anlände 2013. Har skrivit på ett tvåårskontrakt med Sirius som förstås ville ha kvar sin vänsterfotade innerback. Niklas Busch Thor : Siriuskaptenen har skrivit på för ytterligare ett år och lär finnas i startelvan när serien drar igång. Höjde sig gradvis under säsongen och var riktigt bra under andra halvan av året. En ledare både på och utanför plan.- Lukas Jonsson: Gotlandsfödd 92a som petade Benny hela hösten och dessutom blivit något av en supporterfavorit. Förlängde efter mycket om och men med tre år och kommer ge nyanlände Wicks en tuff kamp om platsen i startelvan. Har hög utvecklingspotential och kan förhoppningsvis kan Lukas höja sig i Allsvenskan.Ut: Patrick Hopkins : Enligt mig ett riktigt tungt spelartapp. Har varit grym hela året och stått för bra insatser oavsett vilka han arbetat med i backlinjen. Dessutom tidigare vice-kapten. Trots att viljan fanns hos både klubben och Hopkins själv blev det ingen förlängning pga ekonomiska orsaker. Det känns märkligt att ett lag som vinner serien inte ens lyckas behålla sina befintliga spelare men jag får anta att han var för dyr i drift och plånboken för liten. Surt tapp och jag hoppas att någon av de nya backarna kan fylla rollen som fysiskt monster på samma sätt som vår vän från USA gjorde.- Moses Ogbu: Siriusikonens lån från J-Södra är över och Nigerianen återvänder dit efter uppehållet. Gjorde inte det avtryck man hade önskat i Sirius under hösten och hade svårt att ta en ordinarie plats. Har säkerligen ett mer lukrativt kontrakt med Jönköping som Sirius har svårt att matcha och lär därför förbli grönklädd snarare än blåsvart. Jag har svårt att se att Moses utgör en del av truppen 2017. Karim Fegrouch : En märklig värvning som det liksom inte blev något av. Signades i somras men fick aldrig arbetstillståndet godkänd och kunde därför inte bidra mer än med en bänkplats i den sista matchen för året. 34-årig marockan som klubben tydligen vill ha kvar i någon form – antingen som spelare eller i någon annan roll. Tveksamt om klubben har råd att ha fyra målvakter under kontrakt dock. Framtida målvaktstränare?Rykten ut:- Benny Lekström: Lyckades inte knipa startplatsen före Lukas och har efter alltför många skakiga insatser fått förklarat för sig att han inte längre är önskvärd i blåsvart. Hårt, men spelmässigt korrekt besked av klubbledningen kan jag tycka. Har inte övertygat och är alltså tillåten att se sig om efter ny klubbadress- Gustav Thörn: Den unge mittbacken har provtränat med VSK i div 1 och en flytt dit verkar inte vara otrolig. Hade bevisligen inte tränarnas förtroende i Superettan och lär knappast ha det i Allsvenskan. Kommer inte göra några framträdanden i blåsvart 2017.Truppen i nuläget:Målvakter: Benny Lekström, Lukas Jonsson, Joshua WicksBackar: Oscar Pehrsson, Johan Eiswohld, Daniel Jarl, Karl Larson Jakob Bergman , Gustav ThörnMittfältare: Kim Skoglund Christer Gustafsson , Niklas Busch Thor, Oscar Kindlund, Kyria Kambusi, Ante Eriksson, Diego MontielYttrar: Johan Andersson Ian Sirelius , Alexander Nilsson, Stefano Vecchia Holmquist, Kingsley Sarfo Forwards: Ante Björkebaum, Dragan Kapcevic Känslan är att klubben försökt värva in yngre förmågor som ska vävas samman med den stomme Sirius byggt sina framgångar på sedan Kim och Tolle tillträdde: Karl Larson, Oscar Pehrsson, Kim Skoglund, CG, Ian Sirelius, Ante Björkebaum, Moses Ogbu mm. Montiel, Vecchia, Jarl, Sarfo, Andersson, Jonsson och Bergman är de flesta markant yngre än ovan nämnda spelare. Vi får se om den nytillkomna generationen kan utgöra lagets ryggrad framöver.Fem spelare in och tre ut än så länge. Tack vare skickliga spelare och ledare har många kunnat spela på olika positioner i år vilket har täckt över mycket av hur tunn truppen faktiskt såg ut ett tag. Men med Ante E tillbaka samt några fler spelare in breddar klubben truppen samtidigt som man får in både spets och framtid. Överlag känns fönstret positivt.Någon ytterligare transfer åt något håll lär det bli innan fönstret stänger. Tills vidare, god fortsättning!//Oskar Möller