Inför Allsvenskan: Plats 4

Dags för bronsplatsen..

Lag: IFK NorrköpingArena: Östgötaporten (Parken i folkmun), tar ungefär 17000Förra årets placering: TreaTränare: Jens GustafssonKapten: Andreas Johansson Peking är helt klart tillbaka i toppen för att stanna. Trots att man tappat en mängd spelare de senaste åren har man ersatt dem smart och billigt, vilket dels gjort att laget fortfarande är slagkraftigt och dessutom blir klubben rikare och rikare. Det ser ljust ut för Norrköping och försäsongen har visat att man blir att räkna med i år också. Laget är riktigt starkt i samtliga lagdelar och flera spelare står på gränsen till ett riktigt genombrott, vilket också kan vara Pekings problem. Risken finns att man tappar flera viktiga spelare i sommar om de imponerar under våren. Klarar man av det?- IFK började 2017 med ett träningsläger i Algarve, Portugal. Där tränade de hårt och spelade två matcher. De mötte Schaktar Donetsk och SV Mattersburg. Det blev förlust i båda matcherna med 6-1 respektive 3-1. Två ganska dåliga insatser. Sedan kom IFK-laget hem och vann med 6-1 mot Frej. Efter dessa träningsmatcher åkte Peking upp till Stockholm för att spela en miniturnering mot Hammarby och HJK Helsingfors. Först mötte man Helsingfors och vann med 4-3 och sedan vann laget även mot Hammarby med 2-0.Med denna ojämna försäsong i ryggen gick Norrköping in i Svenska Cupens gruppspel. Mot Örgryte i första matchen spelade IFK bra, men var inte tillräckligt effektiva i avsluten. Den matchen slutade 1-1. Besvikelsen mot Öis följdes upp av ännu ett poängtapp. Den här gången stod Division 2-laget Vänersborg för motståndet. Matchen slutade 2-2 och det hade lika gärna kunnat bli förlust. De två missräkningarna spelade sedan inge roll efter Pekings kross mot Halmstad BK. De gick ut hårt direkt och öste in mål. Efter drygt en halvtimme stod det 5-0 och sammanlagt blev det 7-0 till Norrköping. Detta säkrade kvartsfinalen mot IFK Göteborg. Den vann Peking med 2-1 och tog sig till semifinal mot Brommapojkarna , och sedermera final.Mycket har varit bra på försäsongen. Kalle Holmberg har öst in mål. Yttrarna har presterat, backlinjen känns stabil och i vissa matcher har spelet fungerat fantastiskt bra. Det som saknats har varit ett riktigt bra innermittfält. Daniel Sjölund har varit skadad en del, men är nu tillbaka och kan bära laget igen. Annars har mest Filip Dagerstål och Eric Smith utgjort det centrala mittfältet, då Blomqvist och Gudi Thorarinsson är skadade. Smith och Filip är duktiga, men båda är unga och kanske inte redo ännu. Dessutom är nog Dagerståls bästa position mittback egentligen. Förhoppningsvis kan det bli bättre när Thorarinsson kommer tillbaka. Målvakten Michael Langer har skakat i vissa matcher men snart kommer David Mitov Nilsson tillbaka.Det som kanske inte varit så bra på försäsongen är att laget inte har kommit upp i hög nivå tillräckligt ofta. När de presterar som de ska ser det väldigt bra ut, men ett par matcher har de spelat riktigt dåligt. Förhoppningsvis slipper vi se ett underpresterande Norrköping när säsongen är igång.Värvningar: Simon Skrabb från FF Jaro (spelade i Gefle förra säsongen), Alfons Sampsted från Bredablik, Niclas Eliasson från AIK, Gudmundur Thorarinsson från Rosenborg, Arnor Sigurdsson från ÍA Akranes.Förluster: Tesfaldet Tekie till Gent, Andreas Vaikla till IFK Mariehamn, Mohanad Jeahze och Erik Lindell till Degerfors på lån, Gentrit Citaku, ingen ny klubb klar- Truppen ser stabil ut. Det finns i stort sett både bredd och spets på alla positioner. Kanske att det skulle vara bra med en forward till eftersom SKrabb är skadad och blir borta ett tag. Tappet av Tekie är tungt, men Peking har värvat in Gudi Thorarinsson som är en mycket bra mittfältare. I stort sett finns det en ersättare av hög allsvensk klass på varje position i IFK. Det som oroar lite är om spelare försvinner i sommar. Till exempel Linus Wahlqvist och Sebastian Andersson kan gå utomlands om de presterar under våren.Alfons Sampsted är mest tänkt för framtiden som hägerback och Eliasson var här på lån förra året. Lindell och Jeahze är i Degerfors för att få speltid.Jag har höga förväntningar på laget. De har fått behålla i stora delar samma trupp som förra hösten, så nu borde de kunna prestera bättre. Jag tycker faktiskt att Norrköpings högstanivå är Sverige s bästa, men problemet är att de inte nått upp till den så många gånger sedan spelet gick utför i höstas. Mina förväntningar är att laget är med i toppstriden i år också och slåss om Europaplatser. Några tydliga krav finns inte direkt, men om laget kommer på undre halvan är det under all kritik. Topp fem kanske är rimligt att ha som målsättning, men om allt klaffar tror jag att det kan bli guld. Så bra är Norrköping.Vem blir årets skyttekung hos er: Kalle HolmbergVem blir årets buse hos er: Vår assisterande tränare Mathias FlorénVem blir er viktigaste spelare: Andreas JohanssonVem står för årets genombrott hos er: Pontus Almqvist Vem är det mest troligt att ni säljer i sommar: Linus WahlqvistVem är Allsvenskan s bästa spelare? Kim KällströmVem blir Allsvenskans skyttekung? Kalle Holmberg1. Elfsborg 2. Malmö FF.3. AIK.4. BK Häcken.5. IFK Norrköping.6. IFK Göteborg.7. Kalmar FF.8. Östersunds FK.9. Djurgårdens IF.10. Örebro SK.11. Hammarby.12. Halmstads BK 13. GIF Sundsvall 14. Jönköpings Södra.15. Sirius 16. AFC Eskilstuna Nedräkningstabellen är baserad på hur skribenter på SvenskaFans har röstat. Det är alltså både det lagen presenterar här, och individuella röster från skribenter.