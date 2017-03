Inför Allsvenskan: Plats 14

Vi har hittat upp till kvalplatsen.

0 KOMMENTARER 503 VISNINGAR 0 KOMMENTARER503 VISNINGAR ULF "RAULOLLE" NILSSON

ulf.nilsson@svenskafans.com

2017-03-27 15:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Svensk Fotboll

Svensk Fotboll

2017-03-27 15:00:00

Svensk Fotboll

2017-03-27 12:00:00

Svensk Fotboll

2017-03-27 07:00:00

Svensk Fotboll

2017-03-21 14:00:00

Svensk Fotboll

2017-02-21 10:00:00

Svensk Fotboll

2017-02-20 21:00:00

Svensk Fotboll

2017-02-09 10:53:00

Svensk Fotboll

2017-02-08 11:06:00

Svensk Fotboll

2017-01-06 11:50:00

Svensk Fotboll

2016-12-25 08:00:00

ANNONS:

Lag: Halmstads BK Arena: Örjans vallFörra årets placering: 3:a i Superettan . Upp via kval.Tränare: Jan JönssonKapten: Fredrik Liverstam Tog sig upp efter ett väldigt starkt kval mot Helsingborg , men nu är det ett annat läge. Från topplag i Superettan till förmodat bottenlag som krigar för att hänga kvar hela säsongen. Laget är inte alls tokigt och man har spelartyper som passar till Janne Jönssons sätt att spela. Ivo Pekalski kommer bli oerhört viktig med sin rutin och potentiellt enormt höga kvalitet. Frågan är dock om ens HBKs bästa sida räcker för att hänga kvar.- Helt OK. Segrar mot Supererettanlagen och nedflyttade Falkenberg . Poäng mot Östersund och Elfsborg men stjärnsmäll mot Norrköping och svag insats mot Vänersborg i cupen. Känns ändå som om man utvecklat spelet och offensiven. Defensiven har också sett OK ut bortsett från Norrköpingsmatchen.Värvningar: Nikolai Alho (HJK Helsingfors), Kosuke Kinoshita (FC Homburg) Aboubakar Keita (FC Köpenhamn) och Mads Roerslev Rasmussen (FC Köpenhamn)Förluster: Rasmus Wiedesheim-Paul (Landskrona Bois, lån), Stojan Lukic (Örgryte), Antonio Rojas (Kristianstad), (Kristoffer Fagercrantz (avslutar karriären), Adrian Hallsö (IS Halmia), David Struski Persson (Tvååkers IF)- Som oftast ganska stillsamt på värvningsfronten för HBK. Väldigt försiktiga med pengarna och vill att de som tillkommer verkligen ska spetsa truppen. Både Alho och Kinoshita har sett bra ut på försäsongen och ser ut att kunna bli lyckade nyförvärv. Någon/några rutinerade förvärv ytterligare hade varit önskvärt för det unga laget.- Krav: att hålla sig kvar. Förväntningar/hopp att man får ihop spelet/lagbygget ytterligare och kan röra sig upp emot en mittenplats.Vem blir årets skyttekung hos er: Fredrik OlssonVem blir årets buse hos er: Inte en aning faktiskt. Känns väldigt magert på busfronten nu sedan Fredrik Liverstam ”slipat till sig” senaste åren. Får väl dra till med Nikolai Alho som drog på sig två gula senast mot Trelleborg , haha.Vem blir er viktigaste spelare: Fredrik LiverstamVem står för årets genombrott hos er: Kosuke KinoshitaVem är det mest troligt att ni säljer i sommar: Sead Haksabanovic Vem är Allsvenskan s bästa spelare? Kim KällströmVem blir Allsvenskans skyttekung? Kalle Holmberg AIKHäckenÖstersundNorrköpingMalmöÖrebroGöteborgElfsborgDjurgårdenHalmstadKalmarHammarbySiriusAFCSundsvallJönköpingNedräkningstabellen är baserad på hur skribenter på SvenskaFans har röstat. Det är alltså både det lagen presenterar här, och individuella röster från skribenter.Vi har hittat upp till kvalplatsen.Efter jumboplatsen är det nu dags för nästa plats som innebär direkt degradering.Det är dags för den årliga nedräkningen inför den allsvenska starten och vi börjar på plats 16....Svara på 18 frågor om Allsvenskan i vår enkät så är du med i utlottningen av SvenskaFans-tröjor.Kalle Dahlberg berättar om läget hos regerande mästarna.Håkan Ericsson hos nykomlingen Halmstad berättar om läget.Joakim Johansson berättar hur det ser ut i Borås.Per Ohlsjö i Örebro ger oss läget i ÖSK.Under fredagen fastställdes omgång 2-21 i Allsvenskan.Vi fick ett snack med Carl Angerborn på Himmelriket för lite diskussion om den gångna säsongen.