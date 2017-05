AIK-Göteborg inställd pga matchfixingförsök

Spelare ska ha erbjudits pengar och hotats för att underprestera.

En AIK-spelare uppvaktades i tisdags av en misstänkt så kallad matchfixare som erbjöd honom en stor summa pengar.Med förtäckta hot krävde fixaren i gengäld att spelaren skulle underprestera i kvällens allsvenska bortamatch mot IFK Göteborg."Det här är en mycket allvarlig attack mot svensk fotboll och det kommer vi aldrig, aldrig att acceptera", säger Håkan Sjöstrand, Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare.Därför beslutade SvFF att ställa in kvällens match.Källa SvFF/Fogis AIK Fotbolls officiella hemsida informerar om händelseförloppet som ledde fram till den inställda matchen i kväll."När SvFF sent igår kväll informerades om det inträffade kontaktades berörda parter - polisen, AIK, IFK Göteborg och Svensk Elitfotboll. Därefter beslutade Svenska Fotbollförbundet att ställa in kvällens planerade match, vilket samtliga berörda parter ställde sig bakom. Polisen har inlett en förundersökning."***"Jag är glad att spelarna i AIK har vågat berätta och att vi har fått bra stöttning av Polisen. Det här ett kvitto på när samverkan fungerar som bäst", säger riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson via ett utskickat pressmeddelande.