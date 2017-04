Inför Allsvenskan: Plats 2

Dags för stora silvret!

Lag: AIKArena: Friends ArenaFörra årets placering: TvåaTränare: Rikard Norling Kapten: Nils-Eric Johansson AIK har rustat för guld. Redan förra året började Norling få ordning på laget som gjorde att man såg ut som ett potentiellt guldlag. Sen hände mycket med truppen. Mycket bra spelare kom in, men det går heller inte att blunda för att mycket kvalitet försvann. Frågan är hur Norling får ordning på det nya laget. Mittfältet ser mer spelskickligt ut, men kommer de vinna boll i tillräcklig utsträckning? Anfallarna ser gedigna ut, framförallt bredden, men håller de Isak, Obasi-klass? Linnér ser pigg ut i målet, men är han mogen för 30 omgångar hos en guldkandidat?Truppen finns. Kraven finns. Mycket talar för att AIK är med och slåss hela vägen.- Försäsongen har varit lite upp och ned. AIK vann sin grupp i cupen, men blev därefter utslagna av Häcken i kvartsfinalen. Defensiven ser fortsatt stabil ut och Oscar Linnér har övertygat i rollen som förstemålvakt. Offensivt finns det fortfarande frågetecken som behöver rätas ut. Eero Markkanen och Denni Avdic har haft svårt att få in bollarna i mål och ser inte ut som startspelare i premiären. Det ligger stor press på Henok Goitom och Sulejman Krpic att leverera från start. På mittfältet råder stor konkurrens, och det ska bli intressant att se hur Rikard Norling väljer att formera laget i premiären. Simon Thern har imponerat och kan bli ett stort utropstecken under året.Värvningar: Jesper Nyholm , Simon Thern, Kristoffer Olsson, Stipe Vrdoljak , Henok Goitom och Sulejman KrpicFörluster: Alexander Isak, Dickson Etuhu, Ebenezer Ofori, Patrik Carlgren, Chinedu Obasi, John Chibuike, Ahmed Yasin och Jos Hooiveld- AIK har tappat många tongivande spelare. Samtidigt har Björn Wesström gjort ett bra jobb med att ersätta förlusterna. Oscar Linnér ser ut att kunna axla Patrik Carlgrens roll som förstemålvakt. Kristoffer Olsson är förmodligen den bästa möjliga ersättaren AIK kunde hitta till Ebenezer Ofori, samtidigt som Simon Thern kommer spetsa till konkurrenssituationen ytterligare på mittfältet. Stipe Vrdoljak är hämtad för att konkurrera med Patrick Kpozo på vänsterkanten. I anfallsväg råder fortfarande vissa tveksamheter. Alexander Isak och Chinedu Obasi var seriens bästa anfallspar under hösten och känns närmast oersättliga. Mycket hänger på att Henok Goitom kan leverera som i sin senaste AIK-sejour. Vid sin sida kommer Goitom att ha Sulejman Krpic. Bosniern debuterade i träningsmatchen mot Sirius och nätade direkt.Förväntningarna inför säsongen är stora. AIK var Allsvenskan s bästa lag under hösten och förväntas nu prestera på samma nivå under en hel säsong. Det här är ett lag som ska gå för guldet. I Europaspelet ser AIK i dagsläget ut att bli seedade i den tredje rundan i kvalet till Europa League , vilket skulle innebära en större chans än tidigare att ta sig in i gruppspelet.Vem blir årets skyttekung hos er: Henok GoitomVem blir årets buse hos er: Sulejman KrpicVem blir er viktigaste spelare: Henok GoitomVem står för årets genombrott hos er: Oscar LinnérVem är det mest troligt att ni säljer i sommar: Sauli VäisänenVem är Allsvenskans bästa spelare? Alexander FarnerudVem blir Allsvenskans skyttekung? Alhassan Kamara 1. AIK2. Malmö FF3. BK Häcken4. IFK Norrköping5. Östersunds FK6. IF Elfsborg 7. Kalmar FF8. IFK Göteborg9. Örebro SK10. Djurgårdens IF11. Hammarby IF12. Jönköpings Södra13. IK Sirius14. GIF Sundsvall 15. Halmstads BK 16. AFC UnitedNedräkningstabellen är baserad på hur skribenter på SvenskaFans har röstat. Det är alltså både det lagen presenterar här, och individuella röster från skribenter.