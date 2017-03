Inför Allsvenskan: Plats 10

Vi fortsätter klättringen uppåt.

Lag: Kalmar FFArena: Guldfågeln ArenaFörra årets placering: 6Tränare: Peter SwärdKapten: Rasmus ElmHar några av seriens absolut bästa spelare, framförallt på mittfältet, men det känns ändå som att man inte riktigt är nära de absoluta topplagen. Stark och bred trupp, men kanske saknas det kvalitet i framförallt anfallet men också försvaret. Peter Swärdh har väl heller aldrig visat att han är tillräckligt bra för att leda ett topplag.Men det finns pusselbitar här för att bygga något riktigt, riktigt fint och börjar det falla på plats kan det bära långt. Riktigt långt. Möjligheterna med spelare som Elms, Hallbergs och Ismael är enorma.- Försäsongen innehöll två faser. Ett matchläger på La-Manga där tre matcher genomfördes, utan någon vinst. Cupspelet slutade redan efter gruppspelsfasen då KFF åkte ur redan där. Det som har varit bra är att de yngre spelarna som Svante Ingelson och Herman Hallberg visar framfötterna och en god vilja att vilja slåss om startplatserna. Det som kan klassas som sämre, är att målskyttet har varit lägre än förväntat.Värvningar: Melker Hallberg in på lån.Förluster: Henri Anier ut som bosman.- Truppens bredd är något som ska tas på allvar, detta trots styrelsens vilja att minska truppens storlek. Man har mest folk att ta av på mittfältet på backsidan. Dock saknas en målskytt. Vi har de senaste åren inte haft en spelare som gjort mestadels utav målen, utan dessa har varit uppdelade på många olika spelare. Man har försökt stärka upp frånfallet av Marcus Antonsson med Måns Söderqvist som återkom i slutet på föregående säsong. Det ska bli extra roligt att följa utvecklingen kring Svante Ingelsson . En ung spelare som ärvt Rasmus Elms enorma inkast och fina passningsfot.Som Kalmar FF:trogen så har förväntningarna de senaste säsongerna sinat. En alltför låg lägstanivå har spökat under de senaste säsongerna. Laget kan absolut överraska men drömmar om Europaplatser bör ses som bättre än förväntat om så blir fallet. Med närhet till kvalspel 2015, och nosande på Europaplatser under 2016 så är lagets säsong en allt annan än självklarhet. Kraven är att behålla den fina form man visade under hösten 2016. Spelare som Måns Söderqvist och David Elm måste ta tag i taktpinnen och peta in de bollar som mittfältet serverar. Ett realistisk mål bör vara en placering mellan 5-8.Vem blir årets skyttekung hos er: Måns SöderqvistVem blir årets buse hos er: Viktor Elm Vem blir er viktigaste spelare: IsmaelVem står för årets genombrott hos er: Svante IngelssonVem är det mest troligt att ni säljer i sommar: IsmaelVem är Allsvenskan s bästa spelare? Rasmus ElmVem blir Allsvenskans skyttekung? Heniok GoitomAIKIFK GöteborgMalmö FFIFK NorrköpingDjurgårdenElfsborgÖrebroKalmar FFBK HäckenHammarbyÖstersundHalmstadJönköping SGIF Sundsvall SiriusAFC UnitedNedräkningstabellen är baserad på hur skribenter på SvenskaFans har röstat. Det är alltså både det lagen presenterar här, och individuella röster från skribenter.