Inför Allsvenskan: Plats 13

Vi är uppe på säker mark.

2017-03-28 07:00:00

Lag: Sirius Arena: Studenternas IPFörra årets placering: 1a ( Superettan Tränare: Kim Bergstrand , Tomas LagerlöfKapten: Niklas Busch Thor Uppsalabygget fick till slut utdelning och det var inte många som inte imponerades av Sirius serieseger. Kim Bergstrands framgångar som Siriustränare bygger mycket på att laget vårdar bollen själva och ligger rätt i presspelet när man inte har bollen. Det finns flera spelare som ser ut att vara gedigna på den här nivån, men sen behövs ju också lite spets för att göra det bra och det är frågan om man har. Det kommer bli ett läckert år för Sirius bara genom att få spela i Allsvenskan , men det är inte en nykomlingen som kommer be om ursäkt för att de är där. Sirius är redo. Räcker det?- Försäsongen har blivit sönderhackad och svårbedömd pga alla de skador laget ådragit sig. Philip Haglund har inte kunnat spela alls exempelvis. Blåsvart har annars stått för stadiga prestationer mot allsvenskt motstånd trots skadesituationen och stod för ett fint gruppspel i Svenska cupen.Träningslägret i Spanien var sådär enligt tränarna, med för utspridda spelarboenden samt för tajt matchande för en tunn trupp. Att Sirius spelat jämnt med flera startspelare borta bådar gott. Annars svårt att sia om hur laget står sig inför Allsvenskan.Spelare in:90. Moses Ogbu – 26 år Spelade i Sirius 2010 - 2015, men även under halva fjolårssäsongen, fast då på lån från Jönköping Södra. Hans permanenta återkomst till Sirius uppskattas starkt och med tanke på skadeläget i truppen kom värvningen väldigt lägligt. Med sin fysiska närvaro och driv kommer Moses fortsätta vara en viktig spelare för Sirius.31. Joshua Wicks – 34 år Den excentriske målvakten har plockats in från AFC och har bara under försäsongen seglat upp som en framtida publikfavorit på Studenternas. Med sina galna utspel på och utanför planen har Joshua snabbt blivit en naturlig del av Sirius. Ska tillsammans med Lukas Jonsson tävla om platsen som förstemålvakt.23. Philip Haglund – 30 år Har hittills varit skadad och inte kunnat spela en enda minut. Därför svårt att säga vad han kan tillföra, men har stor Allsvensk rutin vilket är bra.22. Stefano Vecchia – 22 år Har värvats från Brommapojkarna där han var med och lyfte upp laget till Superettan igen. Tränarna har lovordat yttern för sin bolltrygghet och sin goda förmåga i 1 mot 1 situationer. Återstår att se om steget från division 1 till Allsvenskan blir för stort. Har dock under försäsongen sett väldigt lovande ut.20. Diego Montiel – 22 år Den offensiva mittfältaren kommer till Sirius från Dalkurd med en fjolårssäsong med varierande speltid. Har under försäsongen klivit fram och visat framfötterna på ett väldigt fint sätt och har möjlighet att växa ut till en viktig kugge i Sirius anfallsspel.6. Johan Eiswohld – 27 år Har tillsammans med Oscar Pehrsson bildat mittbackspar under försäsongen. Nyfärvärvet från Ängelholm kommer från en kaosartad fjolårssäsong men har hittills bidragit med fina fötter och en bra spelförståelse. Dock lite frågetecken på hans fysiska närvaro och om han klarar av tempot i Allsvenskan.5. Daniel Jarl – 25 år Ytterligare ett nyförvärv från AFC. Den 25 årige mittbacken är stark på huvudet och har enligt tränare Bergstrand goda ledaregenskaper. Var under 2016 en av AFC:s bättre spelare och hoppas kunna bli det i Sirius också. Har tyvärr under försäsongen varit skadad som många andra i laget.Spelare ut:Gustav Thörn – 20 år Mittbackstalangen har lånats ut till Sandviken i division 1 för att få kontinuerligt med speltid. Förhoppningsvis kan han komma tillbaka efter säsongen och förstärka laget inför nästa år.Patrick Hopkins – 29 år Tidigare vicekapten som ej fick förlängt på grund av ekonomiska problem. Hopkins har varit väldigt viktig i Sirius under de tre säsonger som han spelat för Sirius. Väldigt tråkigt att det inte gick att lösa nytt kontrakt och han kommer bli saknad på Studenternas.Karim Fegrouch – 35 år Den 35-årige marockanen gjorde inga stora avtryck i Sirius. På grund av trassel med arbetstillstånd var hans enda insats i Sirius att värma en bänkplats under säsongens sista match.- På grund av tonvis av skador under försäsongen har alla nya spelare inte fått möjlighet att visa upp sig. Men de matcher som har spelats med den skadeskjutna truppen har varit väldigt lovande. Alla nya killar som har spelat har verkat passa perfekt in i Sirius spelidé och om alla får vara frisk och hela kommer truppen att vara av fullt godkänd Allsvensk kvalité.Att se Blåsvart mäta sig med de bästa i landet är bara det något som var Siriussupporter ser fram emot med spänd förväntan. Några särskilda krav vet jag inte om jag känner men förväntningen är att Sirius ska fortsätta spela sitt vägvinnande spel och förhoppningsvis lösa nytt kontrakt, något som jag tror laget är kapabla till. Med en frisk trupp tycker jag man kan förvänta sig att undvika jumboplatserna.Vem blir årets skyttekung hos er: Det borde stå mellan Dragan och Ante Björkebaum och då gissar jag Ante B.Vem blir årets buse hos er: Josh Wicks är tidigare känd som buse men hittils har CG tagit sig an det tuffa spelet på mittfältet på ett bra sätt. Lär leda till många gula. CG årets buse.Vem blir er viktigaste spelare: Laget är främst ett kollektiv utan riktig stjärnglans men Kingsley Sarfo är oersättlig.Vem står för årets genombrott hos er: Stefano VecchiaVem är det mest troligt att ni säljer i sommar: Kingsley SarfoVem är Allsvenskans bästa spelare? Kim KällströmVem blir Allsvenskans skyttekung? Alhassan Kamara Malmö FFNorrköpingÖstersundAIKHäckenElfsborgDjurgårdenIFK GöteborgHammarbyJönköpings IFÖrebro SKIK SiriusKalmar FFGIF Sundsvall AFC EskilstunaHalmstadNedräkningstabellen är baserad på hur skribenter på SvenskaFans har röstat. Det är alltså både det lagen presenterar här, och individuella röster från skribenter.