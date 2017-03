Inför Allsvenskan: Plats 11

Vi blickar uppåt i tabellen.

Lag: Hammarby IFArena: Tele2 ArenaFörra årets placering: 11:aTränare: Jacob MichelsenKapten: Kennedy BakircioglüHammarby satsar med ny tränare och värvningar som Jiloan Hamad, men det är frågan om man, i år åtminstone, tar speciellt många steg framåt jämfört med de senaste åren. Det finns kvalitet i laget, i bland annat nämnde Hamad och Saevarsson, men det är för tunnt och framförallt anfall och backlinje ser inte ut att kunna mäta sig med lagen på övre halvan under en hel säsong.Samtidigt ska det givetvis inte underskattas att man har ett av de bästa publikstöden och det kan ge råg i ryggen om det börjar gå bra. Kanske är Michelsen frälsaren med framtidens fotboll som de så länge pratat om.- Bajens försäsong har kantats av mycket skador och sjukdomar, blandat spel och experimenterande med spelsystem. Laget inledde säsongen med ett träningsläger på Gran Canaria, där laget bland annat mötte La Liga -laget Las Palmas i en träningsmatch (förlust 2-0). Inför Svenska cupen spelades totalt fem träningsmatcher där bara en av dessa resulterade i vinst.Inför den inledande matchen i Svenska cupen, mot Nyköpings BIS, hade spelet i matcherna varit varierat. En bra halvlek följdes ofta upp av en mindre bra, eller vice versa. Detta var också något som genomsyrade cupens gruppspel där Bajen tillslut hamnade tvåa bakom obesegrade Östersunds FK.Ljusglimtarna under försäsongen har varit få, men några spelare som har stuckit ut i positiv bemärkelse. Prestigevärvningen Jiloan Hamad har varit oväntat bra och är klasser bättre än resterande i Hammarbys trupp. Av allt att döma kommer Hamad vara en nyckelspelare för Bajen under säsongens gång och för lagets del är det fundamentalt att han håller sig skadefri. I övrigt har Birkir Saevarsson visat att han fortfarande är en av seriens bästa ytterbackar och spjutspets Pa Dibba har visat god målform i både träningsmatcher och cupspel.Under försäsongen har många frågeteckens väckts angående hur laget egentligen vill spela. Spelsystem har blandats friskt och variationen långbollar kontra kortpassningsspel gör det svårt att urskilja några specifika linjer i Bajens spel. Förhoppningsvis är detta både något som sitter och syns bättre i bortapremiären mot IFK Norrköping den andra april.Värvningar (spelare):Jiloan HamadSerge-Junior Martinsson NgoaliBjörn PaulsenGershon KoffieMads Fenger (ansluter till truppen i sommarfönstret)Marcus Degerlund (uppflyttad från U19-laget)Värvningar (ledare):Jacob MichelsenFörluster (spelare):Oliver Silverholt (på lån till Varberg säsongen ut)Erik IsraelssonLars SaetraAlexIan SmithFörluster (ledare):Nanne BergstrandMats JingbladPatrik HanssonClaes Hellgren- Precis som när Nanne Bergstrand tog över ansvaret i Hammarby inför 2014, så har Jacob Michelsen betonat att han vill ha en mindre trupp för att kunna släppa fram yngre talanger. Nuvarande trupp är inte färdigställd och förstärkningar behövs, främst i backlinje- och anfallsled.Vänsterbacksalternativen i truppen är direkt svaga och där behövs nyförvärv innan säsongen drar igång. Mittbackspositionen ser också bristfällig ut och mittbacksförvärvet Björn Paulsen har inte imponerat och dessutom tagit plats som mittfältare snarare än mittback. Att nya mittbacken Mads Fenger ansluter först i sommarfönstret känns frustrerande och Bajens defensiv ser direkt svag ut, bortsett från Saevarsson.Anfallsspelet har visserligen fungerat bra men längst fram är det bara Pa Dibba som producerat poäng. Substituten bakom håller inte kvalité nog och en ny anfallare kontrakteras för att hjälpa både Dibba och mittfältet bakom med poängskörden framåt.Vi supportrar har under de senaste åren fått vänja oss vid svar som: ”Det är viktigt med tålamod”, ”Detta är ett långsiktigt projekt”, på frågor rörande förväntningar inför säsong. Så verkar även bli fallet i år, då både tränare Michelsen och spelarna i truppen talar om tålamod som ett ledord för att så småningom lyckas ta kliv uppåt i tabellen.Förväntningarna från fans kan knappast vara högre ställda kontra tidigare år, även om högre krav vill ställas på spelartrupp och ledning. Truppen är ny och knappast bättre än förra året, vilket det stundtals dåliga spelet på försäsongen också indikerar. Att kunna ställa högre krav och förväntningar på hela föreningen i stort är något som Bajens fans längtar efter, men det är knappast aktuellt i år, förutsatt att inga stora värvningar landas under transferfönstrets sista dagar.Vem blir årets skyttekung hos er: Pa DibbaVem blir årets buse hos er: Mats Solheim Vem blir er viktigaste spelare: Jiloan HamadVem står för årets genombrott hos er: Leo BengtssonVem är det mest troligt att ni säljer i sommar: Joseph Aidoo Vem är Allsvenskan s bästa spelare? Kim KällströmVem blir Allsvenskans skyttekung? Alhassan Kamara 1. Malmö FF2. AIK3. BK Häcken4. Östersunds FK5. IFK Norrköping6. IF Elfsborg 7. IFK Göteborg8. Örebro SK9. Hammarby IF10. Kalmar FF11. Djurgårdens IF12. IK Sirius FK13. Jönköpings Södra14. GIF Sundsvall 15. AFC Eskilstuna16. Halmstads BKNedräkningstabellen är baserad på hur skribenter på SvenskaFans har röstat. Det är alltså både det lagen presenterar här, och individuella röster från skribenter.