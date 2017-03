Inför Allsvenskan: Plats 3

Vem tar hem lilla silver?

Lag:BK HäckenArena: Bravida arenaFörra årets placering:Tia.Tränare: Mikael Stahre Kapten: Rasmus Lindgren.Häcken är återigen med på allvar och är ett lag som vill fightas om medaljerna - kanske till och med den allra ädlaste. För nog finns det mer kvalitet i laget nu än kanske någonsin förr och dessutom har man spridit ut kvaliteten bättre än förr om åren. Nu finns det allsvensk spets i såväl backlinje, mittfält som anfall och dessutom en gammal guldtränaren i Stahre.Som vanligt finns det dock en hel del orosmoln för Häckens guldambitioner. Duger målvakterna? Är backlinjen tillräckligt bra om man bortser från Lindgren? Orkar Farneruds kropp en hel säsong? Är Paulinho fri från sina skadebekymmer? Osv osv.. Klaffar allt kan det bli kul på Hisingen i år. Kanske till och med en guldkantad tillvaro.- Mikael Stahre har tagit över efter att Peter Gerhardsson tränat laget under åtta säsonger. Gerhardsson förde Häcken förra året till ett historiskt cupguld. Säsongen 2012 var sånär att sluta med ett historiskt SM-guld, men silvret var klubbens bästa placering i allsvenskan genom tiderna. Peter Gerhardsson är klubbens mest framgångsrike tränare och kommer alltid att vara en legendar.– Det som har varit bra är att Mikael Stahres ankomst lett till att föreningen, supportrarna och spelarna ser nytt ljus. Stahres spelidé skiljer sig en del från Gerhardssons och det har hittills under försäsongen sett lovande ut. Nu åkte laget ur Svenska cupen mot ett starkt Östersund, men tendenserna under försäsongen inger hopp.– Det som varit mindre bra är att försvarsspelet inte är av samma klass som offensiven. Visserligen ser det bättre ut, men markering- och positionsspelet vid fasta situationer har en hel del brister. Det ska bli intressant att se vad nyförvärvet Juhani Ojala kan tillföra. Häcken har under flera säsonger haft svårigheter i luftspelet. Där ser jag att Mikael Stahre var en del att jobba med.Värvningar: Erik Friberg , Juhani Ojala, Jonathan Rasheed , Jakob Lindström, David Engström, Shkodran Maholli, Chisom Egbuchulam, Daleho Irandust (uppflyttad), Alexander Faltsetas.Förluster: Martin Ericsson, Demba Savage , Rasmus Schuller, John Owoeri , Niclas Andersén, Alexander Nadj, René Makondele, Baba Mensah.- Enbart positiva förändringar. Spelarförlusterna har täckts upp av på förhand smarta värvningar. Det är alltid tungt att tappa en allsvensk skyttekung i John Owoeri, men med "Crespo", Shkodran Maholli och Chisom Egbuchulam finns bredd och spets.– Kulturbärarna Martin Ericsson och René Makondele har lämnat. Men nyförvärven Erik Friberg och Alexander är kvalitéspelare och jag tycker att det finns anledning att vara nöjd. Jag avvaktar med att uttala mig om värvningarna av David Engström och Juhani Ojala.- Det var längesedan jag såg Häcken så balanserat. Målvakten Peter Abrahamsson håller högsta allsvenska klass. Lagkapten Rasmus Lindgren har med sig ovärderlig rutin från spel i Holland och är en naturlig ledare. När nu Mikael Stahre börjat få laget att arbeta mer som en "helhet" bådar det gott för att vi även under säsongens gång ska få ett se Häcken-försvar med högre lägstanivå.– Mångsidige Erik Friberg, slitvargen Alexander Faltsetas och numera mer offensive Mohammed Abubakari . Spetsat med den offensiva dynamittrion, Alexander Farnerud, Paulinho och Alhassan "Crespo" Kamara öppnar för många roliga matcher.– Häcken som föreningen pratar för första gången öppet om att vinna SM-guld inom fem år. Att man nu spänner bågen hela vägen ger spelare, ledare och supportrar en tydlig och kravfylld målsättning att uppnå. Allsvenskan är som vi alla vet ett enda stort getingbo, men förväntningar på ett lag med en tidigare guldtränare, varvat med en trupp som andas kvalité rakt igenom, kan inte vara annat än medalj.– Drömmen är guld, men kravet för att säsongen 2017 ska bedömas som godkänd är topp-3.Vem blir årets skyttekung hos er: Alhassan "Crespo" Kamara.Vem blir årets buse hos er: Alexander Faltsetas.Vem blir er viktigaste spelare: Peter Abrahamsson.Vem står för årets genombrott hos er: Gustav Berggren Vem är det mest troligt att ni säljer i sommar: Paulinho.Vem är Allsvenskans bästa spelare? Alexander Farnerud.Vem blir Allsvenskans skyttekung? Alhassan "Crespo" Kamara.1. Malmö FF2. Elfsborg 3. BK Häcken4. AIK5. Kalmar FF6. IFK Norrköping7. Östersund8. IFK Göteborg9. Djurgården10. Örebro11. Sundsvall12. Hammarby 13. AFC Eskilstuna14. Jönköpings Södra15. Sirius 16. Halmstads BK Nedräkningstabellen är baserad på hur skribenter på SvenskaFans har röstat. Det är alltså både det lagen presenterar här, och individuella röster från skribenter.