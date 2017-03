Över 2000 supportrar svarade på enkäten som låg uppe på SvenskaFans och FotbollDirekt under förra veckan. Allsvenskan var i fokus och det bjöds på en hel del intressanta svar på allt mellan himmel och jord.

Här är samtliga frågor med svar:1. Kim Källström 37% (Från GRA till DIF).2. Jiloan Hamad 28% (Från HOF till HIF).3. Kristoffer Olsson 9% (Från FCM till AIK).Simon Thern (Från HEE till AIK), Lasse Nielsen (Från GEN till MFF), Alex Dyer (Från ÖFK till IFE).1. Alexander Isak 60% (Från AIK till BVB).2. Michael Olunga 23% (Från DIF till GIU, Kina).3. Viktor Claesson 7% (Från IFE till KRA, Ryssland).Erik Israelsson (Från HIF till ZWO, Holland), Enoch Kofi Adu (Från MFF till AKH, Turkiet), Lars Saetra (Från HIF till BOA, Kina).1. Kim Källström, DIF. 28%2. Jiloan Hamad, HIF. 11%3. Alexander Farnerud, BKH. 10%Markus Rosenberg (MFF), Rasmus Elm (KFF), Paulinho (BKH).1. Graham Potter (ÖFK). 56%2. Rikard Norling (AIK). 13%3. Özcan Melkemichel (DIF). 7%Jakob Michelsen (HIF), Alexander Axén (ÖSK), Jens Gustafsson (NOR).1. Özcan Melkemichel (DIF). 26%2. Magnus Pehrsson (MFF). 14%3. Jörgen Lennartsson (IFK). 12%Jakob Michelsen (HIF), Pelle Olsson (AFC), Peter Swärdh (KFF).1. Karl Holmberg (NOR). 17%2. Paulinho (BKH). 14%3. Alhassan A Kamara (BKH). 13%Saman Ghoddos (ÖFK), Sebastian Andersson (NOR), Marcus Rosenberg (MFF).1. Nej (60%).2. Ja (40%).1. Ja (85%).2. Nej (15%).1. Tele2 Arena, Stockholm. 42%2. Swedbank Stadion, Malmö. 27%3. Friends Arena, Solna. 9%Gamla Ullevi (Göteborg), Östgötaporten (Norrköping), Guldfågeln Arena (Kalmar).1. Friends Arena, Solna. 32%2. Tunavallen, Eskilstuna. 14%3. Studenternas, Uppsala. 12%Tele2 Arena (Stockholm), Örjans Vall (Halmstad), Stadsparksvallen (Jönköping).1. Hammarby IF. 37%2. Djurgårdens IF. 25%3. Malmö FF. 13%AIK, IFK Göteborg, IFK Norrköping.1. Mohammed Al-Hakim, Köping. 43%2. Jonas Eriksson, Sigtuna. 40%3. Stefan Johannesson, Täby. 6%Bojan Pandzic (Göteborg), Glenn Nyberg (Borlänge), Martin Strömbergsson (Gävle).1. Ja (81%).2. Nej (19%).1. Nej (68%).2. Ja (32%).1. Ja (68%).2. Nej (32%).1. Johan Persson, HIF. 22%2. Alexander Faltsetas, BKH 17%.3. Markus Rosenberg, MFF. 15%Sebastian Eriksson (IFK), Emmanuel Frimpong (AFC), Daniel Sjölund (NOR).1. Malmö FF. 48%2. AIK. 14%3. Djurgårdens IF. 10%BK Häcken, IFK Norrköping, Östersunds FK.1. AFC Eskilstuna. 40%2. Halmstads BK. 18%3. IK Sirius. 14%GIF Sundsvall, Hammarby IF, Jönköpings Södra IF.